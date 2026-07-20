Boylik tafakkurdan boshlanadi: farovonlik sari 4 qadam...

·0·Jamiyat
Boylik tafakkurdan boshlanadi: farovonlik sari 4 qadam...

Boylikni faqat bank hisobidagi mablag‘ bilan o‘lchash to‘g‘ri emas. O‘z imkoniyatlarini ko‘ra bilish, oqilona qaror qabul qilish, mehnat natijasini qadrlash va kelajakka ishonch bilan qarash ham farovon hayotning muhim qismidir.

Ijobiy fikrlash pulni o‘z-o‘zidan ko‘paytirmaydi. Ammo u qo‘rquv va shubha o‘rniga harakat, intizom hamda yangi imkoniyatlarni tanlashga yordam beradi.

Farovonlik avval fikrlash tarzidan boshlanadi

Inson o‘zini doim omadsiz, imkoniyatsiz yoki boylikka noloyiq deb hisoblasa, foydali takliflarni ham payqamasligi mumkin. Aksincha, o‘z kuchiga ishongan kishi muammolarni to‘siq emas, yechim topish zarur bo‘lgan vazifa sifatida qabul qiladi.

Boy tafakkur deganda har qanday xavfni o‘ylamasdan qabul qilish emas, balki:

  • imkoniyatlarni xolis baholash;

  • pulni rejali boshqarish;

  • bilim va ko‘nikmalarga sarmoya kiritish;

  • xatolardan saboq chiqarish tushuniladi.

Shuning uchun farovonlik sari birinchi qadam — o‘zingiz haqingizdagi salbiy qarashlarni qayta ko‘rib chiqishdir.

Minnatdorchilik insonda bor narsani ko‘rsatadi

Minnatdorchilik mavjud muammolarni inkor qilish degani emas. U insonga erishilgan natijalarni ko‘rish, o‘z resurslarini anglash va keyingi qadam uchun kuch topishga yordam beradi.

Kun davomida minnatdor bo‘lgan uchta narsani yozib borish mumkin. Bu oila qo‘llab-quvvatlashi, salomatlik, ish, yangi bilim yoki kichik moliyaviy yutuq bo‘lishi mumkin.

Bunday odat inson diqqatini doimiy yetishmovchilik hissidan real imkoniyatlarga yo‘naltiradi.

Tasdiqlovchi so‘zlar qanday ishlaydi?

O‘ziga ijobiy gaplarni takrorlash ko‘pchilikka ishonchni mustahkamlashda yordam beradi. Masalan:

«Men farovon hayotga loyiqman. Pulni halol mehnat va foydali imkoniyatlar orqali topishga tayyorman. Men moliyaviy qarorlarim uchun mas’ulman».

Biroq bu iboralar amaliy harakatlar bilan qo‘llab-quvvatlanmasa, natija bermaydi. Tasdiqlovchi so‘zlar sehrli formula emas — ular insonga maqsadini eslatib turuvchi ruhiy yo‘nalishdir.

Agar «men moliyaviy erkinlikka erishaman» desangiz, uning ortidan aniq qadam kelishi kerak: xarajatlarni yozish, qarzlarni qisqartirish, qo‘shimcha daromad manbasini izlash yoki yangi kasbiy ko‘nikmani o‘rganish.

Qo‘rquvni aniq reja bilan almashtiring

Moliyaviy xavotir ko‘pincha noaniqlikdan paydo bo‘ladi. Inson qancha mablag‘ topayotgani, qayerga sarflayotgani va qanday majburiyatlari borligini aniq bilmasa, vaziyat nazoratdan chiqqandek tuyuladi.

Oddiy reja esa bu hisni kamaytirishi mumkin:

  1. Oylik daromad va xarajatlarni hisoblang.

  2. Ortiqcha sarflarni aniqlang.

  3. Kichik bo‘lsa ham jamg‘arma maqsadini belgilang.

  4. Daromadni oshirish uchun bitta amaliy yo‘l tanlang.

Katta natija ko‘pincha bir martagi keskin qarordan emas, har kuni takrorlanadigan kichik odatlardan shakllanadi.

Haqiqiy boylik harakat bilan yaratiladi

O‘zingizni farovon hayotda tasavvur qilish ilhom berishi mumkin. Lekin muvaffaqiyatni faqat «Koinot baraka yuboradi» degan ishonchga bog‘lab qo‘yish yetarli emas.

Ishonch yo‘nalish beradi, bilim to‘g‘ri qaror qabul qilishga yordam beradi, intizom esa maqsadga olib boradi. Moliyaviy erkinlik sari sayohat ham aynan shu uchlikdan boshlanadi.

Boylikka loyiq ekaningizga ishoning, ammo uni kutib o‘tirmang. Imkoniyatlarni izlang, halol mehnat qiling va har kuni kelajakdagi farovon hayotingiz uchun bitta bo‘lsa ham aniq qadam tashlang.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eldor Shomurodov o‘zini haqorat qilgan muxlisiga joyida javob qaytardi (video)Eldor Shomurodov o‘zini haqorat qilgan muxlisiga joyida javob qaytardi (video)Bugun, 00:33Erkak mas’uliyatdan qochsa, oilada nima o‘zgaradi?Erkak mas’uliyatdan qochsa, oilada nima o‘zgaradi?Kecha, 22:15To‘yiga yetti kun qolgan yigit geroin bilan ushlandiTo‘yiga yetti kun qolgan yigit geroin bilan ushlandiKecha, 19:09Javohir va Bibisora Angliya–Fransiya bahsida (video)Javohir va Bibisora Angliya–Fransiya bahsida (video)Kecha, 15:25Rossiyadan O‘zbekistonga yuborilgan shokoladlar orasiga yashirilgan narkotik chegarada fosh etildiRossiyadan O‘zbekistonga yuborilgan shokoladlar orasiga yashirilgan narkotik chegarada fosh etildiKecha, 14:45Toshkentda jazirama sabab ijtimoiy tarmoqlarda svetoforlar ham erib ketayotgani aks etgan kadrlar tarqaldiToshkentda jazirama sabab ijtimoiy tarmoqlarda svetoforlar ham erib ketayotgani aks etgan kadrlar tarqaldiKecha, 13:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi