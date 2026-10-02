Zebo Rahimova Islandiyaning go‘zal manzarasi bilan hayratlantirishda davom etmoqda (video)

·70·Madaniyat
Zebo Rahimova Islandiyaning go‘zal manzarasi bilan hayratlantirishda davom etmoqda (video)

Bloger Zebo Rahimova navbatdagi sayohati davomida Islandiyadagi ulkan sharsharani tomosha qildi. U ijtimoiy tarmoqda sayohatidan videolavha ulashib, muxlislar e’tiborini tortdi.

Videoda bloger sharshara yonida turib, uning naqadar baland va salobatli ekanini ko‘rsatgan. Tabiatning betakror manzarasi aks etgan kadrlar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining qiziqishiga sabab bo‘lgan.

Zebo Rahimovaning sayohatidan olingan lavhalar orqali Islandiyaning o‘ziga xos tabiati va go‘zal maskanlarini ko‘rish mumkin. Videoni tomosha qilgan muxlislar ham ushbu manzaradan hayratlangan.

Izohlarda ko‘plab foydalanuvchilar Islandiyaga borib, bu go‘zalliklarni o‘z ko‘zlari bilan ko‘rishni istashlarini bildirgan. Ayrimlar esa o‘zlariga ham shunday sayohat qilish nasib etishini yozgan.

Zebo RahimovaIslandiyaIslandiya suv sharsharaIslandiya tabiat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zebo Rahimova Barselonadagi taassurotlarini muxlislar bilan bo‘lishdi (video)Zebo Rahimova Barselonadagi taassurotlarini muxlislar bilan bo‘lishdi (video)25 avgust 09:34Zebo Rahimova Umid Eshonqulov bilan o‘rtadagi daromadni qanday taqsimlanishini ochiq aytdi (video)Zebo Rahimova Umid Eshonqulov bilan o‘rtadagi daromadni qanday taqsimlanishini ochiq aytdi (video)5 avgust 13:29Zebo Rahimova: “Aslida ismim Munisa bo‘lishi kerak edi” (video)Zebo Rahimova: “Aslida ismim Munisa bo‘lishi kerak edi” (video)30 iyul 16:57Zebo Rahimova 70 ming dollarni sayohatga sarflaganini ochiqladiZebo Rahimova 70 ming dollarni sayohatga sarflaganini ochiqladi27 iyul 14:48Zebo Rahimovaning 30-sayohat davlati bu safar Monako bo‘ldi!Zebo Rahimovaning 30-sayohat davlati bu safar Monako bo‘ldi!10 iyul 19:38Zebo Rahimova Janubiy Amerika bo‘ylab qilgan sayohatiga qancha sarflaganini oshkor qildiZebo Rahimova Janubiy Amerika bo‘ylab qilgan sayohatiga qancha sarflaganini oshkor qildi8 iyun 17:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi