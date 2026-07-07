O‘zbekistonda uy-joy bozori keskin jonlandi
2026 yilning birinchi choragida O‘zbekiston ko‘chmas mulk bozorida faollik sezilarli oshdi. Yanvar–mart oylarida uy-joy oldi-sotdi bitimlari soni 110 mingdan oshib, bir yilda qariyb 1,5 barobar ko‘paydi.
Markaziy bank ma’lumotlariga ko‘ra, ipoteka kreditlari hajmi ham o‘sgan, uy-joy narxlarida esa navbatdagi qimmatlashuv qayd etilgan.
Bitimlar soni 48,4 foizga oshdi
2026 yilning dastlabki uch oyida ko‘chmas mulk oldi-sotdisi bo‘yicha jami 110,1 mingta bitim rasmiylashtirilgan.
Bu ko‘rsatkich 2025 yilning mos davriga nisbatan 48,4 foizga ko‘p.
Eng yuqori o‘sish quyidagi hududlarda kuzatilgan:
Sirdaryo viloyati — 67 foiz;
Toshkent shahri — 64 foiz;
Andijon viloyati — 56 foiz;
Navoiy viloyati — 52 foiz.
Eskrou tizimi bozorni tezlashtirdi
Mutaxassislar bitimlar sonining keskin ko‘payishini 1 apreldan eskrou tizimi joriy etilgani bilan bog‘lamoqda.
Yangi tartib kuchga kirishidan oldin ko‘plab fuqarolar va tadbirkorlar oldi-sotdi shartnomalarini tezroq rasmiylashtirishga harakat qilgan.
Shu sabab birinchi chorakda bozorda odatdagidan yuqori faollik kuzatilgan.
Ipoteka kreditlari 5,7 trillion so‘mga yetdi
Yanvar–mart oylarida aholiga ajratilgan ipoteka kreditlari hajmi 5,7 trillion so‘mni tashkil etgan.
Bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 29 foizga ko‘p.
Markaziy bank ipoteka hajmining o‘sishi, aholi real daromadlari ko‘payishi va qurilish sohasiga investitsiyalar ortishi uy-joyga bo‘lgan talabni qo‘llab-quvvatlayotganini ta’kidladi.
Yangi uy-joylar qurilishi ham o‘sdi
Birinchi chorakda foydalanishga topshirilgan uy-joylarning umumiy maydoni 3,3 million kvadrat metrga yetgan.
Bu 2025 yilning mos davriga nisbatan 6,6 foizga ko‘p.
Qurilish hajmining oshishiga qaramay, bozordagi yuqori talab narxlarning o‘sishini to‘xtatmagan.
Uylar dollar hisobida 9,4 foizgacha qimmatlashdi
Birlamchi ko‘p qavatli uy-joylar narxi dollar hisobida 8,1 foizga oshgan.
Ikkilamchi bozordagi uylar esa 9,4 foizga qimmatlashgan. So‘mda hisoblaganda o‘sish mos ravishda 1,8 va 3 foizni tashkil etgan.
Demak, bozorda bitimlar, ipoteka va qurilish hajmi bir vaqtning o‘zida o‘smoqda. Ammo xaridorlar uchun eng og‘riqli nuqta o‘zgarmagan — talab qancha oshsa, narx ham shuncha yuqoriga harakat qilmoqda.
…