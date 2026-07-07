Shavkat Mirziyoyev: «Tinchlikka eltuvchi eng kuchli yo‘l — ma’rifat»
Prezident Shavkat Mirziyoyev O‘zbekistonda ilk bor o‘tkazilayotgan Islom sivilizatsiyasi I xalqaro forumi ishtirokchilariga tabrik yo‘lladi.
Davlat rahbari bugungi murakkab global sharoitda ilm-fan, ta’lim va ma’rifat tinchlik, o‘zaro anglashuv hamda barqaror taraqqiyotning eng muhim tayanchi ekanini ta’kidladi.
Forumning o‘tkazilishi tarixiy ahamiyatga ega
Prezident forumning O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazida tashkil etilganini chuqur tarixiy va ramziy voqea sifatida baholadi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, mazkur anjuman jahon hamjamiyatida islom sivilizatsiyasining boy ma’naviy, ilmiy va madaniy merosiga qiziqish tobora ortib borayotganini ko‘rsatadi.
«Jaholatga qarshi — ma’rifat» g‘oyasi hamon dolzarb
Shavkat Mirziyoyev insoniyat fan va texnologiyalarda ulkan yutuqlarga erishayotgan bir paytda, mojarolar, ekstremizm, islomofobiya va madaniyatlar o‘rtasidagi qarama-qarshiliklar kabi jiddiy sinovlarga ham duch kelayotganini qayd etdi.
Prezident 2017 yilda BMT minbaridan ilgari surilgan «Jaholatga qarshi — ma’rifat» tashabbusi bugun ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmaganini ta’kidladi.
Uning fikricha, aynan ilm-fan, ta’lim, madaniyat va yuksak axloqiy qadriyatlar yer yuzida tinchlik va ijtimoiy hamjihatlikni ta’minlay oladi.
O‘zbekiston — buyuk allomalar yurti
Davlat rahbari O‘zbekiston zamini jahon ilm-fani va islom sivilizatsiyasi rivojiga beqiyos hissa qo‘shgan allomalar vatani ekanini eslab o‘tdi.
Muhammad Xorazmiy, Ahmad Farg‘oniy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Mirzo Ulug‘bek, Alisher Navoiy, Imom Buxoriy va Imom Termiziy kabi mutafakkirlarning merosi hali ham butun insoniyat uchun katta ahamiyat kasb etayotgani ta’kidlandi.
Uchinchi Renessans poydevori barpo etilmoqda
Prezident Yangi O‘zbekistonda Uchinchi Renessans poydevorini yaratish yo‘lida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilayotganini bildirdi.
Islom sivilizatsiyasining boy merosini o‘rganish, asrab-avaylash va xalqaro miqyosda targ‘ib qilish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylangani qayd etildi.
Xalqaro hamkorlikka chaqiriq
Shavkat Mirziyoyev Islom sivilizatsiyasi markazi turli mamlakatlar olimlari, tadqiqotchilari va ma’rifatparvarlarini birlashtiradigan ochiq intellektual maydonga aylanganini ta’kidladi.
Davlat rahbari barcha xalqaro hamkorlarni ilm-fan va gumanitar sohalardagi aloqalarni yanada kengaytirishga chaqirdi.
Prezident murojaatining asosiy g‘oyasi aniq: dunyoda tinchlikni qurol emas, bilim va ma’rifat mustahkamlaydi.
…