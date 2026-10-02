O‘zbekistonda 20-oltin medal! Jasurbek Jaysunov finalda zafar quchdi

·5·Sport
O‘zbekistonda 20-oltin medal! Jasurbek Jaysunov finalda zafar quchdi

O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga navbatdagi oltin medal qo‘shildi. Bugun, 2 oktyabr kuni taekvondo WT bo‘yicha milliy jamoa a’zosi Jasurbek Jaysunov chempionlikni qo‘lga kiritib, mamlakatimizga 20-oltin medalni taqdim etdi.

Musobaqada -80 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilgan Jaysunov barcha bosqichlarni muvaffaqiyatli bosib o‘tib, finalgacha yetib bordi. Hal qiluvchi bahsda Xitoy Taipeyi vakiliga qarshi dayanga chiqqan hamyurtimiz ishonchli harakatlari bilan raqibini mag‘lub etdi va musobaqa g‘olibiga aylandi.

Taekvondochilarimizdan yana bir medal

Eslatib o‘tamiz, ushbu kun doirasida ayollar o‘rtasidagi bahslarda ham terma jamoamiz sovrindorlar qatoridan joy oldi:

  • -67 kg vazn toifasida dayanga chiqqan hamyurtimiz Ozoda Sobirjonova muvaffaqiyatli ishtirok etib, delegatsiyamiz hisobiga kumush medalni qo‘shib qo‘ygan edi.

Jasurbek Jaysunovning mazkur g‘alabasi O‘zbekiston delegatsiyasining umumjamoa hisobidagi muvaffaqiyatini yanada mustahkamladi.

Jasurbek JaysunovTaekvondoO‘zbekiston delegatsiyasi20-oltin medal
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo o‘yinlarida taekvondo bahslari: O‘zbekiston terma jamoasining raqiblari ma’lumOsiyo o‘yinlarida taekvondo bahslari: O‘zbekiston terma jamoasining raqiblari ma’lumKecha 19:49Osiyo o‘yinlarida taekvondo: O‘zbekistonning 8 vakili ma’lum...Osiyo o‘yinlarida taekvondo: O‘zbekistonning 8 vakili ma’lum...29 sentabr 17:48Jasurbek Jaysunov Osiyo Prezident kubogida oltin medalni qo‘lga kiritdiJasurbek Jaysunov Osiyo Prezident kubogida oltin medalni qo‘lga kiritdi21 avgust 06:10Ozoda Sobirjonovadan kumush medal: O‘zbekiston taekvondo vakilidan navbatdagi sovrinOzoda Sobirjonovadan kumush medal: O‘zbekiston taekvondo vakilidan navbatdagi sovrinBugun 17:51Bugun Aichi–Nagoyada O‘zbekistondan 9 ta medal: ikki oltin qo‘lga kiritildiBugun Aichi–Nagoyada O‘zbekistondan 9 ta medal: ikki oltin qo‘lga kiritildi30 sentabr 19:43O‘zbek shaxmatining mutlaq triumfi: Abdusattorovda oltin, Yoqubboyev va Sindarovda medallarO‘zbek shaxmatining mutlaq triumfi: Abdusattorovda oltin, Yoqubboyev va Sindarovda medallar29 sentabr 17:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi