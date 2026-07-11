Giyohvandlik vositalarini olib kirish uchun yangi tartib: sertifikat kimlarga beriladi?

·26·Jamiyat
Giyohvandlik vositalarini olib kirish uchun yangi tartib: sertifikat kimlarga beriladi?

O‘zbekistonda giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarni olib kirish hamda olib chiqish uchun sertifikat berishning yangi tartibi rasman tasdiqlandi. Hukumat qarori bilan qabul qilingan nizomda sertifikatni olish shartlari, uning amal qilish muddati va yig‘im miqdori belgilab berildi.

Yangi tartibga ko‘ra, sertifikat bir marta foydalanish uchun beriladi va uni rasmiylashtirish uchun belgilangan miqdorda davlat yig‘imi to‘lanadi.

Sertifikat qancha muddat amal qiladi?

Tasdiqlangan nizomga muvofiq:

  • sertifikatdan faqat bir marta foydalanish mumkin;

  • uning amal qilish muddati 1 yil etib belgilandi.

Bu hujjat giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarni qonunchilik talablariga muvofiq import yoki eksport qilish huquqini beradi.

Sertifikat olish uchun qanday talablar qo‘yiladi?

Nizomga ko‘ra, ariza beruvchi quyidagi shartlarga javob berishi lozim:

  • giyohvandlik vositalari muomalasi bilan bog‘liq faoliyatni amalga oshirish huquqini beruvchi litsenziyaga ega bo‘lishi;

  • giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarni olib kirish yoki olib chiqishda qonunchilik talablariga qat’iy rioya qilishi;

  • sertifikat olish uchun taqdim etiladigan ma’lumotlarning haqqoniyligini ta’minlashi.

Sertifikat uchun qancha to‘lanadi?

Arizani ko‘rib chiqish va sertifikatni rasmiylashtirish uchun BHMning 8 baravari miqdorida yig‘im undiriladi.

Hujjatlarni ko‘rib chiqish vakolati Farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markaziga yuklatilgan.

Qaror qachon qabul qilinadi?

Farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi arizani qabul qilingan kundan boshlab 30 ish kunidan kechiktirmasdan ko‘rib chiqadi.

Yakunda ariza beruvchiga:

  • sertifikat beriladi;

  • yoki uni berish rad etiladi.

Yangi tartib giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning xalqaro harakatini yanada tartibga solish hamda bu sohada qonunchilik talablariga rioya etilishini kuchaytirishga qaratilgan.

O'zbekistonФармацевтика маҳсулотлари хавфсизлиги маркази
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqdaO‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqdaBugun, 19:495 000 AQSH dollari — farzandlar ta’minoti uchun5 000 AQSH dollari — farzandlar ta’minoti uchunBugun, 19:36Qamchiqdagi YTHdan so‘ng Lacetti to‘liq yonib ketdiQamchiqdagi YTHdan so‘ng Lacetti to‘liq yonib ketdiBugun, 19:31Bu yil imtihondan ozod etilgan abituriyentlar bo‘yicha yangi rekord o‘rnatildiBu yil imtihondan ozod etilgan abituriyentlar bo‘yicha yangi rekord o‘rnatildiBugun, 19:16«Qamchiq» dovonida favqulodda hodisa: To‘siqqa urilgan «Lasetti» yonib ketdi«Qamchiq» dovonida favqulodda hodisa: To‘siqqa urilgan «Lasetti» yonib ketdiBugun, 19:10Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)Bugun, 17:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi