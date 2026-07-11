Harri Keyn 32 yoshida ham yuqori saviyani qanday saqlayotganini aytdi
Angliya milliy jamoasi sardori Harri Keyn 32 yoshida ham eng yuqori darajada o‘ynash va motivatsiyani yo‘qotmaslik sirini ochdi. Hujumchining aytishicha, katta maqsadlardan ko‘ra, butun mavsumga bo‘lingan kichik vazifalar unga doimiy o‘sish uchun kuch beradi.
Keyn ortda qolgan mavsumni muvaffaqiyatli deb baholadi va aynan shu natijalar uni yanada yuqori cho‘qqilarga intilishga undayotganini ta’kidladi.
Keynning motivatsiya usuli nimada?
Angliya sardorining fikricha, har qanday faoliyatda inson o‘z oldiga aniq va qisqa muddatli maqsadlar qo‘yishi kerak.
«Istalgan faoliyat davomida sizda kichik motivatsiyalaringiz, maqsad va vazifalaringiz bo‘lishi kerak», dedi u.
Keynning aytishicha, u bir oy yoki olti haftalik davrni alohida bosqich sifatida ko‘rib, shu vaqt ichida qancha natijaga erisha olishini kuzatadi.
Katta natija kichik qadamlardan boshlanadi
Futbolchi butun mavsum davomida o‘z oldiga kichik maqsadlar qo‘yishini ma’lum qildi. Bu unga motivatsiyani bir xil darajada saqlash va uzoq muddatli vazifalardan charchab qolmaslikka yordam beradi.
Keynning so‘zlariga ko‘ra, har bir kichik yutuq keyingi bosqich uchun yangi kuch beradi.
O‘tgan mavsum unga yanada ko‘proq ishonch berdi
Hujumchi ortda qolgan mavsum uning shaxsiy maqsadlari nuqtayi nazaridan juda muvaffaqiyatli o‘tganini ta’kidladi.
«Aynan shu narsa menda mukammallikka intilishni va qisqa vaqt ichida qanchalik oldinga siljiy olishimni ko‘rish uchun eng yuqori darajaga qarab intilishga kuch beradi», dedi Keyn.
32 yoshda ham asosiy maqsad o‘zgarmagan
Harri Keyn uchun yosh raqamdan boshqa narsa emasligini ko‘rsatmoqda. U hali ham o‘z natijalarini yaxshilash, yuqori saviyada qolish va yangi cho‘qqilarni zabt etishga intilmoqda.
Keynning yondashuvi oddiy, ammo samarali: katta maqsadni mayda bosqichlarga bo‘lish va har bir bosqichda o‘zingni kechagidan yaxshiroq qilish.
…