Chorvoqda kam uchraydigan to‘liq kamalak tasvirga olindi
Chorvoqdagi suv ombori uzra paydo bo‘lgan to‘liq kamalak mahalliy aholi va dam oluvchilar e’tiborini jalb qildi. Tabiiy hodisa shunday burchakdan suratga olindiki, kamalakning har ikki uchi ham kadrda aniq ko‘ringan.
Bunday tasvirlar nisbatan kam uchraydi. Sababi, kamalakni to‘liq ko‘rish uchun yomg‘ir tomchilari, quyosh nuri va kuzatuvchining joylashuvi bir vaqtning o‘zida mos kelishi kerak.
Mutaxassislar izohiga ko‘ra, quyosh nurlari havoda saqlanib qolgan mayda tomchilarda sinib, ranglarga ajraladi. Natijada osmonda rangli yoy paydo bo‘ladi. Quyosh orqa tomonda, yomg‘ir tomchilari esa oldinda bo‘lganda kamalak ravshanroq ko‘rinadi.
Chorvoqda olingan suratlarda suv ombori, tog‘lar va kamalak bir butun manzarani hosil qilgan. Kadrlar qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda ommalashdi.
…