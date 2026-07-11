Superkompyuter Norvegiya — Angliya o‘yini favoritini aytdi
JCH–2026 chorakfinalidagi Norvegiya va Angliya o‘rtasidagi bahs oldidan Opta superkompyuteri g‘alaba ehtimollarini hisoblab chiqdi. Prognozga ko‘ra, Angliya favorit hisoblanmoqda, ammo raqamlar uchrashuv bir tomonlama kechmasligini ko‘rsatyapti.
Ayniqsa, bahsning qo‘shimcha vaqt yoki penaltilar seriyasiga cho‘zilish ehtimoli ham ancha yuqori baholangan.
Angliyaga deyarli 50 foiz imkoniyat berildi
Opta hisob-kitobiga ko‘ra, Angliya milliy jamoasining asosiy vaqtda g‘alaba qozonish ehtimoli 49,5 foizni tashkil etadi.
Bu natija Tomas Tuxel jamoasini chorakfinal bahsining asosiy favoritiga aylantirmoqda.
Norvegiyaning imkoniyati qancha?
Norvegiyaning 90 daqiqa ichida g‘alaba qozonish ehtimoli 25,8 foiz deb baholangan.
Shunga qaramay, Erling Holand, Martin Edegor va Aleksandr Syorlot kabi futbolchilar har qanday raqibga jiddiy muammo tug‘dirishi mumkin.
O‘yin qo‘shimcha vaqtga cho‘zilishi mumkin
Superkompyuter uchrashuvning asosiy vaqti durang bilan yakunlanish ehtimolini 24,7 foiz deb ko‘rsatdi.
Bunday holatda g‘olib qo‘shimcha bo‘limlarda yoki penaltilar seriyasida aniqlanadi.
Opta prognozi
Angliya g‘alabasi — 49,5 foiz;
Norvegiya g‘alabasi — 25,8 foiz;
durang va qo‘shimcha vaqt — 24,7 foiz.
Norvegiya — Angliya uchrashuvi Toshkent vaqti bilan soat 02:00 da start oladi. Endi asosiy savol — raqamlar maydonda ham o‘z tasdig‘ini topadimi?
…