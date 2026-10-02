APLda kutilmagan holat: Sentyabrning barcha sovrinlarini birgina klub ilib ketdi

·41·Sport
APLda kutilmagan holat: Sentyabrning barcha sovrinlarini birgina klub ilib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Premer-ligasida sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi deb topilgan 35 yoshli Paskal Gross «Brayton»ning mag‘lubiyatsiz seriyasiga hissa qo‘shdi.
  • «Brayton» bosh murabbiyi Fabian Hurzeler ham oy murabbiyi sovrinini qo‘lga kiritib, jamoasi bilan 3 ta o‘yinda 2 g‘alaba va 1 durang qayd etdi.
  • Shuningdek, «Brayton» sardori Lyuis Dankning «Koventri» darvozasiga urgan goli oyning eng chiroyli goli deb topildi.

Angliya Premer-ligasida sentyabr oyining eng yaxshilari e’lon qilindi. Barcha asosiy nominatsiyalarda «Brayton» vakillari mutlaq g‘oliblikni qo‘lga kiritib, haqiqiy benefis o‘tkazdi.

«Chaykalar»ning 35 yoshli tajribali yarimhimoyachisi Paskal Gross sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Nemis yarimhimoyachisi o‘tgan oyda 3 ta bahsda maydonga tushib, 2 ta gol urdi hamda 3 ta golli pas muallifiga aylandi va jamoasining mag‘lubiyatsiz seriyasiga bosh sababchi bo‘ldi.

Tarixiy natija va rekordchilar qatori

Paskal Gross sovrin uchun kurashda Muhammad Bellumi («Hall»), Jeyden Bogl («Lids»), Aleksander Isak va Jeremi Jake («Liverpul»), jamoadoshi Xaralampos Kostulas, Kevin Shade («Brentford») hamda Antuan Semenyoni («Manchester Siti») ortda qoldirdi.

Shuningdek, Gross APL tarixida ushbu sovrinni 35 yoshdan oshgan holda yutgan sanoqli futbolchilar qatoriga kirdi. Undan kattaroq yoshda mazkur sovringa erishgan atigi 5 nafar yulduz bor:

  • Styuart Pirs — 38 yosh, 10 oy

  • Teddi Sheringhem — 38 yosh, 6 oy

  • Krishtianu Ronaldu — 37 yosh, 2 oy

  • Janfranko Dzola — 36 yosh, 3 oy

  • Pol Skoulz — 35 yosh, 9 oy

Hurzeler — oyning eng yaxshi murabbiyi

«Brayton» bosh murabbiyi Fabian Hurzeler esa APLda oy murabbiyi deb e’tirof etildi. 33 yoshli nemis mutaxassisi qo‘l ostida klub 3 ta uchrashuvda 2 g‘alaba va 1 durang qayd etib, «+8» to‘plar nisbatini ko‘rsatdi. Hurzeler ovoz berishda Andoni Iraola («Liverpul») va Enso Mareskani («Manchester Siti») ortda qoldirdi. Bu uning faoliyatidagi ikkinchi shunday e’tirof bo‘ldi (ilk bor 2024 yil avgust oyida qo‘lga kiritgan).

Bundan tashqari, oyning eng chiroyli goli muallifi ham «Brayton»dan bo‘ldi — jamoa sardori Lyuis Dankning «Koventri» darvozasiga (5:0) yo‘llagan zarbasi tengsiz deb topildi.

Paskal GrossBraytonAngliya Premer-ligasi sentyabr e’lonlariAngliya Premer-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetadimi?Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetadimi?9 sentabr 15:14Hansi Flik La Ligada sentyabrning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldiHansi Flik La Ligada sentyabrning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi29 sentabr 20:08APLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdiAPLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdi19 sentabr 21:13“Biz mag‘lubiyatga loyiq emasdik!”: Frenk Lempard “Siti”ga yutqazgach hayratda qoldirdi“Biz mag‘lubiyatga loyiq emasdik!”: Frenk Lempard “Siti”ga yutqazgach hayratda qoldirdi6 sentabr 16:47APLning 4-turida kutilmagan ochko yo‘qotishlar — «Enfild» va «Stemford Brij»da durangAPLning 4-turida kutilmagan ochko yo‘qotishlar — «Enfild» va «Stemford Brij»da durang12 sentabr 21:09De Zerbi ishonmoqda: "Mavsum yakunida "Tottenhem" APLda qoladi"De Zerbi ishonmoqda: "Mavsum yakunida "Tottenhem" APLda qoladi"26 aprel 08:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi