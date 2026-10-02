Portugaliyada to‘polon: Muxlislar Ronaldu va Jezush tarafdorlariga bo‘linib ketdi

·64·Sport
Portugaliyada to‘polon: Muxlislar Ronaldu va Jezush tarafdorlariga bo‘linib ketdi

Krishtianu Ronalduning Portugaliya milliy terma jamoasini o‘zboshimchalik bilan tark etishi atrofidagi shov-shuvli mojaro avjiga chiqmoqda. Terma jamoaning Portugaliyaga qaytishi aeroportda muxlislar o‘rtasida keskin to‘qnashuvlarga sabab bo‘ldi va vaziyatga politsiya aralashishga majbur bo‘ldi.

Millatlar ligasi doirasida safarda Daniya ustidan qozonilgan muhim g‘alabadan so‘ng, juma kuni Portugaliya delegatsiyasi Portu shahriga qaytib keldi. Biroq aeroportdagi muhit g‘alaba kayfiyatida emas, balki jiddiy qarshiliklar bilan kutib olindi — jamoani kutib olgan muxlislar ikki raqib lagerga bo‘linib ketdi.

Murabbiyga haqoratlar va muxlislar o‘rtasidagi bo‘linish

Kelishmovchilikning asosiy sababi Ronalduning asosiy tarkibdan tushirib qoldirilgani va uning ortidan jamoani tark etgani bo‘ldi:

  • Bosh murabbiydan norozilar: Muxlislarning katta qismi bosh murabbiy Jorje Jezushning Ronalduni zaxirada qoldirish qaroriga keskin qarshi chiqdi va mutaxassisni og‘ir, haqoratli so‘zlar bilan faol tanqid qildi.

  • Ronalduni qoralaganlar: Shu bilan birga, yulduzli futbolchining terma jamoani tashlab ketganini noprofessional xatti-harakat deb hisoblab, shaxsan Ronalduning o‘ziga e’tiroz bildirgan muxlislar guruhi ham paydo bo‘ldi.

Portugaliyada to‘polon: Muxlislar Ronaldu va Jezush tarafdorlariga bo‘linib ketdi

Og‘zaki tortishuv tezda o‘zaro janjal va kichik mushtlashuvlarga aylanib ketdi. Terminalda ommaviy tartibsizlik kelib chiqishining oldini olish va vaziyatni nazoratga olish uchun huquq-tartibot organlari — politsiya kuchlari zudlik bilan aralashdi, deb xabar bermoqda nufuzli A Bola nashri.

Krishtianu RonalduPortugaliya milliy terma jamoasiAeroportda muxlislar to‘qnashuvlariJorje Jezush
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ular o‘rtasida aslida nima yuz berdi? Ronalduning terma jamoani tark etishi tafsilotlariUlar o‘rtasida aslida nima yuz berdi? Ronalduning terma jamoani tark etishi tafsilotlariBugun 22:19Ronaldu terma jamoa bilan xayrlashadimi? PFF Krishtianu bilan sulh tuzishga urinmoqdaRonaldu terma jamoa bilan xayrlashadimi? PFF Krishtianu bilan sulh tuzishga urinmoqdaBugun 18:20Arturo Vidal Ronalduning yonini olib, Jezush va tanqidchilarga keskin javob qaytardiArturo Vidal Ronalduning yonini olib, Jezush va tanqidchilarga keskin javob qaytardiBugun 14:38Jorje Jezush Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga nuqta qo‘yib, Daniyadagi g‘alaba sirini ochdiJorje Jezush Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga nuqta qo‘yib, Daniyadagi g‘alaba sirini ochdiBugun 10:08"Ronaldu bo‘lmasa, hech kimsiz": Krishtianuning opasi butun mamlakatni keskin tanqid qildi"Ronaldu bo‘lmasa, hech kimsiz": Krishtianuning opasi butun mamlakatni keskin tanqid qildiKecha 15:53«Arazning asl ildizi ma’lum»: Jezush Ronalduning noroziligi sababini ochiq aytdi«Arazning asl ildizi ma’lum»: Jezush Ronalduning noroziligi sababini ochiq aytdiKecha 11:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi