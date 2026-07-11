«Qamchiq» dovonida favqulodda hodisa: To‘siqqa urilgan «Lasetti» yonib ketdi
Bugun, 11 iyul kuni «Qamchiq» dovonida harakatlanib ketayotgan yengil avtomobilda mudhish yong‘in sodir bo‘ldi. Transport vositasi jiddiy zarar ko‘rganiga qaramay, baxtli tasodif tufayli insonlar omon qoldi. Zamin.uz hodisa tafsilotlarini taqdim etadi.
Hodisa qanday yuz berdi?
«Qamchiq» maxsus qutqaruv boshqarmasiga soat 17:50 da dovondan o‘tgan A-373 avtomobil yo‘lining «Toshkent–Vodiy» yo‘nalishida «Lasetti» rusumli yengil avtomobilda yong‘in bo‘layotganligi to‘g‘risida xabar kelib tushgan.
Dastlabki o‘rganish ma’lumotlariga ko‘ra, avariyaga quyidagi omillar sabab bo‘lgan:
Boshqaruvning yo‘qotilishi: Avtomobil haydovchisi harakat davomida boshqaruvni yo‘qotib, yo‘l chetidagi temir to‘siqqa urilgan.
Qisqa tutashuv: Kuchli to‘qnashuv oqibatida avtomobilning elektr tizimida qisqa tutashuv yuzaga kelgan.
Alanga olishi: Elektrdagi nosozlik tez fursatda yirik yong‘inga aylangan.
Haydovchi hayoti xavfdan xoli
Ma’lum qilinishicha, hodisa vaqtida avtomobilda haydovchining yolg‘iz o‘zi bo‘lgan. U to‘qnashuvdan so‘ng vaziyatni to‘g‘ri baholab, darhol transport vositasidan tushib, xavfsiz joyga chiqishga ulgurgan. Mazkur ko‘ngilsiz hodisa oqibatida tan jarohati olganlar yo‘q.
Qutqaruvchilarning tezkor harakati
Tezkor xabarga asosan «Qamchiq» maxsus qutqaruv boshqarmasining qutqaruv ekipajlari zudlik bilan voqea joyiga yetib borishgan. Xodimlarning professional harakatlari natijasida avtomobildagi yong‘in to‘liq bartaraf etilgan.
Ayni paytda: Mutaxassislar tomonidan yong‘inning yakuniy sabablari va hodisa oqibatida yuzaga kelgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda.
…