O‘zbekistondagi to‘ylardan birida raqqosa ulkan kitob ichidan chiqib tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdi

·29·Jamiyat
O‘zbekistondagi to‘ylardan birida raqqosa ulkan kitob ichidan chiqib tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdi
Qisqacha

O‘zbekistondagi to‘ylardan birida raqqosa sahnaga ulkan kitob shaklidagi dekoratsiya ichidan chiqib, mehmonlarni hayratda qoldirdi. To‘y davrasining markaziga olib chiqilgan katta kitob bir necha lahzadan so‘ng ochilgan va undan raqqosa qiz paydo bo‘lgan. Tomoshabinlarning ayrimlari noodatiy chiqishni videoga olib, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirgan. Mazkur sahna ko‘rinishi foydalanuvchilar orasida turli munosabatlarga sabab bo‘lgan.

O‘zbekistondagi to‘ylardan birida mehmonlar odatiy raqs tomoshasini kutishgan, ammo sahnada yuz bergan holat barchani hayratda qoldirgan. Raqqosa davraga eshik yoki sahna ortidan emas, ulkan kitob ichidan kutilmaganda paydo bo‘lgan.

To‘y davomida davra markaziga katta hajmdagi kitobga o‘xshash dekoratsiya olib chiqilgan. Avvaliga uning ichida nima borligi mehmonlarga noma’lum bo‘lgan.

Bir necha lahzadan so‘ng esa kitob ochilib, uning ichidan raqqosa qiz chiqib kelgan.

Oddiy raqs dasturi kutilmagan sahna ko‘rinishiga aylanib, mehmonlarning e’tiborini bir zumda o‘ziga tortgan. Tomoshabinlardan ayrimlari bu holatni videoga olib, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirgan. Noodatiy sahna ko‘rinishi foydalanuvchilar orasida turli munosabatlarga sabab bo‘lgan.

Bunday chiqishlar to‘y dasturiga o‘ziga xos tomosha va kutilmagan effekt qo‘shish maqsadida tashkil etilayotgani ko‘rinadi.

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chotqolda kam uchraydigan hayvonlar bir kadrda: fototuzoqlar sirli manzarani ochdiChotqolda kam uchraydigan hayvonlar bir kadrda: fototuzoqlar sirli manzarani ochdiBugun, 10:31Noqonuniy "novostroyka"larni aniqlovchi onlayn geoportal ishga tushdiNoqonuniy "novostroyka"larni aniqlovchi onlayn geoportal ishga tushdiBugun, 09:50Buxoroda 18 yoshli qiz noto‘gri ovqatlanish sababli jiddiy muammoga duch kelgani aytilmoqdaBuxoroda 18 yoshli qiz noto‘gri ovqatlanish sababli jiddiy muammoga duch kelgani aytilmoqdaBugun, 05:49O‘zbekistonda olimpiadada kutilmagan mojaro: oltin medal sohibi Isroil bayrog‘ini ko‘targani uchun reytingdan chiqarildiO‘zbekistonda olimpiadada kutilmagan mojaro: oltin medal sohibi Isroil bayrog‘ini ko‘targani uchun reytingdan chiqarildiBugun, 05:40Kamerunda oltin koni o‘pirilishi 107 kishining umriga zomin bo‘ldiKamerunda oltin koni o‘pirilishi 107 kishining umriga zomin bo‘ldiKecha, 22:56Aliment qarzdorligi bartaraf etildiAliment qarzdorligi bartaraf etildiKecha, 19:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Jizzaxlik bloger Orzigul Urazmatova YTHda vafot etdi
Jizzaxlik bloger Orzigul Urazmatova YTHda vafot etdi