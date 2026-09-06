Postekoglu Ronalduning fenomenini ochiqladi — 1000 ta gol sari yurish, temir motivatsiya!

·1·Sport
Postekoglu Ronalduning fenomenini ochiqladi — 1000 ta gol sari yurish, temir motivatsiya!

Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubi bosh murabbiyi Angelos Postekoglu jahon futboli afsonasi va Portugaliya terma jamoasi to‘purari Krishtianu Ronaldu bilan ishlash tajribasi haqida ochiq va to‘lqinlantiruvchi bayonot berdi. Nufuzli «ESPN» nashriga bergan intervyusida tajribali mutaxassis jahon darajasidagi yulduzlarni boshqarishning asl sirlari bilan o‘rtoqlashib, haqiqiy buyuk sportchilar bilan til topishish o‘zini «yulduz» deb hisoblaydigan futbolchilarga qaraganda ancha osonroq ekanini ta’kidladi. Shuningdek, murabbiy Ronalduning futbol tarixidagi misli ko‘rilmagan 1000 ta gol dovoni sari olib borayotgan ichki kuchini yuksak baholadi.

«Buyuklik — tinimsiz mehnat demakdir»: Postekogludan psixologik tahlil

Postekoglu buyuk futbolchilarning xarakteri va murabbiy bilan munosabatlari borasidagi qiziqarli haqiqatlarni ochdi:

  • Bir xil fazilatlarga ega daholar: «Men o‘z faoliyatim davomida ko‘plab buyuk futbolchilar bilan ishlash baxtiga muyassar bo‘lganman. Shaxsiyati va xarakteri qanday bo‘lishidan qat’i nazar, ularning barchasi bir xil noyob sifatlarni o‘zida jamlagan», — deydi murabbiy;

  • O‘zini yulduz deb biluvchilar bilan farq: «Odamlar mendan tez-tez: “Bunday yulduzlar bilan qanday ishlaysiz?” deb so‘rashadi. Bir sobiq murabbiy bir paytlar aytganidek, ba’zan chinakam buyuk futbolchilar bilan ishlash, o‘zini buyuk deb hisoblaydiganlar bilan til topishishdan ancha yengilroqdir»;

  • Temir intizom va mehnatsevarlik: Murabbiyning ta’kidlashicha, chinakam yetakchilar har doim to‘g‘ri qaror qabul qiladi, mashg‘ulotlarda eng ko‘p ter to‘kadi va murabbiyga bosh og‘rig‘i emas, balki maydonda asosiy suyanch bo‘ladi.

1000 ta gol sari tarixiy yurish va so‘nmas olov

Krishtianu Ronalduning professional maydondagi fenomenal uzoq umr ko‘rishi aynan uning ichki chanqog‘iga bog‘liq:

  • So‘nmas motivatsiya: «Bu xususiyatlarning barchasi Ronalduda yaqqol ko‘rinadi. U hanuz ulkan, nihoyatda kuchli motivatsiyaga ega va uning oldida juda aniq, qat’iy maqsadlar turibdi», — deya ta’kidladi «An-Nasr» ustozi;

  • Aqlbovar qilmas ko‘rsatkich: Murabbiy portugaliyalik yulduzning karyerasida 1000 ta rasmiy gol urish maqsadiga tobora yaqinlashayotganiga to‘xtalib, bu natija futbol tarixida misli ko‘rilmagan eng buyuk cho‘qqilardan biri bo‘lishini bildirdi.

Karyeraning yakuniy pallasi: Ronalduning so‘nggi mavsumi bo‘ladimi?

Portugaliyalik forvardning kelajagi atrofidagi muhokamalar tobora qizimoqda:

  • Yaqinlashayotgan xayrlashuv: Avvalroq 40 yoshni qoralagan Krishtianu Ronalduning o‘zi kelgusi mavsum uning faoliyatidagi so‘nggisi bo‘lishi mumkinligini ochiq ma’lum qilgan edi;

  • Har bir daqiqaning qadri: Ekspertlar Postekoglu va «An-Nasr» jamoasi Ronalduning maydondagi har bir o‘yinidan maksimal foydalanishga hamda unga mingta gollik tarixiy marrani zabt etishi uchun eng qulay sharoitni yaratib berishga harakat qilayotganini qayd etmoqda.

Sizningcha, Angelos Postekoglu Ronalduning xarakteri va intizomiga bergan bahosida to‘liq haqmi? Krishtianu butsalarini mixga ilgunga qadar 1000 ta rasmiy gol chegarasini zabt etishga ulgura oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portu Portugaliya chempionatidagi gʻalabadan soʻng Manchester Siti bilan bahsga hozirlik koʻrmoqdaPortu Portugaliya chempionatidagi gʻalabadan soʻng Manchester Siti bilan bahsga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 13:32Erling Xoland yangi imidji va jamoaning gʻalabalari haqida gapirdiErling Xoland yangi imidji va jamoaning gʻalabalari haqida gapirdiBugun, 12:13Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistoni chempionatidagi uchrashuvda raqib taktikasini poylab koʻrdiCristiano Ronaldo Saudiya Arabistoni chempionatidagi uchrashuvda raqib taktikasini poylab koʻrdiBugun, 11:18Arbeloaning “Fulhem”i “Kristal Pelas”ga mag‘lub bo‘ldi — 2:3 hisobidagi dramaArbeloaning “Fulhem”i “Kristal Pelas”ga mag‘lub bo‘ldi — 2:3 hisobidagi dramaBugun, 09:48“Inter Mayami” “Atlanta Yunayted” bilan durang o‘ynadi — boy berilgan g‘alaba“Inter Mayami” “Atlanta Yunayted” bilan durang o‘ynadi — boy berilgan g‘alabaBugun, 09:45Sensatsiya: Shara Bullet afsonaviy Greysi oilasi vakilini mag‘lub etdi (video)Sensatsiya: Shara Bullet afsonaviy Greysi oilasi vakilini mag‘lub etdi (video)Bugun, 08:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)