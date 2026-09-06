Postekoglu Ronalduning fenomenini ochiqladi — 1000 ta gol sari yurish, temir motivatsiya!
Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubi bosh murabbiyi Angelos Postekoglu jahon futboli afsonasi va Portugaliya terma jamoasi to‘purari Krishtianu Ronaldu bilan ishlash tajribasi haqida ochiq va to‘lqinlantiruvchi bayonot berdi. Nufuzli «ESPN» nashriga bergan intervyusida tajribali mutaxassis jahon darajasidagi yulduzlarni boshqarishning asl sirlari bilan o‘rtoqlashib, haqiqiy buyuk sportchilar bilan til topishish o‘zini «yulduz» deb hisoblaydigan futbolchilarga qaraganda ancha osonroq ekanini ta’kidladi. Shuningdek, murabbiy Ronalduning futbol tarixidagi misli ko‘rilmagan 1000 ta gol dovoni sari olib borayotgan ichki kuchini yuksak baholadi.
«Buyuklik — tinimsiz mehnat demakdir»: Postekogludan psixologik tahlil
Postekoglu buyuk futbolchilarning xarakteri va murabbiy bilan munosabatlari borasidagi qiziqarli haqiqatlarni ochdi:
Bir xil fazilatlarga ega daholar: «Men o‘z faoliyatim davomida ko‘plab buyuk futbolchilar bilan ishlash baxtiga muyassar bo‘lganman. Shaxsiyati va xarakteri qanday bo‘lishidan qat’i nazar, ularning barchasi bir xil noyob sifatlarni o‘zida jamlagan», — deydi murabbiy;
O‘zini yulduz deb biluvchilar bilan farq: «Odamlar mendan tez-tez: “Bunday yulduzlar bilan qanday ishlaysiz?” deb so‘rashadi. Bir sobiq murabbiy bir paytlar aytganidek, ba’zan chinakam buyuk futbolchilar bilan ishlash, o‘zini buyuk deb hisoblaydiganlar bilan til topishishdan ancha yengilroqdir»;
Temir intizom va mehnatsevarlik: Murabbiyning ta’kidlashicha, chinakam yetakchilar har doim to‘g‘ri qaror qabul qiladi, mashg‘ulotlarda eng ko‘p ter to‘kadi va murabbiyga bosh og‘rig‘i emas, balki maydonda asosiy suyanch bo‘ladi.
1000 ta gol sari tarixiy yurish va so‘nmas olov
Krishtianu Ronalduning professional maydondagi fenomenal uzoq umr ko‘rishi aynan uning ichki chanqog‘iga bog‘liq:
So‘nmas motivatsiya: «Bu xususiyatlarning barchasi Ronalduda yaqqol ko‘rinadi. U hanuz ulkan, nihoyatda kuchli motivatsiyaga ega va uning oldida juda aniq, qat’iy maqsadlar turibdi», — deya ta’kidladi «An-Nasr» ustozi;
Aqlbovar qilmas ko‘rsatkich: Murabbiy portugaliyalik yulduzning karyerasida 1000 ta rasmiy gol urish maqsadiga tobora yaqinlashayotganiga to‘xtalib, bu natija futbol tarixida misli ko‘rilmagan eng buyuk cho‘qqilardan biri bo‘lishini bildirdi.
Karyeraning yakuniy pallasi: Ronalduning so‘nggi mavsumi bo‘ladimi?
Portugaliyalik forvardning kelajagi atrofidagi muhokamalar tobora qizimoqda:
Yaqinlashayotgan xayrlashuv: Avvalroq 40 yoshni qoralagan Krishtianu Ronalduning o‘zi kelgusi mavsum uning faoliyatidagi so‘nggisi bo‘lishi mumkinligini ochiq ma’lum qilgan edi;
Har bir daqiqaning qadri: Ekspertlar Postekoglu va «An-Nasr» jamoasi Ronalduning maydondagi har bir o‘yinidan maksimal foydalanishga hamda unga mingta gollik tarixiy marrani zabt etishi uchun eng qulay sharoitni yaratib berishga harakat qilayotganini qayd etmoqda.
Sizningcha, Angelos Postekoglu Ronalduning xarakteri va intizomiga bergan bahosida to‘liq haqmi? Krishtianu butsalarini mixga ilgunga qadar 1000 ta rasmiy gol chegarasini zabt etishga ulgura oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…