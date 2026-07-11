Qamchiqdagi YTHdan so‘ng Lacetti to‘liq yonib ketdi

·31·Jamiyat
Qamchiqdagi YTHdan so‘ng Lacetti to‘liq yonib ketdi

Bugun, 11 iyul kuni «Qamchiq» dovonida yo‘l-transport hodisasi oqibatida Lacetti rusumli yengil avtomobil yonib ketdi. Hodisa yuzasidan «Qamchiq» maxsus qutqaruv boshqarmasi ma’lumot berdi.

Ma’lum qilinishicha, soat 17:50 atrofida A-373 avtomobil yo‘lining «Toshkent–Vodiy» yo‘nalishida harakatlanayotgan Lacetti avtomobilida yong‘in yuzaga kelgani haqida qutqaruv xizmatiga xabar kelib tushgan.

Xabar ortidan maxsus qutqaruv ekipajlari voqea joyiga zudlik bilan yetib borib, yong‘inni qisqa vaqt ichida to‘liq bartaraf etgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, haydovchi transport vositasi boshqaruvini yo‘qotib, yo‘l chetidagi temir to‘siqqa borib urilgan. To‘qnashuv natijasida avtomobilning elektr tizimida qisqa tutashuv sodir bo‘lib, yong‘in kelib chiqqan.

Bildirilishicha, hodisa vaqtida avtomobilda faqat haydovchining o‘zi bo‘lgan. U yong‘in avj olmasidan oldin transport vositasini tark etib, xavfsiz hududga chiqqan.

Ayni paytda yong‘inning aniq sabablari va yetkazilgan moddiy zarar miqdori o‘rganilmoqda. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa oqibatida jabrlanganlar qayd etilmagan.

ЛасеттиҚамчиқToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqdaO‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqdaBugun, 19:495 000 AQSH dollari — farzandlar ta’minoti uchun5 000 AQSH dollari — farzandlar ta’minoti uchunBugun, 19:36Giyohvandlik vositalarini olib kirish uchun yangi tartib: sertifikat kimlarga beriladi?Giyohvandlik vositalarini olib kirish uchun yangi tartib: sertifikat kimlarga beriladi?Bugun, 19:28Bu yil imtihondan ozod etilgan abituriyentlar bo‘yicha yangi rekord o‘rnatildiBu yil imtihondan ozod etilgan abituriyentlar bo‘yicha yangi rekord o‘rnatildiBugun, 19:16«Qamchiq» dovonida favqulodda hodisa: To‘siqqa urilgan «Lasetti» yonib ketdi«Qamchiq» dovonida favqulodda hodisa: To‘siqqa urilgan «Lasetti» yonib ketdiBugun, 19:10Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)Bugun, 17:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi