O‘zbekistonda qamoqda turib ham onlayn “dostavka” qilish mumkin bo‘ladi

·11·Jamiyat
O‘zbekistonda qamoqda turib ham onlayn “dostavka” qilish mumkin bo‘ladi

O‘zbekistonda mahkumlar va ularning yaqinlari uchun oziq-ovqat hamda ruxsat etilgan buyumlarni onlayn buyurtma qilish imkoniyati yaratilishi mumkin. Yangi tartib hozircha loyiha sifatida taklif qilinmoqda.

Taklifga ko‘ra, mahkumning o‘zi yoki uning yaqinlari kerakli mahsulotlarni bir necha usul orqali buyurtma qilishi mumkin:

infokiosk orqali;

maxsus veb-sayt orqali;

mobil ilova yordamida.

Bunda faqat jazoni ijro etish muassasalariga olib kirishga ruxsat etilgan oziq-ovqat va boshqa buyumlar buyurtma qilinishi mumkin.

Yangi tizim joriy etilsa, mahkumlarning qarindoshlari kerakli mahsulotlarni masofadan turib buyurtma qilish imkoniga ega bo‘ladi. Bu esa buyumlarni yetkazish jarayonini tartibliroq va qulayroq tashkil etishga xizmat qilishi mumkin. Biroq hozircha bu amaldagi tartib emas, balki taklif etilayotgan loyiha hisoblanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘yxonada hojatini chiqarmoqchi bo‘lgan ayol videosi tarmoqlarda ko‘pchilikning tanqidiga sabab bo‘ldi (video)To‘yxonada hojatini chiqarmoqchi bo‘lgan ayol videosi tarmoqlarda ko‘pchilikning tanqidiga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 05:25Farg‘onada Lacetti boshqaruvdan chiqib, ustun va daraxtga urildiFarg‘onada Lacetti boshqaruvdan chiqib, ustun va daraxtga urildiKecha, 23:02G‘uzorda yillar davomida tazyiq ostida yashagan o‘qituvchi ayol vafot etdiG‘uzorda yillar davomida tazyiq ostida yashagan o‘qituvchi ayol vafot etdiKecha, 21:47Sergelidagi kaltaklash videosi ortidan tekshiruv boshlandi: janjalga nima sabab bo‘lgan?Sergelidagi kaltaklash videosi ortidan tekshiruv boshlandi: janjalga nima sabab bo‘lgan?Kecha, 16:50Andijonda bir oilada 4 nafar egizak dunyoga keldiAndijonda bir oilada 4 nafar egizak dunyoga keldiKecha, 13:17Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildiBloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildiKecha, 09:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi