«Qamchiq» dovonida favqulodda hodisa: To‘siqqa urilgan «Lasetti» yonib ketdi

·24·Jamiyat
«Qamchiq» dovonida favqulodda hodisa: To‘siqqa urilgan «Lasetti» yonib ketdi

Bugun, 11 iyul kuni «Qamchiq» dovonida harakatlanib ketayotgan yengil avtomobilda mudhish yong‘in sodir bo‘ldi. Transport vositasi jiddiy zarar ko‘rganiga qaramay, baxtli tasodif tufayli insonlar omon qoldi. Zamin.uz hodisa tafsilotlarini taqdim etadi.

Hodisa qanday yuz berdi?

«Qamchiq» maxsus qutqaruv boshqarmasiga soat 17:50 da dovondan o‘tgan A-373 avtomobil yo‘lining «Toshkent–Vodiy» yo‘nalishida «Lasetti» rusumli yengil avtomobilda yong‘in bo‘layotganligi to‘g‘risida xabar kelib tushgan.

Dastlabki o‘rganish ma’lumotlariga ko‘ra, avariyaga quyidagi omillar sabab bo‘lgan:

  • Boshqaruvning yo‘qotilishi: Avtomobil haydovchisi harakat davomida boshqaruvni yo‘qotib, yo‘l chetidagi temir to‘siqqa urilgan.

  • Qisqa tutashuv: Kuchli to‘qnashuv oqibatida avtomobilning elektr tizimida qisqa tutashuv yuzaga kelgan.

  • Alanga olishi: Elektrdagi nosozlik tez fursatda yirik yong‘inga aylangan.

Haydovchi hayoti xavfdan xoli

Ma’lum qilinishicha, hodisa vaqtida avtomobilda haydovchining yolg‘iz o‘zi bo‘lgan. U to‘qnashuvdan so‘ng vaziyatni to‘g‘ri baholab, darhol transport vositasidan tushib, xavfsiz joyga chiqishga ulgurgan. Mazkur ko‘ngilsiz hodisa oqibatida tan jarohati olganlar yo‘q.

Qutqaruvchilarning tezkor harakati

Tezkor xabarga asosan «Qamchiq» maxsus qutqaruv boshqarmasining qutqaruv ekipajlari zudlik bilan voqea joyiga yetib borishgan. Xodimlarning professional harakatlari natijasida avtomobildagi yong‘in to‘liq bartaraf etilgan.

Ayni paytda: Mutaxassislar tomonidan yong‘inning yakuniy sabablari va hodisa oqibatida yuzaga kelgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda.

KamchikЛасеттиToshkentZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqdaO‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqdaBugun, 19:495 000 AQSH dollari — farzandlar ta’minoti uchun5 000 AQSH dollari — farzandlar ta’minoti uchunBugun, 19:36Qamchiqdagi YTHdan so‘ng Lacetti to‘liq yonib ketdiQamchiqdagi YTHdan so‘ng Lacetti to‘liq yonib ketdiBugun, 19:31Giyohvandlik vositalarini olib kirish uchun yangi tartib: sertifikat kimlarga beriladi?Giyohvandlik vositalarini olib kirish uchun yangi tartib: sertifikat kimlarga beriladi?Bugun, 19:28Bu yil imtihondan ozod etilgan abituriyentlar bo‘yicha yangi rekord o‘rnatildiBu yil imtihondan ozod etilgan abituriyentlar bo‘yicha yangi rekord o‘rnatildiBugun, 19:16Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)Bugun, 17:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi