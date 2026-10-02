Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston 13-kun yakunlariga ko‘ra kuchli to‘rtlikda (Medallar jadvali)

·0·Sport
Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston 13-kun yakunlariga ko‘ra kuchli to‘rtlikda (Medallar jadvali)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarining 13-kuni yakuniga ko‘ra, O‘zbekiston sport delegatsiyasi umumjamoa hisobida 65 ta medal bilan kuchli to‘rtlikdagi o‘rnini saqlab turibdi.
  • Hamyurtlarimiz 20 ta oltin, 23 ta kumush va 22 ta bronza medalini qo‘lga kiritgan.
  • Medallar soni bo‘yicha Xitoy (316 ta medal) peshqadamlik qilmoqda, Yaponiya ikkinchi va Janubiy Koreya uchinchi o‘rinni egallagan.
  • Musobaqaning qolgan kunlarida O‘zbekiston delegatsiyasining medallar zaxirasi yanada boyishi kutilmoqda.

poniyada o‘tayotgan Osiyo o‘yinlarining 13-kungi bahslari o‘z yakuniga yetdi. Musobaqada muvaffaqiyatli odimlayotgan O‘zbekiston sport delegatsiyasi umumjamoa hisobida kuchli to‘rtlikdagi o‘rnini mustahkam saqlab turibdi.

Hamyurtlarimiz hisobidagi medallar soni 65 taga yetdi. Sportchilarimiz shu vaqtga qadar 20 ta oltin, 23 ta kumush va 22 ta bronza medallarini jamg‘arib, qit’aning eng kuchli jamoalari qatorida munosib kurash olib bormoqda.

Yetakchilar va raqobat: Kuchli o‘nlik qanday ko‘rinishda?

Turnir jadvalida medallar soni bo‘yicha sezilarli ustunlikka ega bo‘lgan Xitoy terma jamoasi yaqqol peshqadamlik qilmoqda. Mezbon Yaponiya ikkinchi, Janubiy Koreya esa uchinchi pog‘onani band etgan:

  1. Xitoy — 162 oltin, 81 kumush, 73 bronza (jami: 316)

  2. Yaponiya — 71 oltin, 83 kumush, 85 bronza (jami: 239)

  3. Janubiy Koreya — 33 oltin, 39 kumush, 62 bronza (jami: 134)

  4. O‘zbekiston — 20 oltin, 23 kumush, 22 bronza (jami: 65)

  5. Hindiston — 16 oltin, 25 kumush, 35 bronza (jami: 76)

  6. Eron — 15 oltin, 17 kumush, 13 bronza (jami: 45)

  7. Tailand — 15 oltin, 11 kumush, 17 bronza (jami: 43)

  8. Qozog‘iston — 12 oltin, 21 kumush, 44 bronza (jami: 77)

  9. Bahrayn — 11 oltin, 5 kumush, 6 bronza (jami: 22)

  10. Malayziya — 9 oltin, 5 kumush, 16 bronza (jami: 30)

Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston 13-kun yakunlariga ko‘ra kuchli to‘rtlikda (Medallar jadvali)

Kuchli yigirmatalikdan mintaqamizning boshqa vakillari ham o‘rin olgan bo‘lib, qo‘shni Tojikiston 2 ta oltin, 5 ta kumush va 7 ta bronza (jami 14) medali bilan 20-pog‘onani egallab turibdi.

Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston 13-kun yakunlariga ko‘ra kuchli to‘rtlikda (Medallar jadvali)

Musobaqaning qolgan kunlarida ham hamyurtlarimiz ishtirokida muhim bahslar bo‘lib o‘tadi va O‘zbekiston delegatsiyasining medallar zaxirasi yanada boyishi kutilmoqda.

Osiyo o'yinlariO‘zbekiston sport delegatsiyasiXitoy sport jamoasiMedallar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston 11-kun yakunlariga ko‘ra 4-o‘rinni egallab turibdiOsiyo o‘yinlari: O‘zbekiston 11-kun yakunlariga ko‘ra 4-o‘rinni egallab turibdiKecha 07:55Osiyo o‘yinlarida 10-kun yakunlari: O‘zbekiston 4-o‘rinda, Qozog‘iston 8-pog‘onaga tushdiOsiyo o‘yinlarida 10-kun yakunlari: O‘zbekiston 4-o‘rinda, Qozog‘iston 8-pog‘onaga tushdi29 sentabr 21:29Osiyo o‘yinlarida 9-kun: O‘zbekiston 42 ta medal bilan kuchli to‘rtlikda mustahkam turibdiOsiyo o‘yinlarida 9-kun: O‘zbekiston 42 ta medal bilan kuchli to‘rtlikda mustahkam turibdi28 sentabr 23:19Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston 38 ta medal bilan 4-o‘rinni egallab turibdi!Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston 38 ta medal bilan 4-o‘rinni egallab turibdi!27 sentabr 18:35O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 34 ta medal bilan 4-o‘ringa ko‘tarildi: 7-kun yakunlariO‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 34 ta medal bilan 4-o‘ringa ko‘tarildi: 7-kun yakunlari26 sentabr 20:34O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida TOP-5 talikda: 31 ta medal va Qozog‘iston bilan keskin poyga!O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida TOP-5 talikda: 31 ta medal va Qozog‘iston bilan keskin poyga!25 sentabr 20:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi