“Biz mag‘lubiyatga loyiq emasdik!”: Frenk Lempard “Siti”ga yutqazgach hayratda qoldirdi
Angliya Premer-ligasining 3-turi doirasida amaldagi chempion «Manchester Siti»ga qarshi saf tortgan «Koventri» maydonda haqiqiy xarakter ko‘rsatgan bo‘lsa-da, 0:1 hisobida alamli tarzda mag‘lub bo‘ldi. Elitaga endigina qaytgan musobaqa debyutanti sanalgan jamoa ustozi, afsonaviy Frenk Lempard mag‘lubiyatga qaramay shogirdlarining kuchli raqib qarshisidagi jasorati va xotirjam o‘yinidan mamnun ekanini yashirmadi. Biroq ketma-ket uchta uchrashuvda imkoniyatni boy berib, hali birorta ham ochko ololmagan jamoa turnir jadvalining eng so‘nggi pog‘onasiga tushib ketdi.
«Biz bir ochkoga to‘liq loyiq edik»: Lempardning dardli bayonoti
«Koventri» ustozi BBC telekanaliga bergan intervyusida kuchli raqib bilan bahsdagi adolatsiz natija haqida alam bilan so‘z ochdi:
«Siti»ga qarshi mag‘lubiyatga noloyiq o‘yin: «“Siti” bilan bahsda biz mag‘lubiyatga aslo loyiq emasdik. Jamoam vaqt o‘tgani sayin o‘z o‘yinini kuchaytirib, maydonda yanada dadil harakat qildi», — dedi Lempard;
Katta mehnat va raqib xavfi: «Albatta, raqibda ham xavfli vaziyatlar bo‘ldi, ammo bizning futbolchilarimiz himoyada va hujumda juda ulkan ko‘lamdagi og‘ir ishni amalga oshirdi»;
Boy berilgan ochko alami: «Hozir juda tushkun holatdaman, chunki biz maydonda o‘zimiz to‘liq munosib bo‘lgan natijaga — kamida bir ochkoga erisha olmadik».
Debyutantning xotirjamligi va «Siti»ning birgina goli
Pep Gvardiola yulduzlariga qarshi kechgan bahs maydondagi kurashlar jihatidan kutilganidan ancha keskin kechdi:
Ishonchli va qo‘rqmas futbol: Frenk Lempard shogirdlari jahon darajasidagi yulduzlarga ega bo‘lgan raqibning nomidan cho‘chimasdan, tartibli mudofaa va o‘tkir qarshi hujumlar tashkil etdi;
Saviyaning so‘nggi so‘zi: «Manchester Siti» maydondagi to‘liq ustunlikni hisobga aylantirishda qiynalgan bo‘lsa-da, yaratilgan kam sonli xavfli vaziyatlardan birini aniq yakunlab, 0:1 hisobidagi minimal g‘alabani ilib ketdi.
3 turda 0 ochko: Jadvalning 20-pog‘onasidagi xavotir
Natijalar nuqtayi nazaridan «Koventri» mavsum startida juda og‘ir holatga tushib qoldi:
Qatorasiga 3 ta mag‘lubiyat: Debyutant klub Premer-liganing dastlabki uchta bahsida ham mag‘lub bo‘ldi va musobaqadagi eng omadsiz start qayd etgan jamoaga aylandi;
Autsayderlar qatorida: Hali birorta ochko ishlay olmagan Lempard jamoasi to‘plar nisbatiga ko‘ra turnir jadvalining eng quyi — 20-pog‘onasini band etib turibdi;
Lempard uchun sinovli mavsum: Ekspertlar «Koventri» sifatli futbol ko‘rsatayotganiga qaramay, elitada ochko olish uchun faqat yaxshi o‘yin kamlik qilishini, natija keltirmaydigan maqtovlar esa jamoani quyi liga girdobiga tortib ketishi mumkinligini ta’kidlamoqda.
Sizningcha, Frenk Lempard «Koventri»ni APLda saqlab qola oladimi yoki 3 turdagi 0 ochko klubning yana Chempionshipga qaytishidan dalolatmi? Debyutant jamoaning «Siti»ga qarshi ko‘rsatgan o‘yini muxlislarda umid uyg‘ota oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…