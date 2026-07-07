Cristiano Ronaldo Jahon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonaning koʻz yoshlari

·189·Sport
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonaning koʻz yoshlari

Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo oʻz faoliyatidagi soʻnggi Jahon chempionatini yakunladi. Dallasda kechgan Ispaniyaga qarshi nimchorak final bahsidagi magʻlubiyat 41 yoshli hujumchi uchun ushbu nufuzli turnirdagi oxirgi uchrashuv boʻlib qoldi. Goal.com nashri xabariga koʻra, oʻyindan soʻng Ronaldo maydonni koʻz yoshlari bilan tark etgan boʻlsa-da, terma jamoadagi umumiy faoliyatini yakunlash borasida shoshilinch qaror qabul qilmasligini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Dramatik tarzda kechgan bahsning soʻnggi daqiqalarida Mikel Merino tomonidan kiritilgan gol Portugaliyaning turnir bilan xayrlashishiga sabab boʻldi. 70 ming tomoshabin koʻz oʻngida kechgan uchrashuvdan soʻng, Ronaldo oʻz his-tuygʻularini jilovlay olmadi. Bu holat koʻpchilikning yodiga 2022-yili Qatarda oʻtgan mundialdagi emotsional lahzalarni soldi.

Ronaldo: "Borimni berdim, vijdonim pok"

Oʻyindan keyingi intervyuda futbol afsonasi oʻzining xalqaro maydondagi yoʻli haqida toʻxtalib oʻtdi. "Jahon chempionatini bunday tarzda tark etayotganimdan xafaman. Men borimni berdim, qoʻlimdan kelgan barcha ishni qildim. Ha, bu mening oxirgi mundialim edi, ammo hozir hissiyotlarga berilib qaror chiqarmoqchi emasman", — deya taʼkidladi hujumchi.

Ronaldo Portugaliya terma jamoasi bilan oʻtgan 23 yillik faoliyati davomida erishgan yutuqlarini ham eslab oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, u kelguniga qadar Portugaliya hech qanday yirik sovrin yuta olmagan edi. Futbolchi 2016-yilgi Yevropa chempionligini oʻzi uchun Jahon kubogi bilan teng darajadagi muvaffaqiyat deb hisoblashini ochiq aytdi.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, Cristiano Ronaldo oltita Jahon chempionatida ishtirok etib, jami 11 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Biroq, uning pley-off bosqichlaridagi samaradorligi tanqidchilar orasida hamon muhokama mavzusi boʻlib qolmoqda. Ispaniyaga qarshi soʻnggi bahsda u toʻliq 90 daqiqa harakat qildi va uchta zarba yoʻlladi, ammo darvozabon Unai Simon toʻsigʻidan oʻta olmadi.

Portugaliya futbolida yangi davr boshlanmoqda

Ushbu magʻlubiyatdan soʻng Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi isteʼfoga chiqishini eʼlon qildi. Endilikda mamlakat futbol federatsiyasi oldida yangi Yevropa chempionati saralash sikli uchun tarkibni yangilash va bosh murabbiy tayinlash vazifasi turibdi. Ronaldoning yoshini hisobga olsak (Yevro 2028 vaqtida u 43 yoshda boʻladi), jamoa eʼtibori yangi avlod yetakchilarini tarbiyalashga qaratilishi kutilmoqda.

Portugaliya futboli uchun bu nafaqat bir turnirning yakuni, balki butun bir buyuk epoxaning tugashi sifatida baholanmoqda. Cristiano Ronaldo oʻzining xalqaro miqyosdagi kelajagi haqida oʻylab koʻrish uchun vaqt olishini aytsa-da, uning mundiallardagi ishtiroki rasman tarix sahifalaridan joy oldi.

Cristiano RonaldoPortugaliyaJahon ChempionatiFutbolIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 biletlari 2 ming dollargacha sotilgani aytildiJCH-2026 biletlari 2 ming dollargacha sotilgani aytildiBugun, 12:37Ronalduga atalgan qoraqalpoq choponi oxiri kimga topshirildi?Ronalduga atalgan qoraqalpoq choponi oxiri kimga topshirildi?Bugun, 12:08Infantino Balogun mojarosiga ilk bor izoh berdi...Infantino Balogun mojarosiga ilk bor izoh berdi...Bugun, 11:30Mourino Jud Bellingem bilan ishlashni intiqlik bilan kutmoqdaMourino Jud Bellingem bilan ishlashni intiqlik bilan kutmoqdaBugun, 11:26JCH-2026 qahramoni Vozinyaga Braziliyadan takliflar kelmoqdaJCH-2026 qahramoni Vozinyaga Braziliyadan takliflar kelmoqdaBugun, 11:23Ronaldu Martines bilan xayrlashar ekan, minnatdorlik bildirdiRonaldu Martines bilan xayrlashar ekan, minnatdorlik bildirdiBugun, 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi