Valyuta xaridida yangi yengillik: limit 5 baravar oshdi
9 avgustdan boshlab jismoniy shaxslar tijorat banklaridan 500 AQSH dollari ekvivalentigacha naqd xorijiy valyutani shaxsini tasdiqlovchi hujjatsiz xarid qilishi mumkin. Avval bu limit 100 AQSH dollari ekvivalentini tashkil etgan. 500 AQSH dollaridan oshadigan valyuta xaridlarida esa hujjat taqdim etish talabi saqlanib qoladi. Yangi tartib dollar, yevro yoki boshqa xorijiy valyutani xarid qiluvchi fuqarolar uchun amal qiladi.
O‘zbekistonda naqd xorijiy valyuta sotib olish tartibi yengillashtirildi. 9 avgustdan boshlab jismoniy shaxslar tijorat banklaridan 500 AQSH dollari ekvivalentigacha valyuta xarid qilganda shaxsini tasdiqlovchi hujjat taqdim etishi shart emas.
Avval bu imkoniyat atigi 100 dollargacha bo‘lgan operatsiyalarga tatbiq etilardi. Ya’ni hujjatsiz valyuta xarid qilish limiti birdaniga 5 baravarga oshirildi.
500 dollargacha hujjat so‘ralmaydi
Yangi tartibga ko‘ra, fuqaro bank kassasidan 500 AQSH dollari yoki shu miqdorga teng boshqa xorijiy valyutani naqd shaklda sotib olsa, shaxsini tasdiqlovchi hujjat ko‘rsatishi talab etilmaydi.
Masalan, mijoz dollar emas, yevro yoki boshqa xorijiy valyuta xarid qilmoqchi bo‘lsa ham, uning qiymati 500 dollar ekvivalentidan oshmasa, shu yengillik amal qiladi.
Bu ayniqsa safar, kundalik ehtiyoj yoki kichik miqdorda valyuta sotib oladigan fuqarolar uchun jarayonni ancha soddalashtiradi.
Avval limit qancha edi?
Shu vaqtgacha shaxsni tasdiqlovchi hujjatsiz naqd valyuta sotib olish limiti 100 AQSH dollari ekvivalenti bilan cheklangan edi.
Shu sabab 100 dollardan yuqori miqdorda valyuta xarid qilgan mijoz bankka tegishli hujjatni taqdim etishi kerak bo‘lardi.
Endi esa bu chegara 500 dollarga ko‘tarildi.
500 dollardan oshsa nima bo‘ladi?
Muhim jihati — hujjat taqdim etish talabi butunlay bekor qilinmadi.
Agar naqd xorijiy valyuta xaridi 500 AQSH dollari ekvivalentidan oshsa, mijozdan shaxsini tasdiqlovchi hujjat talab qilinishi davom etadi.
Demak, yangi tartib asosan kichik va o‘rta miqdordagi naqd valyuta operatsiyalarini yengillashtirmoqda.
Yangi qoida kimlarga qulay bo‘ladi?
O‘zgarish, avvalo, chet elga safar oldidan oz miqdorda naqd valyuta sotib oluvchilar, turistlar va shaxsiy ehtiyoj uchun dollar yoki yevro xarid qiladigan fuqarolarga qo‘shimcha qulaylik yaratadi.
Bankka kirib, 500 dollargacha valyuta olish uchun hujjat izlash yoki uni alohida taqdim etish zarurati qolmaydi.
Bu esa operatsiya vaqti qisqarishi va bank kassalaridagi ayrim jarayonlar soddalashishiga xizmat qilishi mumkin.
Asosiy raqam — 500 dollar
9 avgustdan amal qilayotgan yangi tartibni qisqacha shunday ifodalash mumkin: 500 dollargacha — hujjatsiz, undan yuqori summada — shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan.
Avvalgi 100 dollarlik limit bilan taqqoslaganda, bu fuqarolar uchun sezilarli yengillik hisoblanadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…