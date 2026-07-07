Rossiyaning yirik lotereya tarmogʻi oʻz mobil aloqa operatorini ishga tushirmoqda

·0·Texno
Rossiyaning yirik lotereya tarmogʻi oʻz mobil aloqa operatorini ishga tushirmoqda

Rossiyadagi eng yirik lotereya chiptalari sotuvchisi hisoblangan “Stoloto” brendi ostida faoliyat yurituvchi “Loterei Moskvi” kompaniyasi virtual mobil aloqa operatori (MVNO) litsenziyasini qoʻldi kiritdi. Bu qadam kompaniyaga oʻz mijozlari uchun yangi ekotizim yaratish va xizmatlar koʻlamini kengaytirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Forbes nashri xabariga koʻra, tegishli hujjat 2026-yil 18-mayda berilgan boʻliib, u kompaniyaga Rossiya hududida aloqa xizmatlarini koʻrsatish huquqini taqdim etadi. Yangi operatorning oʻziga tegishli tayanch stansiyalari va texnik infratuzilmasi boʻmaydi. Buning oʻrniga u mavjud federal aloqa operatorlari tarmoqlaridan ijara asosida foydalanadi.

MVNO modeli va strategik maqsadlar

Litsenziya shartlariga koʻra, kompaniya oʻz xizmatlarini 2028-yilning may oyidan kechiktirmasdan ishga tushirishi lozim. Hozircha loyihaning rasmiy nomi va aniq biznes-modeli ochiqlanmagan boʻlsa-da, ekspertlar ushbu xizmat “Stoloto” mijozlari uchun maxsus sodiqlik dasturining bir qismiga aylanishini taxmin qilmoqdalar.

Tahlilchilarning fikricha, lotereya biznesining oʻshishi sekinlashayotgan bir paytda mobil operatorni ishga tushirish kompaniya uchun qoʻshimcha daromad manbai boʻlishi mumkin. 2025-yil yakunlariga koʻra, “Loterei Moskvi” tushumi 5,6 milliard rublgacha oshgan boʻlishiga qaramay, sof zarar miqdori 1,4 milliard rublni tashkil etgan.

“Loterei Moskvi” kompaniyasi S8 Capital xoldingi tarkibiga kiradi. Qizigʻli tomoni shundaki, ushbu xolding tarkibida allaqachon Next Mobile nomli virtual operator mavjud. Biroq amaldagi qonunchilikka koʻra, bitta litsenziyadan turli yuridik shaxslar foydalana olmaydi, shu sababli lotereya tarmogʻiga alohida ruxsatnoma olish zarurati tugʻilgan.

Ekotizimning ahamiyati

Virtual operatorlar odatda maʻlum bir brend muxlislarini birlashtirish va ularga eksklyuziv bonuslar taqdim etish uchun xizmat qiladi. “Stoloto” misolida bu quyidagicha koʻrinish olishi mumkin:

  • Mobil aloqa uchun toʻlovlar evaziga bepul lotereya chiptalarini taqdim etish;
  • Lotereya yutuqlarini toʻgʻridan-toʻgʻri mobil balansga oʻtkazish imkoniyati;
  • Abonentlar uchun maxsus yutuqli oʻyinlar va aksiyalar tashkil qilish.
Ushbu yangilik Rossiya bozoridagi MVNO segmentining yanada rivojlanishidan dalolat beradi. Bugungi kunda banklar, chakana savdo tarmoqlari va hatto yirik sanoat korxonalari ham oʻz mijozlarini ushlab qolish uchun shaxsiy mobil aloqa xizmatlarini joriy etmoqda. “Stoloto” uchun esa bu moliyaviy yoʻqotishlarni kamaytirish va raqamli xizmatlar bozorida oʻz oʻrnini mustahkamlash uchun strategik qadamdir.

StolotoMVNOMobil AloqaRossiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyning koʻp marta foydalaniladigan yangi Long March 10B raketasi start maydoniga chiqdiXitoyning koʻp marta foydalaniladigan yangi Long March 10B raketasi start maydoniga chiqdiBugun, 10:24Redmi Turbo 5 seriyasi rekord oʻrnatdi: Yarim yilda 2 milliondan ortiq smartfon sotildiRedmi Turbo 5 seriyasi rekord oʻrnatdi: Yarim yilda 2 milliondan ortiq smartfon sotildiBugun, 09:26Netflix davri poyoniga yetmoqdami: Binge-watching madaniyati nega inqirozga yuz tutdiNetflix davri poyoniga yetmoqdami: Binge-watching madaniyati nega inqirozga yuz tutdiBugun, 05:58Kiberjinoyatchilikda yangi davr: Ilk bor sunʼiy intellekt agenti mustaqil hujum uyushtirdiKiberjinoyatchilikda yangi davr: Ilk bor sunʼiy intellekt agenti mustaqil hujum uyushtirdiBugun, 04:57SK Hynix sunʼiy intellekt bumidan foydalanib AQSH fond bozoriga chiqmoqdaSK Hynix sunʼiy intellekt bumidan foydalanib AQSH fond bozoriga chiqmoqdaBugun, 04:22NVIDIA GeForce RTX 4080M: Mobil videokartaning desktop talqini kutilmagan natija koʻrsatdiNVIDIA GeForce RTX 4080M: Mobil videokartaning desktop talqini kutilmagan natija koʻrsatdiBugun, 01:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi