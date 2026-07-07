Chorvoqda kam uchraydigan to‘liq kamalak tasvirga olindi

·49·Jamiyat
Chorvoqda kam uchraydigan to‘liq kamalak tasvirga olindi

Chorvoqdagi suv ombori uzra paydo bo‘lgan to‘liq kamalak mahalliy aholi va dam oluvchilar e’tiborini jalb qildi. Tabiiy hodisa shunday burchakdan suratga olindiki, kamalakning har ikki uchi ham kadrda aniq ko‘ringan.

Bunday tasvirlar nisbatan kam uchraydi. Sababi, kamalakni to‘liq ko‘rish uchun yomg‘ir tomchilari, quyosh nuri va kuzatuvchining joylashuvi bir vaqtning o‘zida mos kelishi kerak.

Mutaxassislar izohiga ko‘ra, quyosh nurlari havoda saqlanib qolgan mayda tomchilarda sinib, ranglarga ajraladi. Natijada osmonda rangli yoy paydo bo‘ladi. Quyosh orqa tomonda, yomg‘ir tomchilari esa oldinda bo‘lganda kamalak ravshanroq ko‘rinadi.

Chorvoqda olingan suratlarda suv ombori, tog‘lar va kamalak bir butun manzarani hosil qilgan. Kadrlar qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda ommalashdi.

Charvak
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda issiqlik 42 darajagacha ko‘tariladiO‘zbekistonda issiqlik 42 darajagacha ko‘tariladiBugun, 12:24O‘zbekistonda uy-joy bozori keskin jonlandiO‘zbekistonda uy-joy bozori keskin jonlandiBugun, 12:22Xatirchida oltin qazishga uringan uch kishi tuproq ostida qoldiXatirchida oltin qazishga uringan uch kishi tuproq ostida qoldiBugun, 11:57Toshkentda Spark avtomashinasini olib qochgan shaxs qo‘lga olindiToshkentda Spark avtomashinasini olib qochgan shaxs qo‘lga olindiBugun, 11:51Onlayn qimor deb Spark o‘g‘irlagan yigit Toshkentda ushlandiOnlayn qimor deb Spark o‘g‘irlagan yigit Toshkentda ushlandiBugun, 11:49Navoiyda noqonuniy oltin qazish chog‘ida 3 kishi kon ostida qoldiNavoiyda noqonuniy oltin qazish chog‘ida 3 kishi kon ostida qoldiBugun, 11:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi