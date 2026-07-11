Bu yil imtihondan ozod etilgan abituriyentlar bo‘yicha yangi rekord o‘rnatildi

·42·Jamiyat
Bu yil imtihondan ozod etilgan abituriyentlar bo‘yicha yangi rekord o‘rnatildi

O‘zbekistonda oliy ta’lim muassasalariga 2026/2027-o‘quv yili uchun abituriyentlarni onlayn ro‘yxatga olish jarayonlari yakunlandi. Bilim va malakalarni baholash agentligi joriy yilgi qabul kampaniyasining yakuniy statistikasini e’lon qildi. Zamin.uz muxlislari uchun eng muhim raqamlar va kutilayotgan yangiliklarni taqdim etadi.

Abituriyentlar soni va gender muvozanati

Joriy yilda jami 677 907 nafar abituriyent oliy ta’lim muassasalariga kirish uchun onlayn tarzda ro‘yxatdan o‘tdi. Ularning tarkibi quyidagi mezonlarga ko‘ra taqsimlangan:

  • Joriy yil bitiruvchilari: 451 744 nafar (66,6 %).

  • Avvalgi yillarda tamomlaganlar: 226 163 nafar (33,4 foiz).

Shuningdek, bu yilgi qabulda ham xotin-qizlar oliy ma’lumot olishga intilish bo‘yicha yuqori faollik ko‘rsatib, an’anaviy tarzda ko‘pchilikni tashkil etdi:

  • Ayollar: 365 196 nafar (53,9 foiz).

  • Erkaklar: 312 711 nafar (46,1 foiz).

Qayd etilishicha, ro‘yxatdan o‘tganlarning barchasi ham imtihon zaliga kirmaydi — to‘g‘ridan to‘g‘ri test sinovlarida 664 609 nafar abituriyent ishtirok etishi kutilmoqda.

Sertifikatlar inqilobi: 13 mingga yaqin abituriyent testsiz to‘g‘ridan to‘g‘ri talabalikka yaqin!

Bu yilgi qabulning eng shov-shuvli yangiliklaridan biri milliy va xalqaro sertifikatga ega abituriyentlar sonining haddan tashqari ko‘paygani bo‘ldi.

Kutilmagan rekord: Joriy yilda barcha imtihon fanlaridan milliy yoki xalqaro sertifikatga ega bo‘lgan 12 997 nafar abituriyent test sinovlaridan to‘liq ozod qilindi va bevosita tanlov bosqichiga o‘tkazildi. Taqqoslash uchun, 2025 yilda bunday ulkan imkoniyatdan atigi 678 nafar abituriyent foydalana olgan edi.

Sertifikatlar bo‘yicha umumiy raqamlar quyidagicha:

  • Ro‘yxatdan o‘tish davomida abituriyentlar tomonidan yuklangan xalqaro sertifikatlar jiddiy tekshirilib, ularning 24 526 tasi o‘z tasdig‘ini topdi.

  • Umumta’lim fanlari bo‘yicha milliy yoki xalqaro sertifikatga ega abituriyentlar soni 193 186 nafarni tashkil etdi.

  • Chet tillari bo‘yicha esa 125 354 nafar milliy yoki xalqaro sertifikat sohiblari ro‘yxatdan o‘tgan.

Imtihonlar qancha davom etadi?

Bilim va malakalarni baholash agentligi xabariga ko‘ra, joriy yilgi oliygohlarga kirish test sinovlari jami 10 kun davomida bo‘lib o‘tadi.

Umumiy ko‘rsatkichlar jadvali

Ko‘rsatkich nomi

Abituriyentlar soni

Proporsiya (Foizda)

Jami ro‘yxatdan o‘tgan abituriyentlar

677 907

100%

Joriy yilgi maktab/litsey bitiruvchilari

451 744

66,6%

Avvalgi yillarda tamomlaganlar

226 163

33,4%

Xotin-qizlar (ayollar)

365 196

53,9%

Erkaklar

312 711

46,1%

Imtihondan to‘liq ozod etilganlar

12 997

O'zbekistonZamin.uzBilim va malakalarni baholash agentligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqdaO‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqdaBugun, 19:495 000 AQSH dollari — farzandlar ta’minoti uchun5 000 AQSH dollari — farzandlar ta’minoti uchunBugun, 19:36Qamchiqdagi YTHdan so‘ng Lacetti to‘liq yonib ketdiQamchiqdagi YTHdan so‘ng Lacetti to‘liq yonib ketdiBugun, 19:31Giyohvandlik vositalarini olib kirish uchun yangi tartib: sertifikat kimlarga beriladi?Giyohvandlik vositalarini olib kirish uchun yangi tartib: sertifikat kimlarga beriladi?Bugun, 19:28«Qamchiq» dovonida favqulodda hodisa: To‘siqqa urilgan «Lasetti» yonib ketdi«Qamchiq» dovonida favqulodda hodisa: To‘siqqa urilgan «Lasetti» yonib ketdiBugun, 19:10Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)Bugun, 17:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi