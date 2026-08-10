Xabib Nurmagomedovdan muhim maslahat: «Shunchaki uni chetga suring!»
Xabib Nurmagomedov odamlarni smartfon va ijtimoiy tarmoqlarga kamroq vaqt sarflab, real va foydali ishlarga e’tibor qaratishga chaqirdi. U ko‘pchilik telefonda kuniga olti-yetti soat vaqtini yo‘qotayotganini ta’kidladi. Sobiq chempion ijtimoiy tarmoqlardan butunlay voz kechish shart emasligini, ammo ulardan foydalanishga me’yor va cheklov o‘rnatish kerakligini aytdi.
UFC'ning yengil vazn toifasidagi sobiq chempioni, mashhur sportchi Xabib Nurmagomedov odamlarni smartfon va ijtimoiy tarmoqlarga haddan tashqari berilib ketmaslikka hamda vaqtni real va foydali ishlarga sarflashga chaqirdi.
Afsonaviy sportchining ushbu samimiy murojaati ijtimoiy tarmoqlardagi «khann_journey» akkauntida e’lon qilingan videoda bildirib o‘tildi.
«Telefonni chetga surib, o‘z ishingiz bilan shug‘ullaning»
Xabib Nurmagomedov bugungi jamiyatda raqamli tobelik va vaqtning behuda sarflanishi jiddiy muammoga aylanganini ta’kidlab o‘tdi:
«Men odamlarga telefonda kamroq vaqt o‘tkazishni maslahat bergan bo‘lardim. Nazarimda, bugungi kunda ko‘pchilik unda juda ko‘p vaqt — kuniga olti-yetti soatlab vaqtini yo‘qotmoqda.
O‘ylaymanki, shunchaki telefonni chetga surib, o‘z ishlaringiz bilan shug‘ullanish kerak. Hayotda nima bilan shug‘ullanishingiz kerak bo‘lsa, aynan o‘sha narsaga e’tibor qarating», — dedi Nurmagomedov.
Me’yorni bilish va tartib
Sobiq chempion ijtimoiy tarmoqlardan butunlay voz kechish emas, balki undan foydalanishda me’yor va cheklov o‘rnatish muhimligini qo‘shimcha qildi:
«Ijtimoiy tarmoqlarda kamroq o‘tiring. Agar u yerda vaqt o‘tkazmoqchi bo‘lsangiz, mayli, hech bo‘lmaganda bir soat o‘tkazing, lekin kuniga yetti-sakkiz soat emas», — deya xulosa qildi u.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…