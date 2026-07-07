Shavkat Mirziyoyev: «Tinchlikka eltuvchi eng kuchli yo‘l — ma’rifat»

·32·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev: «Tinchlikka eltuvchi eng kuchli yo‘l — ma’rifat»

Prezident Shavkat Mirziyoyev O‘zbekistonda ilk bor o‘tkazilayotgan Islom sivilizatsiyasi I xalqaro forumi ishtirokchilariga tabrik yo‘lladi.

Davlat rahbari bugungi murakkab global sharoitda ilm-fan, ta’lim va ma’rifat tinchlik, o‘zaro anglashuv hamda barqaror taraqqiyotning eng muhim tayanchi ekanini ta’kidladi.

Forumning o‘tkazilishi tarixiy ahamiyatga ega

Prezident forumning O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazida tashkil etilganini chuqur tarixiy va ramziy voqea sifatida baholadi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, mazkur anjuman jahon hamjamiyatida islom sivilizatsiyasining boy ma’naviy, ilmiy va madaniy merosiga qiziqish tobora ortib borayotganini ko‘rsatadi.

«Jaholatga qarshi — ma’rifat» g‘oyasi hamon dolzarb

Shavkat Mirziyoyev insoniyat fan va texnologiyalarda ulkan yutuqlarga erishayotgan bir paytda, mojarolar, ekstremizm, islomofobiya va madaniyatlar o‘rtasidagi qarama-qarshiliklar kabi jiddiy sinovlarga ham duch kelayotganini qayd etdi.

Prezident 2017 yilda BMT minbaridan ilgari surilgan «Jaholatga qarshi — ma’rifat» tashabbusi bugun ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmaganini ta’kidladi.

Uning fikricha, aynan ilm-fan, ta’lim, madaniyat va yuksak axloqiy qadriyatlar yer yuzida tinchlik va ijtimoiy hamjihatlikni ta’minlay oladi.

O‘zbekiston — buyuk allomalar yurti

Davlat rahbari O‘zbekiston zamini jahon ilm-fani va islom sivilizatsiyasi rivojiga beqiyos hissa qo‘shgan allomalar vatani ekanini eslab o‘tdi.

Muhammad Xorazmiy, Ahmad Farg‘oniy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Mirzo Ulug‘bek, Alisher Navoiy, Imom Buxoriy va Imom Termiziy kabi mutafakkirlarning merosi hali ham butun insoniyat uchun katta ahamiyat kasb etayotgani ta’kidlandi.

Uchinchi Renessans poydevori barpo etilmoqda

Prezident Yangi O‘zbekistonda Uchinchi Renessans poydevorini yaratish yo‘lida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilayotganini bildirdi.

Islom sivilizatsiyasining boy merosini o‘rganish, asrab-avaylash va xalqaro miqyosda targ‘ib qilish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylangani qayd etildi.

Xalqaro hamkorlikka chaqiriq

Shavkat Mirziyoyev Islom sivilizatsiyasi markazi turli mamlakatlar olimlari, tadqiqotchilari va ma’rifatparvarlarini birlashtiradigan ochiq intellektual maydonga aylanganini ta’kidladi.

Davlat rahbari barcha xalqaro hamkorlarni ilm-fan va gumanitar sohalardagi aloqalarni yanada kengaytirishga chaqirdi.

Prezident murojaatining asosiy g‘oyasi aniq: dunyoda tinchlikni qurol emas, bilim va ma’rifat mustahkamlaydi.

Shavkat MirziyoyevO'zbekistonBMTMirzo Ulug'bekAlisher Navoiy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi boshlandiToshkentda xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi boshlandiBugun, 11:48Olmazor tumanida ayrim hududlarda elektr vaqtincha o‘chiriladiOlmazor tumanida ayrim hududlarda elektr vaqtincha o‘chiriladiBugun, 11:227,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natijaKecha, 22:21Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkinEndilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkinKecha, 20:531 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?Kecha, 19:41O‘zbekiston pasporti jahon reytingida qaysi pog‘onadan joy oldi?O‘zbekiston pasporti jahon reytingida qaysi pog‘onadan joy oldi?Kecha, 17:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi