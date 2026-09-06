Buzilgan kelishuv: Bektemir Meliqo‘ziyev WBA va Mungiyaga ochiq isyon ko‘tardi!
O‘zbekistonlik professional boks yulduzi, Olimpiada sovrindori Bektemir Meliqo‘ziyev Butunjahon boks assotsiatsiyasi (WBA) hamda «Golden Boy Promotions» promouterlik kompaniyasining so‘nggi qarorlariga nisbatan keskin va murosasiz norozilik bildirdi. WBA yo‘nalishi bo‘yicha rasmiy majburiy da’vogar (mandatory challenger) maqomini qo‘lga kiritgan o‘zbek charm qo‘lqop ustasi tashkilot rahbariyati o‘zlari belgilagan qoidalarga amal qilmayotganini, amaldagi chempion Xayme Mungiya esa u bilan jang qilish o‘rniga reytingning hatto top-15 taligiga ham kirmaydigan noma’lum raqib bilan kurashishga tayyorlanayotganini ochiq fosh etdi.
«Bizga kelganda qoidalar chetga suriladi»: Bektemirdan ochiq bayonot
Bektemir Meliqo‘ziyev o‘zining Instagram sahifasida muxlislarga murojaat qilib, sabr kosasi to‘lganini bayon qildi:
12 ta jang va 4 ta saralash muvaffaqiyati: Hamyurtimiz WBA bayrog‘i ostida 12 bor ringga ko‘tarilib, 4 ta eliminator (saralash) jangida g‘alaba qozonib, majburiy da’vogarlik darajasiga mashaqqatli yillar mehnati evaziga yetib kelganini eslatdi;
Mungiyaga yo‘l berish iltimosi va va’da: «WBA va Golden Boy menga navbatdagi jangim albatta chempionlik uchun bo‘lishini va’da qilishgandi. Mendan Xayme Mungiyaga yo‘l berishimni so‘rashdi, evaziga keyingi jangim chempionlik poyedingi bo‘lishini aytdilar. Endi esa navbat bizga kelganda yana qoidalar chetga surilmoqda», — deya alam bilan yozdi bokschi;
Reytingdan tashqaridagi raqib tanlovi: Mungiyaning navbatdagi jangi WBA reytingining hatto kuchli 15 taligidan ham joy olmagan amerikalik Kevin Nyumanga qarshi rejalashtirilayotgani rasmiy da’vogarning haqli e’tirozlariga sabab bo‘ldi.
Promouterlar manyovri: «Meksika butun dunyoga qarshi» rejasi nega buzildi?
Mazkur chempionlik jangi aslida kuzgi eng yirik boks oqshomlaridan biriga aylanishi kerak edi:
Barbod bo‘lgan kelishuv: Dastlabki rejalarga muvofiq, Meliqo‘ziyev «Meksikaga qarshi butun dunyo» shiori ostidagi boks shousida Xayme Mungiya bilan WBA kamari uchun to‘qnash kelishi belgilangan edi;
Resendiz omili va rejaning o‘zgarishi: May oyida Mungiya Armando Resendizga qarshi jangda rasmiy kamar himoyasini o‘tkazgani sababli, promouterlar vaziyatdan foydalanib, Mungiya uchun osonroq va xavfsizroq oraliq jang uyushtirish yo‘lini tanlashdi;
Qachongacha kutish kerak?: Bunday siyosat natijasida haqiqiy majburiy da’vogar Bektemir Meliqo‘ziyev yana noma’lum muddatga chempionlik imkoniyatidan chetda qoldirilmoqda.
«Kanelo — Mbilli kechasining bezagi bo‘lardi»: Bektemirning qat’iy talabi
Hamyurtimizning fikricha, Mungiya bilan to‘qnashuv zamonaviy boks uchun eng mantiqiy va tomoshabop yechim:
Hujumkor uslublar to‘qnashuvi: Mungiya ham, Meliqo‘ziyev ham ringda murosasiz, faol hujumkor boks namoyish etishi sababli, bu to‘qnashuv muxlislar uzoq vaqt unuta olmaydigan olovli jangga aylanishi muqarrar;
Grand kechalar uchun ideal juftlik: Bektemir bu bahs Kanelo — Mbilli jangi kechasida yoki boshqa har qanday megashouda O‘zbekiston va Meksika boks maktablarining haqiqiy raqobati sifatida asosiy voqeaga aylanishi mumkinligini qayd etdi;
«Endi mening navbatim»: «Har bir bokschini hurmat qilaman, lekin endi mening navbatim keldi. Mehnatim orqali bu imkoniyatga to‘liq loyiqman», — deya so‘zini yakunladi o‘zbek bahodiri.
Sizningcha, WBA tashkiloti va promouterlar Bektemir Meliqo‘ziyevning haqli chempionlik jangini nima sababdan sun’iy ravishda kechiktirmoqda — Mungiya jamoasi Bektemirning kuchli zarbasidan cho‘chimoqdami? Agar bu jang tashkil etilsa, Bektemir meksikalik chempionni mag‘lub eta oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…