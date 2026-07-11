Holand — Keyn to‘qnashuvi oldidan taxminiy tarkiblar ma’lum bo‘ldi
JCH–2026 chorakfinalining uchinchi bahsida Norvegiya va Angliya milliy jamoalari yarimfinal yo‘llanmasi uchun kurashadi. Uchrashuv oldidan har ikki jamoaning taxminiy boshlang‘ich tarkiblari e’lon qilindi.
Asosiy e’tibor tabiiy ravishda ikki to‘purar — Erling Holand va Garri Keynga qaratiladi. Ammo bu bahsda natijani faqat hujumchilar emas, yarim himoyadagi kurash ham hal qilishi mumkin.
Norvegiya asosiy yulduzlariga ishonadi
Norvegiya tarkibida Martin Edegor o‘yinni tashkil qilishi, Aleksandr Syorlot va Erling Holand esa hujum chizig‘ida harakat qilishi kutilmoqda.
Antonio Nusa ham tezligi va yakkama-yakka vaziyatlardagi faolligi bilan Angliya himoyasiga muammo tug‘dirishi mumkin.
Angliya kuchli hujum chizig‘ini tanlashi mumkin
Angliya tarkibida Jud Bellinghem, Bukayo Saka, Entoni Gordon va Garri Keyn maydonga tushishi kutilmoqda.
Yarim himoyada Deklan Rays va Elliot Anderson harakat qilishi, himoya markazida esa Jon Stounz va Ezri Konsa o‘ynashi mumkin.
JCH–2026. Chorakfinal
Norvegiya — Angliya
Norvegiya: Nyuland, Ryuerson, Xeggem, Ayer, Volf, Sander Berg, Patrik Berg, Edegor, Syorlot, Nusa, Holand.
Angliya: Pikford, Spens, Konsa, Stounz, O'Rayli, Anderson, Rays, Saka, Bellinghem, Gordon, Keyn.
O‘yin qachon boshlanadi?
Norvegiya va Angliya o‘rtasidagi chorakfinal bahsi Toshkent vaqti bilan soat 02:00 da start oladi.
Bu uchrashuvda Holand va Keyndan qay biri jamoasini yarimfinalga olib chiqishi eng asosiy intriga bo‘lib turibdi.
…