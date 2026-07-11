5 000 AQSH dollari — farzandlar ta’minoti uchun

·20·Jamiyat
5 000 AQSH dollari — farzandlar ta’minoti uchun

“Farzandlarimning kelajagi hamma narsadan muhim…”

Samarqand shahrida davlat ijrochisi tomonidan olib borilgan tushuntirish ishlari qarzdorning mas’uliyatli qaror qabul qilishiga turtki bo‘ldi.

Majburiy ijro byurosi Samarqand shahar bo‘limi ish yurituvida bo‘lgan aliment undirish haqidagi ijro hujjati yuzasidan tegishli ijro harakatlari amalga oshirildi.

Sud qaroriga asosan qarzdor ota zimmasiga ikki nafar voyaga yetmagan farzandining moddiy ta’minoti uchun aliment to‘lash majburiyati yuklatilgan.

Davlat ijrochisi tomonidan qarzdorga qonunchilik talablari, aliment to‘lovining farzandlar kelajagidagi o‘rni hamda uni o‘z vaqtida bajarishning ahamiyati atroflicha tushuntirildi.

Olib borilgan tushuntirish ishlaridan so‘ng qarzdor farzandlarining munosib kelajagini o‘ylab, aliment majburiyatini ixtiyoriy ravishda oldindan bajarishga qaror qildi va 5 000 AQSH dollari miqdoridagi mablag‘ni aliment to‘lovi sifatida to‘lab berdi.

Majburiy ijro byurosi organlari tomonidan aliment to‘lovlarining o‘z vaqtida undirilishini ta’minlash, bolalarning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda sud hujjatlari ijrosini ta’minlash borasida tizimli ishlar izchil davom ettirilmoqda.

СамарқандМажбурий ижро бюроси
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqdaO‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqdaBugun, 19:49Qamchiqdagi YTHdan so‘ng Lacetti to‘liq yonib ketdiQamchiqdagi YTHdan so‘ng Lacetti to‘liq yonib ketdiBugun, 19:31Giyohvandlik vositalarini olib kirish uchun yangi tartib: sertifikat kimlarga beriladi?Giyohvandlik vositalarini olib kirish uchun yangi tartib: sertifikat kimlarga beriladi?Bugun, 19:28Bu yil imtihondan ozod etilgan abituriyentlar bo‘yicha yangi rekord o‘rnatildiBu yil imtihondan ozod etilgan abituriyentlar bo‘yicha yangi rekord o‘rnatildiBugun, 19:16«Qamchiq» dovonida favqulodda hodisa: To‘siqqa urilgan «Lasetti» yonib ketdi«Qamchiq» dovonida favqulodda hodisa: To‘siqqa urilgan «Lasetti» yonib ketdiBugun, 19:10Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)Bugun, 17:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi