Buzilgan kelishuv: Bektemir Meliqo‘ziyev WBA va Mungiyaga ochiq isyon ko‘tardi!

·0·Sport
Buzilgan kelishuv: Bektemir Meliqo‘ziyev WBA va Mungiyaga ochiq isyon ko‘tardi!

O‘zbekistonlik professional boks yulduzi, Olimpiada sovrindori Bektemir Meliqo‘ziyev Butunjahon boks assotsiatsiyasi (WBA) hamda «Golden Boy Promotions» promouterlik kompaniyasining so‘nggi qarorlariga nisbatan keskin va murosasiz norozilik bildirdi. WBA yo‘nalishi bo‘yicha rasmiy majburiy da’vogar (mandatory challenger) maqomini qo‘lga kiritgan o‘zbek charm qo‘lqop ustasi tashkilot rahbariyati o‘zlari belgilagan qoidalarga amal qilmayotganini, amaldagi chempion Xayme Mungiya esa u bilan jang qilish o‘rniga reytingning hatto top-15 taligiga ham kirmaydigan noma’lum raqib bilan kurashishga tayyorlanayotganini ochiq fosh etdi.

«Bizga kelganda qoidalar chetga suriladi»: Bektemirdan ochiq bayonot

Bektemir Meliqo‘ziyev o‘zining Instagram sahifasida muxlislarga murojaat qilib, sabr kosasi to‘lganini bayon qildi:

  • 12 ta jang va 4 ta saralash muvaffaqiyati: Hamyurtimiz WBA bayrog‘i ostida 12 bor ringga ko‘tarilib, 4 ta eliminator (saralash) jangida g‘alaba qozonib, majburiy da’vogarlik darajasiga mashaqqatli yillar mehnati evaziga yetib kelganini eslatdi;

  • Mungiyaga yo‘l berish iltimosi va va’da: «WBA va Golden Boy menga navbatdagi jangim albatta chempionlik uchun bo‘lishini va’da qilishgandi. Mendan Xayme Mungiyaga yo‘l berishimni so‘rashdi, evaziga keyingi jangim chempionlik poyedingi bo‘lishini aytdilar. Endi esa navbat bizga kelganda yana qoidalar chetga surilmoqda», — deya alam bilan yozdi bokschi;

  • Reytingdan tashqaridagi raqib tanlovi: Mungiyaning navbatdagi jangi WBA reytingining hatto kuchli 15 taligidan ham joy olmagan amerikalik Kevin Nyumanga qarshi rejalashtirilayotgani rasmiy da’vogarning haqli e’tirozlariga sabab bo‘ldi.

Promouterlar manyovri: «Meksika butun dunyoga qarshi» rejasi nega buzildi?

Mazkur chempionlik jangi aslida kuzgi eng yirik boks oqshomlaridan biriga aylanishi kerak edi:

  • Barbod bo‘lgan kelishuv: Dastlabki rejalarga muvofiq, Meliqo‘ziyev «Meksikaga qarshi butun dunyo» shiori ostidagi boks shousida Xayme Mungiya bilan WBA kamari uchun to‘qnash kelishi belgilangan edi;

  • Resendiz omili va rejaning o‘zgarishi: May oyida Mungiya Armando Resendizga qarshi jangda rasmiy kamar himoyasini o‘tkazgani sababli, promouterlar vaziyatdan foydalanib, Mungiya uchun osonroq va xavfsizroq oraliq jang uyushtirish yo‘lini tanlashdi;

  • Qachongacha kutish kerak?: Bunday siyosat natijasida haqiqiy majburiy da’vogar Bektemir Meliqo‘ziyev yana noma’lum muddatga chempionlik imkoniyatidan chetda qoldirilmoqda.

«Kanelo — Mbilli kechasining bezagi bo‘lardi»: Bektemirning qat’iy talabi

Hamyurtimizning fikricha, Mungiya bilan to‘qnashuv zamonaviy boks uchun eng mantiqiy va tomoshabop yechim:

  • Hujumkor uslublar to‘qnashuvi: Mungiya ham, Meliqo‘ziyev ham ringda murosasiz, faol hujumkor boks namoyish etishi sababli, bu to‘qnashuv muxlislar uzoq vaqt unuta olmaydigan olovli jangga aylanishi muqarrar;

  • Grand kechalar uchun ideal juftlik: Bektemir bu bahs Kanelo — Mbilli jangi kechasida yoki boshqa har qanday megashouda O‘zbekiston va Meksika boks maktablarining haqiqiy raqobati sifatida asosiy voqeaga aylanishi mumkinligini qayd etdi;

  • «Endi mening navbatim»: «Har bir bokschini hurmat qilaman, lekin endi mening navbatim keldi. Mehnatim orqali bu imkoniyatga to‘liq loyiqman», — deya so‘zini yakunladi o‘zbek bahodiri.

Sizningcha, WBA tashkiloti va promouterlar Bektemir Meliqo‘ziyevning haqli chempionlik jangini nima sababdan sun’iy ravishda kechiktirmoqda — Mungiya jamoasi Bektemirning kuchli zarbasidan cho‘chimoqdami? Agar bu jang tashkil etilsa, Bektemir meksikalik chempionni mag‘lub eta oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Postekoglu Ronalduning fenomenini ochiqladi — 1000 ta gol sari yurish, temir motivatsiya!Postekoglu Ronalduning fenomenini ochiqladi — 1000 ta gol sari yurish, temir motivatsiya!Bugun, 16:37Portu Portugaliya chempionatidagi gʻalabadan soʻng Manchester Siti bilan bahsga hozirlik koʻrmoqdaPortu Portugaliya chempionatidagi gʻalabadan soʻng Manchester Siti bilan bahsga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 13:32Erling Xoland yangi imidji va jamoaning gʻalabalari haqida gapirdiErling Xoland yangi imidji va jamoaning gʻalabalari haqida gapirdiBugun, 12:13Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistoni chempionatidagi uchrashuvda raqib taktikasini poylab koʻrdiCristiano Ronaldo Saudiya Arabistoni chempionatidagi uchrashuvda raqib taktikasini poylab koʻrdiBugun, 11:18Arbeloaning “Fulhem”i “Kristal Pelas”ga mag‘lub bo‘ldi — 2:3 hisobidagi dramaArbeloaning “Fulhem”i “Kristal Pelas”ga mag‘lub bo‘ldi — 2:3 hisobidagi dramaBugun, 09:48“Inter Mayami” “Atlanta Yunayted” bilan durang o‘ynadi — boy berilgan g‘alaba“Inter Mayami” “Atlanta Yunayted” bilan durang o‘ynadi — boy berilgan g‘alabaBugun, 09:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)