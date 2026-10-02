Ular o‘rtasida aslida nima yuz berdi? Ronalduning terma jamoani tark etishi tafsilotlari
Krishtianu Ronaldu va Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush o‘rtasidagi kelishmovchilik yuqori nuqtasiga yetdi. Yulduzli hujumchining jamoa lagerini tark etishi sabablarini mashhur insayder Fabritsio Romano ma’lum qildi.
Manbalarning ta’kidlashicha, 41 yoshli futbolchi murabbiyning harakatlaridan qattiq xafa bo‘lgan va buni shaxsiy xiyonat sifatida qabul qilgan.
30 daqiqalik chigalyozdi va buzilgan va’da
Fabritsio Romanoning voqea tafsilotlari haqida aytgan so‘zlarini The Touchline nashri keltirdi:
«Krishtianu Ronaldu juda xafsalasi pir bo‘lgan. U o‘zini Jorje Jezush tomonidan xiyonat qilinganday his qilmoqda. Murabbiy uni 30 daqiqa davomida qizishishga chiqardi, ammo maydonga tushirmadi. Ronaldu Jezush bilan suhbatlashdi, murabbiy omma oldida uzr so‘rashga tayyorligini aytdi, lekin bu va’dasida turmadi. Aksincha, u tarkibni faqat o‘zi belgilashini ta’kidlay boshladi. Aynan shu paytda ular o‘rtasidagi munosabat butunlay buzildi va Ronaldu jamoa qarorgohini tark etdi», — deydi insayder.
Navbatdagi qadam kimga bog‘liq?
Romanoning qo‘shimcha qilishicha, hozirda terma jamoa ichidagi muhit nihoyatda tarang. Endilikda yakuniy qarorni Ronalduning o‘zi qabul qilishi kerak bo‘ladi. Bosh murabbiy Jorje Jezush ham yaqin vaqt ichida yuz bergan holat bo‘yicha omma oldida bayonot berishi kutilmoqda.
Ma’lumot o‘rnida, mojarolar qurshovida qolgan Portugaliya terma jamoasini navbatdagi jiddiy sinov kutmoqda — jamoa 4 oktyabr kuni o‘z maydonida Norvegiyaga qarshi bahs olib boradi.
Izohlar 0
…