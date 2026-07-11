Harri Keyn 32 yoshida ham yuqori saviyani qanday saqlayotganini aytdi

·50·Sport
Harri Keyn 32 yoshida ham yuqori saviyani qanday saqlayotganini aytdi

Angliya milliy jamoasi sardori Harri Keyn 32 yoshida ham eng yuqori darajada o‘ynash va motivatsiyani yo‘qotmaslik sirini ochdi. Hujumchining aytishicha, katta maqsadlardan ko‘ra, butun mavsumga bo‘lingan kichik vazifalar unga doimiy o‘sish uchun kuch beradi.

Keyn ortda qolgan mavsumni muvaffaqiyatli deb baholadi va aynan shu natijalar uni yanada yuqori cho‘qqilarga intilishga undayotganini ta’kidladi.

Keynning motivatsiya usuli nimada?

Angliya sardorining fikricha, har qanday faoliyatda inson o‘z oldiga aniq va qisqa muddatli maqsadlar qo‘yishi kerak.

«Istalgan faoliyat davomida sizda kichik motivatsiyalaringiz, maqsad va vazifalaringiz bo‘lishi kerak», dedi u.

Keynning aytishicha, u bir oy yoki olti haftalik davrni alohida bosqich sifatida ko‘rib, shu vaqt ichida qancha natijaga erisha olishini kuzatadi.

Katta natija kichik qadamlardan boshlanadi

Futbolchi butun mavsum davomida o‘z oldiga kichik maqsadlar qo‘yishini ma’lum qildi. Bu unga motivatsiyani bir xil darajada saqlash va uzoq muddatli vazifalardan charchab qolmaslikka yordam beradi.

Keynning so‘zlariga ko‘ra, har bir kichik yutuq keyingi bosqich uchun yangi kuch beradi.

O‘tgan mavsum unga yanada ko‘proq ishonch berdi

Hujumchi ortda qolgan mavsum uning shaxsiy maqsadlari nuqtayi nazaridan juda muvaffaqiyatli o‘tganini ta’kidladi.

«Aynan shu narsa menda mukammallikka intilishni va qisqa vaqt ichida qanchalik oldinga siljiy olishimni ko‘rish uchun eng yuqori darajaga qarab intilishga kuch beradi», dedi Keyn.

32 yoshda ham asosiy maqsad o‘zgarmagan

Harri Keyn uchun yosh raqamdan boshqa narsa emasligini ko‘rsatmoqda. U hali ham o‘z natijalarini yaxshilash, yuqori saviyada qolish va yangi cho‘qqilarni zabt etishga intilmoqda.

Keynning yondashuvi oddiy, ammo samarali: katta maqsadni mayda bosqichlarga bo‘lish va har bir bosqichda o‘zingni kechagidan yaxshiroq qilish.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

25 yoshli futbolchi Jahon chempionatidan uyga qaytgach, o‘z joniga qasd qildi25 yoshli futbolchi Jahon chempionatidan uyga qaytgach, o‘z joniga qasd qildiBugun, 22:02Superkompyuter Norvegiya — Angliya o‘yini favoritini aytdiSuperkompyuter Norvegiya — Angliya o‘yini favoritini aytdiBugun, 20:48Holand — Keyn to‘qnashuvi oldidan taxminiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiHoland — Keyn to‘qnashuvi oldidan taxminiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiBugun, 20:41Thomas Tuchel Erling Xolandning psixologik oʻyinlariga munosabat bildirdiThomas Tuchel Erling Xolandning psixologik oʻyinlariga munosabat bildirdiBugun, 18:59Belgiya terma jamoasida inqiroz: Kevin De Bruyne va Thibaut Courtois ketish haqida oʻylamoqdaBelgiya terma jamoasida inqiroz: Kevin De Bruyne va Thibaut Courtois ketish haqida oʻylamoqdaBugun, 18:53«Bu bahsni OAV yaratmoqda»: Martines hakamlar haqidagi savolga javob berdi«Bu bahsni OAV yaratmoqda»: Martines hakamlar haqidagi savolga javob berdiBugun, 18:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi