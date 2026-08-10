Valyuta xaridida yangi yengillik: limit 5 baravar oshdi

·58·Jamiyat
Valyuta xaridida yangi yengillik: limit 5 baravar oshdi
Qisqacha

9 avgustdan boshlab jismoniy shaxslar tijorat banklaridan 500 AQSH dollari ekvivalentigacha naqd xorijiy valyutani shaxsini tasdiqlovchi hujjatsiz xarid qilishi mumkin. Avval bu limit 100 AQSH dollari ekvivalentini tashkil etgan. 500 AQSH dollaridan oshadigan valyuta xaridlarida esa hujjat taqdim etish talabi saqlanib qoladi. Yangi tartib dollar, yevro yoki boshqa xorijiy valyutani xarid qiluvchi fuqarolar uchun amal qiladi.

O‘zbekistonda naqd xorijiy valyuta sotib olish tartibi yengillashtirildi. 9 avgustdan boshlab jismoniy shaxslar tijorat banklaridan 500 AQSH dollari ekvivalentigacha valyuta xarid qilganda shaxsini tasdiqlovchi hujjat taqdim etishi shart emas.

Avval bu imkoniyat atigi 100 dollargacha bo‘lgan operatsiyalarga tatbiq etilardi. Ya’ni hujjatsiz valyuta xarid qilish limiti birdaniga 5 baravarga oshirildi.

500 dollargacha hujjat so‘ralmaydi

Yangi tartibga ko‘ra, fuqaro bank kassasidan 500 AQSH dollari yoki shu miqdorga teng boshqa xorijiy valyutani naqd shaklda sotib olsa, shaxsini tasdiqlovchi hujjat ko‘rsatishi talab etilmaydi.

Masalan, mijoz dollar emas, yevro yoki boshqa xorijiy valyuta xarid qilmoqchi bo‘lsa ham, uning qiymati 500 dollar ekvivalentidan oshmasa, shu yengillik amal qiladi.

Bu ayniqsa safar, kundalik ehtiyoj yoki kichik miqdorda valyuta sotib oladigan fuqarolar uchun jarayonni ancha soddalashtiradi.

Avval limit qancha edi?

Shu vaqtgacha shaxsni tasdiqlovchi hujjatsiz naqd valyuta sotib olish limiti 100 AQSH dollari ekvivalenti bilan cheklangan edi.

Shu sabab 100 dollardan yuqori miqdorda valyuta xarid qilgan mijoz bankka tegishli hujjatni taqdim etishi kerak bo‘lardi.

Endi esa bu chegara 500 dollarga ko‘tarildi.

500 dollardan oshsa nima bo‘ladi?

Muhim jihati — hujjat taqdim etish talabi butunlay bekor qilinmadi.

Agar naqd xorijiy valyuta xaridi 500 AQSH dollari ekvivalentidan oshsa, mijozdan shaxsini tasdiqlovchi hujjat talab qilinishi davom etadi.

Demak, yangi tartib asosan kichik va o‘rta miqdordagi naqd valyuta operatsiyalarini yengillashtirmoqda.

Yangi qoida kimlarga qulay bo‘ladi?

O‘zgarish, avvalo, chet elga safar oldidan oz miqdorda naqd valyuta sotib oluvchilar, turistlar va shaxsiy ehtiyoj uchun dollar yoki yevro xarid qiladigan fuqarolarga qo‘shimcha qulaylik yaratadi.

Bankka kirib, 500 dollargacha valyuta olish uchun hujjat izlash yoki uni alohida taqdim etish zarurati qolmaydi.

Bu esa operatsiya vaqti qisqarishi va bank kassalaridagi ayrim jarayonlar soddalashishiga xizmat qilishi mumkin.

Asosiy raqam — 500 dollar

9 avgustdan amal qilayotgan yangi tartibni qisqacha shunday ifodalash mumkin: 500 dollargacha — hujjatsiz, undan yuqori summada — shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan.

Avvalgi 100 dollarlik limit bilan taqqoslaganda, bu fuqarolar uchun sezilarli yengillik hisoblanadi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Ijtimoiy daftarlar» doirasida 82 mlrd so‘mdan ortiq mablag‘ undirildi«Ijtimoiy daftarlar» doirasida 82 mlrd so‘mdan ortiq mablag‘ undirildiBugun, 20:59Xabib Nurmagomedovdan muhim maslahat: «Shunchaki uni chetga suring!»Xabib Nurmagomedovdan muhim maslahat: «Shunchaki uni chetga suring!»Bugun, 18:04Qimor reklamasiga aralashgan o‘zbekistonlik bloger qidiruvga berildiQimor reklamasiga aralashgan o‘zbekistonlik bloger qidiruvga berildiBugun, 14:28Denovda uyi buzilgan oilaga yangi uy quriladiDenovda uyi buzilgan oilaga yangi uy quriladiBugun, 12:58Boshqaruv servis kompaniyalari foydasiga undiruvlar tashkil qilinmoqdaBoshqaruv servis kompaniyalari foydasiga undiruvlar tashkil qilinmoqdaBugun, 12:47Navoiyda dahshatli fojia: 59 yoshli ishchini qum bosib qoldi (video)Navoiyda dahshatli fojia: 59 yoshli ishchini qum bosib qoldi (video)Bugun, 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi