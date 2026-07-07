Cristiano Ronaldo Jahon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonaning koʻz yoshlari
Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo oʻz faoliyatidagi soʻnggi Jahon chempionatini yakunladi. Dallasda kechgan Ispaniyaga qarshi nimchorak final bahsidagi magʻlubiyat 41 yoshli hujumchi uchun ushbu nufuzli turnirdagi oxirgi uchrashuv boʻlib qoldi. Goal.com nashri xabariga koʻra, oʻyindan soʻng Ronaldo maydonni koʻz yoshlari bilan tark etgan boʻlsa-da, terma jamoadagi umumiy faoliyatini yakunlash borasida shoshilinch qaror qabul qilmasligini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Dramatik tarzda kechgan bahsning soʻnggi daqiqalarida Mikel Merino tomonidan kiritilgan gol Portugaliyaning turnir bilan xayrlashishiga sabab boʻldi. 70 ming tomoshabin koʻz oʻngida kechgan uchrashuvdan soʻng, Ronaldo oʻz his-tuygʻularini jilovlay olmadi. Bu holat koʻpchilikning yodiga 2022-yili Qatarda oʻtgan mundialdagi emotsional lahzalarni soldi.
Ronaldo: "Borimni berdim, vijdonim pok"Oʻyindan keyingi intervyuda futbol afsonasi oʻzining xalqaro maydondagi yoʻli haqida toʻxtalib oʻtdi. "Jahon chempionatini bunday tarzda tark etayotganimdan xafaman. Men borimni berdim, qoʻlimdan kelgan barcha ishni qildim. Ha, bu mening oxirgi mundialim edi, ammo hozir hissiyotlarga berilib qaror chiqarmoqchi emasman", — deya taʼkidladi hujumchi.
Ronaldo Portugaliya terma jamoasi bilan oʻtgan 23 yillik faoliyati davomida erishgan yutuqlarini ham eslab oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, u kelguniga qadar Portugaliya hech qanday yirik sovrin yuta olmagan edi. Futbolchi 2016-yilgi Yevropa chempionligini oʻzi uchun Jahon kubogi bilan teng darajadagi muvaffaqiyat deb hisoblashini ochiq aytdi.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, Cristiano Ronaldo oltita Jahon chempionatida ishtirok etib, jami 11 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Biroq, uning pley-off bosqichlaridagi samaradorligi tanqidchilar orasida hamon muhokama mavzusi boʻlib qolmoqda. Ispaniyaga qarshi soʻnggi bahsda u toʻliq 90 daqiqa harakat qildi va uchta zarba yoʻlladi, ammo darvozabon Unai Simon toʻsigʻidan oʻta olmadi.
Portugaliya futbolida yangi davr boshlanmoqdaUshbu magʻlubiyatdan soʻng Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi isteʼfoga chiqishini eʼlon qildi. Endilikda mamlakat futbol federatsiyasi oldida yangi Yevropa chempionati saralash sikli uchun tarkibni yangilash va bosh murabbiy tayinlash vazifasi turibdi. Ronaldoning yoshini hisobga olsak (Yevro 2028 vaqtida u 43 yoshda boʻladi), jamoa eʼtibori yangi avlod yetakchilarini tarbiyalashga qaratilishi kutilmoqda.
Portugaliya futboli uchun bu nafaqat bir turnirning yakuni, balki butun bir buyuk epoxaning tugashi sifatida baholanmoqda. Cristiano Ronaldo oʻzining xalqaro miqyosdagi kelajagi haqida oʻylab koʻrish uchun vaqt olishini aytsa-da, uning mundiallardagi ishtiroki rasman tarix sahifalaridan joy oldi.
…