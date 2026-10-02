Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston 13-kun yakunlariga ko‘ra kuchli to‘rtlikda (Medallar jadvali)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlarining 13-kuni yakuniga ko‘ra, O‘zbekiston sport delegatsiyasi umumjamoa hisobida 65 ta medal bilan kuchli to‘rtlikdagi o‘rnini saqlab turibdi.
- Hamyurtlarimiz 20 ta oltin, 23 ta kumush va 22 ta bronza medalini qo‘lga kiritgan.
- Medallar soni bo‘yicha Xitoy (316 ta medal) peshqadamlik qilmoqda, Yaponiya ikkinchi va Janubiy Koreya uchinchi o‘rinni egallagan.
- Musobaqaning qolgan kunlarida O‘zbekiston delegatsiyasining medallar zaxirasi yanada boyishi kutilmoqda.
poniyada o‘tayotgan Osiyo o‘yinlarining 13-kungi bahslari o‘z yakuniga yetdi. Musobaqada muvaffaqiyatli odimlayotgan O‘zbekiston sport delegatsiyasi umumjamoa hisobida kuchli to‘rtlikdagi o‘rnini mustahkam saqlab turibdi.
Hamyurtlarimiz hisobidagi medallar soni 65 taga yetdi. Sportchilarimiz shu vaqtga qadar 20 ta oltin, 23 ta kumush va 22 ta bronza medallarini jamg‘arib, qit’aning eng kuchli jamoalari qatorida munosib kurash olib bormoqda.
Yetakchilar va raqobat: Kuchli o‘nlik qanday ko‘rinishda?
Turnir jadvalida medallar soni bo‘yicha sezilarli ustunlikka ega bo‘lgan Xitoy terma jamoasi yaqqol peshqadamlik qilmoqda. Mezbon Yaponiya ikkinchi, Janubiy Koreya esa uchinchi pog‘onani band etgan:
Xitoy — 162 oltin, 81 kumush, 73 bronza (jami: 316)
Yaponiya — 71 oltin, 83 kumush, 85 bronza (jami: 239)
Janubiy Koreya — 33 oltin, 39 kumush, 62 bronza (jami: 134)
O‘zbekiston — 20 oltin, 23 kumush, 22 bronza (jami: 65)
Hindiston — 16 oltin, 25 kumush, 35 bronza (jami: 76)
Eron — 15 oltin, 17 kumush, 13 bronza (jami: 45)
Tailand — 15 oltin, 11 kumush, 17 bronza (jami: 43)
Qozog‘iston — 12 oltin, 21 kumush, 44 bronza (jami: 77)
Bahrayn — 11 oltin, 5 kumush, 6 bronza (jami: 22)
Malayziya — 9 oltin, 5 kumush, 16 bronza (jami: 30)
Kuchli yigirmatalikdan mintaqamizning boshqa vakillari ham o‘rin olgan bo‘lib, qo‘shni Tojikiston 2 ta oltin, 5 ta kumush va 7 ta bronza (jami 14) medali bilan 20-pog‘onani egallab turibdi.
Musobaqaning qolgan kunlarida ham hamyurtlarimiz ishtirokida muhim bahslar bo‘lib o‘tadi va O‘zbekiston delegatsiyasining medallar zaxirasi yanada boyishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…