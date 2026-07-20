Nukusda firibgardan jinoiy jarima undirildi

·0·Jamiyat
Nukusda firibgardan jinoiy jarima undirildi

Fuqaro A.B. o‘zining boshqaruvidagi jamiyatda qurilish faoliyati bilan shug‘ullanib, fuqaro N.A.ning ishonchiga kirib, unga yangi qurilayotgan uydan kvartira berishini va’da qilib, undan 112 605,0 ming so‘m pullarni firibgarlik bilan olgan va ushbu pullarni o‘z maqsadlari uchun foydalangan.

Shu sababli, u Jinoyat ishlari bo‘yicha Nukus tuman sudining 01.12.2025-yildagi hukmi bilan O‘zbekiston Respublikasi JKning 168-moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etgan deb topilib, unga nisbatan 60 819,0 ming so‘m jarima jazosi tayinlangan.

Ushbu hukmga asosan chiqarilgan ijro varaqasi Majburiy ijro byurosi Nukus shahar bo‘limi ish yurituviga kelib tushgan va bo‘lim davlat ijrochilari tomonidan ijro harakatlariga kirishilgan.

Xususan, qarzdorning O‘zbekiston Respublikasidan tashqariga chiqish huquqiga nisbatan cheklov o‘rnatilib, undiruv uning ish haqiga qaratilgan.

Shuning natijasida, qarzdorga solingan 60,8 mln. so‘m jarima to‘liq undirib olindi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boylik tafakkurdan boshlanadi: farovonlik sari 4 qadam...Boylik tafakkurdan boshlanadi: farovonlik sari 4 qadam...Bugun, 11:04Eldor Shomurodov o‘zini haqorat qilgan muxlisiga joyida javob qaytardi (video)Eldor Shomurodov o‘zini haqorat qilgan muxlisiga joyida javob qaytardi (video)Bugun, 00:33Erkak mas’uliyatdan qochsa, oilada nima o‘zgaradi?Erkak mas’uliyatdan qochsa, oilada nima o‘zgaradi?Kecha, 22:15To‘yiga yetti kun qolgan yigit geroin bilan ushlandiTo‘yiga yetti kun qolgan yigit geroin bilan ushlandiKecha, 19:09Javohir va Bibisora Angliya–Fransiya bahsida (video)Javohir va Bibisora Angliya–Fransiya bahsida (video)Kecha, 15:25Rossiyadan O‘zbekistonga yuborilgan shokoladlar orasiga yashirilgan narkotik chegarada fosh etildiRossiyadan O‘zbekistonga yuborilgan shokoladlar orasiga yashirilgan narkotik chegarada fosh etildiKecha, 14:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi