O‘zbekistondagi to‘ylardan birida raqqosa ulkan kitob ichidan chiqib tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdi
O‘zbekistondagi to‘ylardan birida raqqosa sahnaga ulkan kitob shaklidagi dekoratsiya ichidan chiqib, mehmonlarni hayratda qoldirdi. To‘y davrasining markaziga olib chiqilgan katta kitob bir necha lahzadan so‘ng ochilgan va undan raqqosa qiz paydo bo‘lgan. Tomoshabinlarning ayrimlari noodatiy chiqishni videoga olib, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirgan. Mazkur sahna ko‘rinishi foydalanuvchilar orasida turli munosabatlarga sabab bo‘lgan.
O‘zbekistondagi to‘ylardan birida mehmonlar odatiy raqs tomoshasini kutishgan, ammo sahnada yuz bergan holat barchani hayratda qoldirgan. Raqqosa davraga eshik yoki sahna ortidan emas, ulkan kitob ichidan kutilmaganda paydo bo‘lgan.
To‘y davomida davra markaziga katta hajmdagi kitobga o‘xshash dekoratsiya olib chiqilgan. Avvaliga uning ichida nima borligi mehmonlarga noma’lum bo‘lgan.
Bir necha lahzadan so‘ng esa kitob ochilib, uning ichidan raqqosa qiz chiqib kelgan.
Oddiy raqs dasturi kutilmagan sahna ko‘rinishiga aylanib, mehmonlarning e’tiborini bir zumda o‘ziga tortgan. Tomoshabinlardan ayrimlari bu holatni videoga olib, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirgan. Noodatiy sahna ko‘rinishi foydalanuvchilar orasida turli munosabatlarga sabab bo‘lgan.
Bunday chiqishlar to‘y dasturiga o‘ziga xos tomosha va kutilmagan effekt qo‘shish maqsadida tashkil etilayotgani ko‘rinadi.
…