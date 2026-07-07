Avtomobilni jarima maydonchasidan chiqarish tartibi o‘zgaradi

·31·Avto
Avtomobilni jarima maydonchasidan chiqarish tartibi o‘zgaradi

O‘zbekistonda 1 avgustdan boshlab jarima maydonchasidan transport vositasini olib chiqishga ruxsat berish jarayoni to‘liq elektron shaklga o‘tkaziladi.

Yangi tartibga ko‘ra, ruxsatnoma faqat «Jarima maydonchasi» axborot tizimi orqali rasmiylashtiriladi. Avtomobilni maydonchadan olib chiqish uchun maxsus QR-kod taqdim etiladi.

Ichki ishlar vazirligi Soliq qo‘mitasi va Raqamli texnologiyalar vazirligi bilan hamkorlikda ikki oy ichida ushbu platformani soliq organlarining axborot tizimlari bilan to‘liq integratsiya qiladi.

Integratsiyadan so‘ng jarima maydonchasiga joylashtirilgan transport vositalari haqidagi ma’lumotlar soliq tizimida avtomatik shakllanadi.

Tizimda quyidagi ma’lumotlar aks etadi:

• Transport vositasining rusumi va davlat raqam belgisi
• Avtomobilning maydonchaga kiritilgan va undan chiqarilgan vaqti
• Ko‘rsatilgan xizmatlar uchun undirilgan to‘lov miqdori
• Jarima maydonchasi egasining rekvizitlari

Yangi tartib jarima maydonchalari faoliyatidagi hisob-kitoblarni elektron nazorat qilish va transport vositalari harakati haqidagi ma’lumotlarni yagona tizimda jamlash imkonini beradi.

Jarima maydonchasiQR-kodIchki ishlar vazirligiSoliq qo‘mitasiRaqamli texnologiyalar vazirligiAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hennessey dunyodagi eng kuchli mexanik uzatmali Venom F5-M Roadster modelini taqdim etdiHennessey dunyodagi eng kuchli mexanik uzatmali Venom F5-M Roadster modelini taqdim etdiBugun, 12:24Britaniya yoʻllarida "Yovvoyi Gʻarb" davri: har yili 750 ming avtomobil izsiz yoʻqolmoqdaBritaniya yoʻllarida "Yovvoyi Gʻarb" davri: har yili 750 ming avtomobil izsiz yoʻqolmoqdaBugun, 10:25Buyuk Britaniya elektromobil sanoati xavf ostida: 2027-yildan yangi bojlar joriy etiladiBuyuk Britaniya elektromobil sanoati xavf ostida: 2027-yildan yangi bojlar joriy etiladiBugun, 10:22Britaniyaning Wells kompaniyasi yangilangan Vertige sportkarini taqdim etdiBritaniyaning Wells kompaniyasi yangilangan Vertige sportkarini taqdim etdiBugun, 09:22Genesis GV60 yangilandi: Hashamatli elektromobil biznes-klass segmentida yangi standartGenesis GV60 yangilandi: Hashamatli elektromobil biznes-klass segmentida yangi standartKecha, 23:25Elektromobil akkumulyatorlari kutilganidan ancha chidamli boʻlib chiqdiElektromobil akkumulyatorlari kutilganidan ancha chidamli boʻlib chiqdiKecha, 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi