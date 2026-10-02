Bog‘chalarda davomat endi onlayn yuritiladi: Biometrik nazorat va yangi tartib joriy etildi

·37·Jamiyat
Bog‘chalarda davomat endi onlayn yuritiladi: Biometrik nazorat va yangi tartib joriy etildi

O‘zbekistondagi barcha davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida qog‘ozbozlikdan to‘liq voz kechilib, xodimlar va bolalar davomatini onlayn qayd etish tizimi ishga tushirildi.

2026 yil 1 sentyabrdan boshlab respublikadagi barcha davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari hamda «Ilk rivojlanish markazlari»da «Bolalar bog‘chasi» axborot tizimi orqali elektron davomatni yuritish amaliyoti yo‘lga qo‘yildi.

Bolalar davomati qanday olinadi?

Yangi tartibga muvofiq, tarbiyalanuvchilarning bog‘chaga kelgani mobil ilova va zamonaviy biometrik identifikatsiya vositasida tasdiqlanadi:

  • Vaqt chegarasi: Davomat har bir ish kunida soat 7:00 dan 9:00 gacha belgilangan tartibda olinadi.

  • Taomnoma va sarf-xarajat: Kunlik elektron davomat tizimga kiritilishi bilan «Yagona mavsumiy taomnoma» asosida bolalar uchun tayyorlanadigan oziq-ovqat mahsulotlarining natura ko‘rinishidagi kunlik sarfi inson omilisiz, to‘liq avtomat tarzda hisoblab chiqiladi.

Xodimlar uchun qanday o‘zgarishlar bor?

Yangi raqamli tizim pedagog va xodimlar faoliyatiga ham taalluqlidir:

  • Xodimlarning ishga kelib-ketishi ham bevosita biometrik identifikatsiya orqali, ularning mehnat shartnomasida ko‘rsatilgan ish vaqti doirasida qayd etiladi.

  • Ushbu qaydlar asosida oylik ish vaqti tabeli avtomat tarzda shakllantirilib, inson omili bilan bog‘liq xatoliklarning oldi olinadi.

Ushbu tizim bog‘chalarda shaffoflikni ta’minlash, oziq-ovqat mahsulotlarining ortiqcha yoki noto‘g‘ri sarflanishiga chek qo‘yish hamda xodimlarning mehnat intizomini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Bolalar bog‘chasi elektron davomatiBiometrik identifikatsiyaIlk rivojlanish markazlari2026 yil 1 sentyabr
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maktabgacha ta’limda yangi davr: bog‘chalarda qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?Maktabgacha ta’limda yangi davr: bog‘chalarda qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?13 avgust 10:22Senator pedofillar uchun kastratsiya jazosini taklif qildiSenator pedofillar uchun kastratsiya jazosini taklif qildiBugun 17:51Ishxonada «shilqimlik»ka endi yo‘l yo‘q: Senat yangi normani ma’qulladiIshxonada «shilqimlik»ka endi yo‘l yo‘q: Senat yangi normani ma’qulladiBugun 17:21Buxoroda ota-onasini yoqib yuborishga uringan erkak 15 yil 6 oyga qamaldiBuxoroda ota-onasini yoqib yuborishga uringan erkak 15 yil 6 oyga qamaldiBugun 16:3014 yoshga to‘lmagan bolalarga jinsiy jinoyat uchun umrbod qamoq14 yoshga to‘lmagan bolalarga jinsiy jinoyat uchun umrbod qamoqBugun 15:56Manas shahrida "Daydi va tilanchi" nomli reyd yordamida bir tilanchilar to‘dasi ushlandiManas shahrida "Daydi va tilanchi" nomli reyd yordamida bir tilanchilar to‘dasi ushlandiBugun 14:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh