Gary Nevisidan ogohlantirish: Manchester Siti egalari taqdiri xavf ostida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester Siti moliyaviy qoidalarni to'qqiz yil davomida buzganligi aniqlangan, bu esa klub egalarining taqdirini xavf ostiga qo'yadi.
- Gary Nevillening fikricha, agar aybdorlik hukmi o'z kuchida qolsa, amaldagi rahbariyat o'z maqomini saqlab qolishi qiyin bo'ladi.
- Klubning 900 million funt sterlingdan oshiq qiymatdagi soxta homiylik bitimlari orqali daromadlarini sun'iy ravishda oshirib yuborgani da'vo qilinmoqda.
Angliya Premer-ligasining yetakchi klublaridan biri boʻlgan Manchester Siti mustaqil komissiyaning muhim qaroridan soʻng jiddiy inqiroz va potensial egalar oʻzgarishi ehtimoli bilan yuzma-yuz kelmoqda. Sky Sports nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, taniqli ekspert va sobiq futbolchi Gary Nevillening fikricha, agar klubning moliyaviy qoidabuzarliklar boʻyicha aybdorlik hukmi oʻz kuchida qolsa, amaldagi rahbariyat oʻz maqomini saqlab qolishi juda qiyin boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mustaqil panel tekshiruvlari natijasida Manchester Siti toʻqqiz yil davomida yirik miqyosdagi moliyaviy qoidalarni buzgani aniqlangan. Ushbu holat ingliz futbolining shaʼni va Angliya Premer-ligasi musobaqasining adolatliligiga jiddiy putur yetkazayotgani taʼkidlanmoqda, chunki gap yuz millionlab funt sterling miqdoridagi qoidabuzarliklar haqida bormoqda.
Moliyaviy firibgarlik va shubhali homiylik bitimlariTekshiruv markazida klub oʻz daromadlarini soxta homiylik bitimlari orqali sunʼiy ravishda oshirib yuborgani haqidagi daʼvolar turibdi. Ushbu shartnomalarning umumiy qiymati 900 million funt sterlingdan oshgani aytilmoqda.
Gary Nevillening taʼkidlashicha, bunday miqyosdagi qoidabuzarliklardan soʻng oddiy jarima bilan qutulib qolish mutlaqo yetarli emas. Uning fikricha, klub egalari mamlakatdagi direktorlar va mulkdorlar testi talablariga javob bera olmasligi mumkin.
Rahbariyat va sovrinlar kelajagiNevillening soʻzlariga koʻra, futbol klublari shunchaki biznes loyihasi emas, balki jamoatchilik va shahar aholisi uchun muhim himoyalangan qadriyat hisoblanadi. Shuning uchun egalar belgilangan qonun-qoidalarga qatʼiy rioya etishlari shart.
Pep Guardiola boshchiligidagi davr va undan avvalgi yillarda qoʻlga kiritilgan sovrinlarning qonuniyligi ham hozirda katta savol ostida qolmoqda. Agar apellyatsiya jarayoni muvaffaqiyatsiz yakunlansa, klubning soʻnggi yillardagi barcha yutuqlari doimiy shubha ostida qolishi bashorat qilinmoqda.
Izohlar 0
…