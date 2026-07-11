Bu yil imtihondan ozod etilgan abituriyentlar bo‘yicha yangi rekord o‘rnatildi
O‘zbekistonda oliy ta’lim muassasalariga 2026/2027-o‘quv yili uchun abituriyentlarni onlayn ro‘yxatga olish jarayonlari yakunlandi. Bilim va malakalarni baholash agentligi joriy yilgi qabul kampaniyasining yakuniy statistikasini e’lon qildi. Zamin.uz muxlislari uchun eng muhim raqamlar va kutilayotgan yangiliklarni taqdim etadi.
Abituriyentlar soni va gender muvozanati
Joriy yilda jami 677 907 nafar abituriyent oliy ta’lim muassasalariga kirish uchun onlayn tarzda ro‘yxatdan o‘tdi. Ularning tarkibi quyidagi mezonlarga ko‘ra taqsimlangan:
Joriy yil bitiruvchilari: 451 744 nafar (66,6 %).
Avvalgi yillarda tamomlaganlar: 226 163 nafar (33,4 foiz).
Shuningdek, bu yilgi qabulda ham xotin-qizlar oliy ma’lumot olishga intilish bo‘yicha yuqori faollik ko‘rsatib, an’anaviy tarzda ko‘pchilikni tashkil etdi:
Ayollar: 365 196 nafar (53,9 foiz).
Erkaklar: 312 711 nafar (46,1 foiz).
Qayd etilishicha, ro‘yxatdan o‘tganlarning barchasi ham imtihon zaliga kirmaydi — to‘g‘ridan to‘g‘ri test sinovlarida 664 609 nafar abituriyent ishtirok etishi kutilmoqda.
Sertifikatlar inqilobi: 13 mingga yaqin abituriyent testsiz to‘g‘ridan to‘g‘ri talabalikka yaqin!
Bu yilgi qabulning eng shov-shuvli yangiliklaridan biri milliy va xalqaro sertifikatga ega abituriyentlar sonining haddan tashqari ko‘paygani bo‘ldi.
Kutilmagan rekord: Joriy yilda barcha imtihon fanlaridan milliy yoki xalqaro sertifikatga ega bo‘lgan 12 997 nafar abituriyent test sinovlaridan to‘liq ozod qilindi va bevosita tanlov bosqichiga o‘tkazildi. Taqqoslash uchun, 2025 yilda bunday ulkan imkoniyatdan atigi 678 nafar abituriyent foydalana olgan edi.
Sertifikatlar bo‘yicha umumiy raqamlar quyidagicha:
Ro‘yxatdan o‘tish davomida abituriyentlar tomonidan yuklangan xalqaro sertifikatlar jiddiy tekshirilib, ularning 24 526 tasi o‘z tasdig‘ini topdi.
Umumta’lim fanlari bo‘yicha milliy yoki xalqaro sertifikatga ega abituriyentlar soni 193 186 nafarni tashkil etdi.
Chet tillari bo‘yicha esa 125 354 nafar milliy yoki xalqaro sertifikat sohiblari ro‘yxatdan o‘tgan.
Imtihonlar qancha davom etadi?
Bilim va malakalarni baholash agentligi xabariga ko‘ra, joriy yilgi oliygohlarga kirish test sinovlari jami 10 kun davomida bo‘lib o‘tadi.
Umumiy ko‘rsatkichlar jadvali
Ko‘rsatkich nomi
Abituriyentlar soni
Proporsiya (Foizda)
Jami ro‘yxatdan o‘tgan abituriyentlar
677 907
100%
Joriy yilgi maktab/litsey bitiruvchilari
451 744
66,6%
Avvalgi yillarda tamomlaganlar
226 163
33,4%
Xotin-qizlar (ayollar)
365 196
53,9%
Erkaklar
312 711
46,1%
Imtihondan to‘liq ozod etilganlar
12 997
—
…