Superkompyuter Norvegiya — Angliya o‘yini favoritini aytdi

·143·Sport
Superkompyuter Norvegiya — Angliya o‘yini favoritini aytdi

JCH–2026 chorakfinalidagi Norvegiya va Angliya o‘rtasidagi bahs oldidan Opta superkompyuteri g‘alaba ehtimollarini hisoblab chiqdi. Prognozga ko‘ra, Angliya favorit hisoblanmoqda, ammo raqamlar uchrashuv bir tomonlama kechmasligini ko‘rsatyapti.

Ayniqsa, bahsning qo‘shimcha vaqt yoki penaltilar seriyasiga cho‘zilish ehtimoli ham ancha yuqori baholangan.

Angliyaga deyarli 50 foiz imkoniyat berildi

Opta hisob-kitobiga ko‘ra, Angliya milliy jamoasining asosiy vaqtda g‘alaba qozonish ehtimoli 49,5 foizni tashkil etadi.

Bu natija Tomas Tuxel jamoasini chorakfinal bahsining asosiy favoritiga aylantirmoqda.

Norvegiyaning imkoniyati qancha?

Norvegiyaning 90 daqiqa ichida g‘alaba qozonish ehtimoli 25,8 foiz deb baholangan.

Shunga qaramay, Erling Holand, Martin Edegor va Aleksandr Syorlot kabi futbolchilar har qanday raqibga jiddiy muammo tug‘dirishi mumkin.

O‘yin qo‘shimcha vaqtga cho‘zilishi mumkin

Superkompyuter uchrashuvning asosiy vaqti durang bilan yakunlanish ehtimolini 24,7 foiz deb ko‘rsatdi.

Bunday holatda g‘olib qo‘shimcha bo‘limlarda yoki penaltilar seriyasida aniqlanadi.

Opta prognozi

  • Angliya g‘alabasi — 49,5 foiz;

  • Norvegiya g‘alabasi — 25,8 foiz;

  • durang va qo‘shimcha vaqt — 24,7 foiz.

Norvegiya — Angliya uchrashuvi Toshkent vaqti bilan soat 02:00 da start oladi. Endi asosiy savol — raqamlar maydonda ham o‘z tasdig‘ini topadimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harri Keyn 32 yoshida ham yuqori saviyani qanday saqlayotganini aytdiHarri Keyn 32 yoshida ham yuqori saviyani qanday saqlayotganini aytdiBugun, 20:55Holand — Keyn to‘qnashuvi oldidan taxminiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiHoland — Keyn to‘qnashuvi oldidan taxminiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiBugun, 20:41Thomas Tuchel Erling Xolandning psixologik oʻyinlariga munosabat bildirdiThomas Tuchel Erling Xolandning psixologik oʻyinlariga munosabat bildirdiBugun, 18:59Belgiya terma jamoasida inqiroz: Kevin De Bruyne va Thibaut Courtois ketish haqida oʻylamoqdaBelgiya terma jamoasida inqiroz: Kevin De Bruyne va Thibaut Courtois ketish haqida oʻylamoqdaBugun, 18:53«Bu bahsni OAV yaratmoqda»: Martines hakamlar haqidagi savolga javob berdi«Bu bahsni OAV yaratmoqda»: Martines hakamlar haqidagi savolga javob berdiBugun, 18:18Solbakken Angliyani favorit deb atadi, ammo muhim ogohlantirish berdiSolbakken Angliyani favorit deb atadi, ammo muhim ogohlantirish berdiBugun, 18:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi