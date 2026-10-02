Jambilda poyezd 70 bosh qo‘yni urib yubordi: egasi jazolandi

·25·Dunyo
Jambilda poyezd 70 bosh qo‘yni urib yubordi: egasi jazolandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Jambil viloyatida yuk poyezdi temir yo‘l iziga chiqqan 70 bosh qo‘yni urib yuborishi oqibatida chorva mollari nobud bo‘ldi.
  • Hodisa yuzasidan Taraz shahrida istiqomat qiluvchi 66 yoshli chorva egasi temir yo‘lning ajratilgan hududida chorva mollarini boqish qoidalarini buzganlikda ayblanib, ma’muriy javobgarlikka tortildi.
  • Qozog‘istonda chorva mollarining temir yo‘l hududiga nazoratsiz chiqib ketishi poyezdlar harakati uchun jiddiy muammolardan biri bo‘lib qolmoqda.

Qozog‘istonning Jambil viloyatida qo‘ylar to‘dasi temir yo‘l iziga chiqib ketishi oqibatida noxush hodisa sodir bo‘ldi. Yuk poyezdi temir yo‘lda harakatlanayotgan vaqtida 70 bosh chorvani urib yuborgan. Hodisa natijasida qo‘ylar nobud bo‘lgan, ularning egasi esa qonun doirasida javobgarlikka tortilgan. Bu haqda Nur.kz xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, voqea yuzasidan chorva egasiga nisbatan ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. U Taraz shahrida istiqomat qiluvchi 66 yoshli fuqaro bo‘lib, unga temir yo‘lning ajratilgan hududida chorva mollarini boqish qoidalarini buzganlik aybi qo‘yilgan.

Rasmiy ma’lumotga ko‘ra, chorva mollarining temir yo‘l hududiga nazoratsiz chiqib ketishi Qozog‘istonda poyezdlar harakati uchun jiddiy muammolardan biri bo‘lib qolmoqda.

Qayd etilishicha, joriy yil boshidan buyon Transport politsiya departamenti tomonidan poyezdlarning 1 166 ta favqulodda to‘xtashi qayd etilgan. Ularning 881 tasi, ya’ni katta qismi uy hayvonlarining temir yo‘l izlariga chiqib ketishi bilan bog‘liq bo‘lgan.

Shu munosabat bilan transport politsiyasi uy hayvonlari egalarini temir yo‘llar yaqinida chorva mollarini nazoratsiz qoldirmaslikka chaqirdi. Idora fuqarolardan belgilangan xavfsizlik qoidalariga qat’iy amal qilishni so‘ramoqda.

Transport politsiyasi ta’kidlaganidek, hayvonlarning xavfsizligi uchun birinchi navbatda ularning egalari mas’ul hisoblanadi. Chorvaning temir yo‘lga nazoratsiz chiqib ketishi nafaqat hayvonlarning nobud bo‘lishiga, balki poyezdlar harakatida avariyaviy vaziyat yuzaga kelishiga va moddiy zarar kelib chiqishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Bundan tashqari, bunday holatlar poyezddagi yo‘lovchilar va temir yo‘l xodimlarining hayoti hamda salomatligiga xavf tug‘dirishi ehtimoli bor. Shuning uchun chorva egalari temir yo‘lga yaqin hududlarda hayvonlarini qaramovsiz qoldirmasligi muhim.

Jambil viloyatiTransport politsiyasitemir yo‘l xavfsizligiQozog‘iston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir dona pechene ortidan boshlangan mojaro: Qozog‘istonda 19 yoshli o‘zbekistonlik ayol vafot etdiBir dona pechene ortidan boshlangan mojaro: Qozog‘istonda 19 yoshli o‘zbekistonlik ayol vafot etdi18 avgust 09:48Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?12 sentabr 17:27Bir kechasi 8 100 dollar: Saudiya hashamatli poyezd ishga tushiradiBir kechasi 8 100 dollar: Saudiya hashamatli poyezd ishga tushiradi21 sentabr 09:38San-Fransiskoda mashinist uxlab qolib, boshqa poyezdga urildi (video)San-Fransiskoda mashinist uxlab qolib, boshqa poyezdga urildi (video)31 avgust 13:04Bo‘rilardan himoya uchun «qo‘y zirhi»: Nega fermerlar norozi bo‘ldi? (video)Bo‘rilardan himoya uchun «qo‘y zirhi»: Nega fermerlar norozi bo‘ldi? (video)12 avgust 22:07Mumbayning yuragi: 130 yillik BMC bosh qarorgohi va shahar tarixiga sayohatMumbayning yuragi: 130 yillik BMC bosh qarorgohi va shahar tarixiga sayohat15 sentabr 23:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota