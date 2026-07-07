O‘zbekistonda uy-joy bozori keskin jonlandi

·43·Jamiyat
O‘zbekistonda uy-joy bozori keskin jonlandi

2026 yilning birinchi choragida O‘zbekiston ko‘chmas mulk bozorida faollik sezilarli oshdi. Yanvar–mart oylarida uy-joy oldi-sotdi bitimlari soni 110 mingdan oshib, bir yilda qariyb 1,5 barobar ko‘paydi.

Markaziy bank ma’lumotlariga ko‘ra, ipoteka kreditlari hajmi ham o‘sgan, uy-joy narxlarida esa navbatdagi qimmatlashuv qayd etilgan.

Bitimlar soni 48,4 foizga oshdi

2026 yilning dastlabki uch oyida ko‘chmas mulk oldi-sotdisi bo‘yicha jami 110,1 mingta bitim rasmiylashtirilgan.

Bu ko‘rsatkich 2025 yilning mos davriga nisbatan 48,4 foizga ko‘p.

Eng yuqori o‘sish quyidagi hududlarda kuzatilgan:

  • Sirdaryo viloyati — 67 foiz;

  • Toshkent shahri — 64 foiz;

  • Andijon viloyati — 56 foiz;

  • Navoiy viloyati — 52 foiz.

Eskrou tizimi bozorni tezlashtirdi

Mutaxassislar bitimlar sonining keskin ko‘payishini 1 apreldan eskrou tizimi joriy etilgani bilan bog‘lamoqda.

Yangi tartib kuchga kirishidan oldin ko‘plab fuqarolar va tadbirkorlar oldi-sotdi shartnomalarini tezroq rasmiylashtirishga harakat qilgan.

Shu sabab birinchi chorakda bozorda odatdagidan yuqori faollik kuzatilgan.

Ipoteka kreditlari 5,7 trillion so‘mga yetdi

Yanvar–mart oylarida aholiga ajratilgan ipoteka kreditlari hajmi 5,7 trillion so‘mni tashkil etgan.

Bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 29 foizga ko‘p.

Markaziy bank ipoteka hajmining o‘sishi, aholi real daromadlari ko‘payishi va qurilish sohasiga investitsiyalar ortishi uy-joyga bo‘lgan talabni qo‘llab-quvvatlayotganini ta’kidladi.

Yangi uy-joylar qurilishi ham o‘sdi

Birinchi chorakda foydalanishga topshirilgan uy-joylarning umumiy maydoni 3,3 million kvadrat metrga yetgan.

Bu 2025 yilning mos davriga nisbatan 6,6 foizga ko‘p.

Qurilish hajmining oshishiga qaramay, bozordagi yuqori talab narxlarning o‘sishini to‘xtatmagan.

Uylar dollar hisobida 9,4 foizgacha qimmatlashdi

Birlamchi ko‘p qavatli uy-joylar narxi dollar hisobida 8,1 foizga oshgan.

Ikkilamchi bozordagi uylar esa 9,4 foizga qimmatlashgan. So‘mda hisoblaganda o‘sish mos ravishda 1,8 va 3 foizni tashkil etgan.

Demak, bozorda bitimlar, ipoteka va qurilish hajmi bir vaqtning o‘zida o‘smoqda. Ammo xaridorlar uchun eng og‘riqli nuqta o‘zgarmagan — talab qancha oshsa, narx ham shuncha yuqoriga harakat qilmoqda.

O'zbekistonToshkentMarkaziy BankSirdaryoNavoiy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda issiqlik 42 darajagacha ko‘tariladiO‘zbekistonda issiqlik 42 darajagacha ko‘tariladiBugun, 12:24Xatirchida oltin qazishga uringan uch kishi tuproq ostida qoldiXatirchida oltin qazishga uringan uch kishi tuproq ostida qoldiBugun, 11:57Toshkentda Spark avtomashinasini olib qochgan shaxs qo‘lga olindiToshkentda Spark avtomashinasini olib qochgan shaxs qo‘lga olindiBugun, 11:51Onlayn qimor deb Spark o‘g‘irlagan yigit Toshkentda ushlandiOnlayn qimor deb Spark o‘g‘irlagan yigit Toshkentda ushlandiBugun, 11:49Navoiyda noqonuniy oltin qazish chog‘ida 3 kishi kon ostida qoldiNavoiyda noqonuniy oltin qazish chog‘ida 3 kishi kon ostida qoldiBugun, 11:46Chorvoqda kam uchraydigan to‘liq kamalak tasvirga olindiChorvoqda kam uchraydigan to‘liq kamalak tasvirga olindiBugun, 11:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi