Portugaliyada to‘polon: Muxlislar Ronaldu va Jezush tarafdorlariga bo‘linib ketdi
Krishtianu Ronalduning Portugaliya milliy terma jamoasini o‘zboshimchalik bilan tark etishi atrofidagi shov-shuvli mojaro avjiga chiqmoqda. Terma jamoaning Portugaliyaga qaytishi aeroportda muxlislar o‘rtasida keskin to‘qnashuvlarga sabab bo‘ldi va vaziyatga politsiya aralashishga majbur bo‘ldi.
Millatlar ligasi doirasida safarda Daniya ustidan qozonilgan muhim g‘alabadan so‘ng, juma kuni Portugaliya delegatsiyasi Portu shahriga qaytib keldi. Biroq aeroportdagi muhit g‘alaba kayfiyatida emas, balki jiddiy qarshiliklar bilan kutib olindi — jamoani kutib olgan muxlislar ikki raqib lagerga bo‘linib ketdi.
Murabbiyga haqoratlar va muxlislar o‘rtasidagi bo‘linish
Kelishmovchilikning asosiy sababi Ronalduning asosiy tarkibdan tushirib qoldirilgani va uning ortidan jamoani tark etgani bo‘ldi:
Bosh murabbiydan norozilar: Muxlislarning katta qismi bosh murabbiy Jorje Jezushning Ronalduni zaxirada qoldirish qaroriga keskin qarshi chiqdi va mutaxassisni og‘ir, haqoratli so‘zlar bilan faol tanqid qildi.
Ronalduni qoralaganlar: Shu bilan birga, yulduzli futbolchining terma jamoani tashlab ketganini noprofessional xatti-harakat deb hisoblab, shaxsan Ronalduning o‘ziga e’tiroz bildirgan muxlislar guruhi ham paydo bo‘ldi.
Og‘zaki tortishuv tezda o‘zaro janjal va kichik mushtlashuvlarga aylanib ketdi. Terminalda ommaviy tartibsizlik kelib chiqishining oldini olish va vaziyatni nazoratga olish uchun huquq-tartibot organlari — politsiya kuchlari zudlik bilan aralashdi, deb xabar bermoqda nufuzli A Bola nashri.
Izohlar 0
…