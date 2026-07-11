Aviatsiya inqilobi: 45 metrda havoga koʻtariluvchi Electra EL9 sertifikatlashdan oʻtmoqda

·31·Texno
Aviatsiya inqilobi: 45 metrda havoga koʻtariluvchi Electra EL9 sertifikatlashdan oʻtmoqda

AQSHning Electra Aero kompaniyasi mintaqaviy aviatsiya sohasida haqiqiy burilish yasashi kutilayotgan EL9 gibrid-elektr samolyotini bozorga chiqarish yoʻlida muhim qadamni qoʻydi. AQSH Federal aviatsiya boshqarmasi (FAA) yangi modelni sertifikatlash jarayonining birinchi bosqichini yakunlab, G-1 Issue Paper hujjatini tasdiqladi. Bu hujjat nostandart texnologiyalarga ega samolyotlar uchun asosiy qoidalar toʻplami boʻlib, regulyator yangi muhandislik yechimlarini qanday baholashini belgilab beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Electra EL9 loyihasi uchun ushbu bosqichning yakunlanishi yetti oylik intensiv muzokaralar va koʻp yillik hamkorlik natijasidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya sertifikatlash uchun arizani 2023-yil noyabr oyida topshirgan edi. Endilikda loyiha G-2 bosqichiga oʻtadi, unda samolyotning xavfsizligini tasdiqlash uchun aniq usullar, jumladan, yer usti sinovlari va parvoz tekshiruvlari belgilab olinadi.

Texnologik ustunlik va qisqa masofali parvozlar

Electra EL9 modelining eng asosiy oʻziga xosligi uning oʻta qisqa masofada havoga koʻtarilish va qoʻnish imkoniyatidir. Muhandislarning hisob-kitoblariga koʻra, ushbu havo kemasi uchun bor-yoʻgʻi 45 metr uzunlikdagi maydoncha kifoya qiladi. Taqqoslash uchun, zamonaviy mintaqaviy samolyotlarning aksariyati uchun bir necha yuz metrli uchish-qoʻnish yoʻlaklari talab etiladi.

Samolyotning texnik imkoniyatlari quyidagi jihatlar bilan xarakterlanadi:

  • 9 nafargacha yoʻlovchini tashish quvvati;
  • 330 dengiz mili (taxminan 610 km) masofaga uchish masofasi;
  • Gibrid-elektr kuch qurilmasi yordamida yoqilgʻi tejamkorligi;
  • Shahar chekkalari va sanoat zonalaridagi kichik maydonchalardan foydalanish imkoniyati.
Ushbu texnologiya mintaqaviy transport tizimini tubdan oʻzgartirishi mumkin. Katta aeroportlarga bogʻlanib qolish zarurati kamayadi, bu esa logistika xarajatlarini pasaytirib, yoʻlovchilar uchun vaqtni tejash imkonini beradi. Gibrid tizim nafaqat ekologik toza, balki anʼanaviy samolyotlarga qaraganda ancha arzon ekspluatatsiya xarajatlarini vaʼda qilmoqda.

Dunyo miqyosida bunday loyihalarga qiziqish yuqori. Masalan, Rossiyada ham shunga oʻxshash konsepsiyaga ega "Partizan" samolyoti ustida ish olib borilayotgani haqida xabarlar berilgan edi. Biroq, hozirgi vaqtda ushbu loyihaning holati haqida yangi maʼlumotlar mavjud emas, bu esa Electra Aero kompaniyasini ushbu segmentda peshqadamga aylantirmoqda.

Oʻzbekiston kabi togʻli hududlar va uzoq qishloq aholi punktlari koʻp boʻlgan mamlakatlar uchun bunday ixcham va kam joy talab qiladigan samolyotlar kelajakda ichki turizm va logistikani rivojlantirishda muhim rol oʻynashi mumkin. Hozircha Electra EL9 oʻzining sinov bosqichlarini muvaffaqiyatli davom ettirmoqda.

Electra AeroАвиацияТехнологияEL9Гибрид Самолёт
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdiDunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdiBugun, 19:53OpenAI yangi bosqichda: ChatGPT endi butun oila uchun xavfsiz yordamchiga aylanadiOpenAI yangi bosqichda: ChatGPT endi butun oila uchun xavfsiz yordamchiga aylanadiBugun, 19:21AQSH koinot va mudofaa uchun chidamli mikrosxemalar ishlab chiqarishni qayta tiklamoqdaAQSH koinot va mudofaa uchun chidamli mikrosxemalar ishlab chiqarishni qayta tiklamoqdaBugun, 18:50Gumanoid robotlar ilk bor murakkab operatsiyani muvaffaqiyatli bajardiGumanoid robotlar ilk bor murakkab operatsiyani muvaffaqiyatli bajardiBugun, 18:401X kompaniyasi NEO roboti uchun inson qoʻliga oʻxshash oʻta sezgir kistlarni taqdim etdi1X kompaniyasi NEO roboti uchun inson qoʻliga oʻxshash oʻta sezgir kistlarni taqdim etdiBugun, 18:29Motorola Edge 70 Max taqdimot sanasi va texnik xususiyatlari maʼlum boʻldiMotorola Edge 70 Max taqdimot sanasi va texnik xususiyatlari maʼlum boʻldiBugun, 17:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi