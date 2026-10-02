Gary Nevisidan ogohlantirish: Manchester Siti egalari taqdiri xavf ostida

·3·Sport
Gary Nevisidan ogohlantirish: Manchester Siti egalari taqdiri xavf ostida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Siti moliyaviy qoidalarni to'qqiz yil davomida buzganligi aniqlangan, bu esa klub egalarining taqdirini xavf ostiga qo'yadi.
  • Gary Nevillening fikricha, agar aybdorlik hukmi o'z kuchida qolsa, amaldagi rahbariyat o'z maqomini saqlab qolishi qiyin bo'ladi.
  • Klubning 900 million funt sterlingdan oshiq qiymatdagi soxta homiylik bitimlari orqali daromadlarini sun'iy ravishda oshirib yuborgani da'vo qilinmoqda.

Angliya Premer-ligasining yetakchi klublaridan biri boʻlgan Manchester Siti mustaqil komissiyaning muhim qaroridan soʻng jiddiy inqiroz va potensial egalar oʻzgarishi ehtimoli bilan yuzma-yuz kelmoqda. Sky Sports nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, taniqli ekspert va sobiq futbolchi Gary Nevillening fikricha, agar klubning moliyaviy qoidabuzarliklar boʻyicha aybdorlik hukmi oʻz kuchida qolsa, amaldagi rahbariyat oʻz maqomini saqlab qolishi juda qiyin boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mustaqil panel tekshiruvlari natijasida Manchester Siti toʻqqiz yil davomida yirik miqyosdagi moliyaviy qoidalarni buzgani aniqlangan. Ushbu holat ingliz futbolining shaʼni va Angliya Premer-ligasi musobaqasining adolatliligiga jiddiy putur yetkazayotgani taʼkidlanmoqda, chunki gap yuz millionlab funt sterling miqdoridagi qoidabuzarliklar haqida bormoqda.

Moliyaviy firibgarlik va shubhali homiylik bitimlari

Tekshiruv markazida klub oʻz daromadlarini soxta homiylik bitimlari orqali sunʼiy ravishda oshirib yuborgani haqidagi daʼvolar turibdi. Ushbu shartnomalarning umumiy qiymati 900 million funt sterlingdan oshgani aytilmoqda.

Gary Nevillening taʼkidlashicha, bunday miqyosdagi qoidabuzarliklardan soʻng oddiy jarima bilan qutulib qolish mutlaqo yetarli emas. Uning fikricha, klub egalari mamlakatdagi direktorlar va mulkdorlar testi talablariga javob bera olmasligi mumkin.

Rahbariyat va sovrinlar kelajagi

Nevillening soʻzlariga koʻra, futbol klublari shunchaki biznes loyihasi emas, balki jamoatchilik va shahar aholisi uchun muhim himoyalangan qadriyat hisoblanadi. Shuning uchun egalar belgilangan qonun-qoidalarga qatʼiy rioya etishlari shart.

Pep Guardiola boshchiligidagi davr va undan avvalgi yillarda qoʻlga kiritilgan sovrinlarning qonuniyligi ham hozirda katta savol ostida qolmoqda. Agar apellyatsiya jarayoni muvaffaqiyatsiz yakunlansa, klubning soʻnggi yillardagi barcha yutuqlari doimiy shubha ostida qolishi bashorat qilinmoqda.

Manchester CityGary NevilleAngliya Premer-ligasiPep GuardiolaTransfer
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti yangi muammoga duch keldi: raqib futbolchilar kompensatsiya talab qilmoqdaManchester Siti yangi muammoga duch keldi: raqib futbolchilar kompensatsiya talab qilmoqdaKecha 20:32Manchester Siti boʻyicha qaror joriy mavsum oxirigacha chiqarilishi talab etilmoqdaManchester Siti boʻyicha qaror joriy mavsum oxirigacha chiqarilishi talab etilmoqdaKecha 01:38Erling Xolandni toʻxtatish yoʻli bormi?Erling Xolandni toʻxtatish yoʻli bormi?13 avgust 14:19Mateo Kovachich Elliot Andersonning Manchester Siti safidagi transferini yuqori baholadiMateo Kovachich Elliot Andersonning Manchester Siti safidagi transferini yuqori baholadi4 avgust 12:32Fil Foden Manchester Siti'da qolishga tayyorFil Foden Manchester Siti'da qolishga tayyor15 may 13:20Enso Fernandes Manchester Siti safidagi debyutida yorqin oʻyin koʻrsatdiEnso Fernandes Manchester Siti safidagi debyutida yorqin oʻyin koʻrsatdi5 sentabr 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi