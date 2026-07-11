Giyohvandlik vositalarini olib kirish uchun yangi tartib: sertifikat kimlarga beriladi?
O‘zbekistonda giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarni olib kirish hamda olib chiqish uchun sertifikat berishning yangi tartibi rasman tasdiqlandi. Hukumat qarori bilan qabul qilingan nizomda sertifikatni olish shartlari, uning amal qilish muddati va yig‘im miqdori belgilab berildi.
Yangi tartibga ko‘ra, sertifikat bir marta foydalanish uchun beriladi va uni rasmiylashtirish uchun belgilangan miqdorda davlat yig‘imi to‘lanadi.
Sertifikat qancha muddat amal qiladi?
Tasdiqlangan nizomga muvofiq:
sertifikatdan faqat bir marta foydalanish mumkin;
uning amal qilish muddati 1 yil etib belgilandi.
Bu hujjat giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarni qonunchilik talablariga muvofiq import yoki eksport qilish huquqini beradi.
Sertifikat olish uchun qanday talablar qo‘yiladi?
Nizomga ko‘ra, ariza beruvchi quyidagi shartlarga javob berishi lozim:
giyohvandlik vositalari muomalasi bilan bog‘liq faoliyatni amalga oshirish huquqini beruvchi litsenziyaga ega bo‘lishi;
giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarni olib kirish yoki olib chiqishda qonunchilik talablariga qat’iy rioya qilishi;
sertifikat olish uchun taqdim etiladigan ma’lumotlarning haqqoniyligini ta’minlashi.
Sertifikat uchun qancha to‘lanadi?
Arizani ko‘rib chiqish va sertifikatni rasmiylashtirish uchun BHMning 8 baravari miqdorida yig‘im undiriladi.
Hujjatlarni ko‘rib chiqish vakolati Farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markaziga yuklatilgan.
Qaror qachon qabul qilinadi?
Farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi arizani qabul qilingan kundan boshlab 30 ish kunidan kechiktirmasdan ko‘rib chiqadi.
Yakunda ariza beruvchiga:
sertifikat beriladi;
yoki uni berish rad etiladi.
Yangi tartib giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning xalqaro harakatini yanada tartibga solish hamda bu sohada qonunchilik talablariga rioya etilishini kuchaytirishga qaratilgan.
…