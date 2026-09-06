“Biz mag‘lubiyatga loyiq emasdik!”: Frenk Lempard “Siti”ga yutqazgach hayratda qoldirdi

·0·Sport
“Biz mag‘lubiyatga loyiq emasdik!”: Frenk Lempard “Siti”ga yutqazgach hayratda qoldirdi

Angliya Premer-ligasining 3-turi doirasida amaldagi chempion «Manchester Siti»ga qarshi saf tortgan «Koventri» maydonda haqiqiy xarakter ko‘rsatgan bo‘lsa-da, 0:1 hisobida alamli tarzda mag‘lub bo‘ldi. Elitaga endigina qaytgan musobaqa debyutanti sanalgan jamoa ustozi, afsonaviy Frenk Lempard mag‘lubiyatga qaramay shogirdlarining kuchli raqib qarshisidagi jasorati va xotirjam o‘yinidan mamnun ekanini yashirmadi. Biroq ketma-ket uchta uchrashuvda imkoniyatni boy berib, hali birorta ham ochko ololmagan jamoa turnir jadvalining eng so‘nggi pog‘onasiga tushib ketdi.

«Biz bir ochkoga to‘liq loyiq edik»: Lempardning dardli bayonoti

«Koventri» ustozi BBC telekanaliga bergan intervyusida kuchli raqib bilan bahsdagi adolatsiz natija haqida alam bilan so‘z ochdi:

  • «Siti»ga qarshi mag‘lubiyatga noloyiq o‘yin: «“Siti” bilan bahsda biz mag‘lubiyatga aslo loyiq emasdik. Jamoam vaqt o‘tgani sayin o‘z o‘yinini kuchaytirib, maydonda yanada dadil harakat qildi», — dedi Lempard;

  • Katta mehnat va raqib xavfi: «Albatta, raqibda ham xavfli vaziyatlar bo‘ldi, ammo bizning futbolchilarimiz himoyada va hujumda juda ulkan ko‘lamdagi og‘ir ishni amalga oshirdi»;

  • Boy berilgan ochko alami: «Hozir juda tushkun holatdaman, chunki biz maydonda o‘zimiz to‘liq munosib bo‘lgan natijaga — kamida bir ochkoga erisha olmadik».

Debyutantning xotirjamligi va «Siti»ning birgina goli

Pep Gvardiola yulduzlariga qarshi kechgan bahs maydondagi kurashlar jihatidan kutilganidan ancha keskin kechdi:

  • Ishonchli va qo‘rqmas futbol: Frenk Lempard shogirdlari jahon darajasidagi yulduzlarga ega bo‘lgan raqibning nomidan cho‘chimasdan, tartibli mudofaa va o‘tkir qarshi hujumlar tashkil etdi;

  • Saviyaning so‘nggi so‘zi: «Manchester Siti» maydondagi to‘liq ustunlikni hisobga aylantirishda qiynalgan bo‘lsa-da, yaratilgan kam sonli xavfli vaziyatlardan birini aniq yakunlab, 0:1 hisobidagi minimal g‘alabani ilib ketdi.

3 turda 0 ochko: Jadvalning 20-pog‘onasidagi xavotir

Natijalar nuqtayi nazaridan «Koventri» mavsum startida juda og‘ir holatga tushib qoldi:

  • Qatorasiga 3 ta mag‘lubiyat: Debyutant klub Premer-liganing dastlabki uchta bahsida ham mag‘lub bo‘ldi va musobaqadagi eng omadsiz start qayd etgan jamoaga aylandi;

  • Autsayderlar qatorida: Hali birorta ochko ishlay olmagan Lempard jamoasi to‘plar nisbatiga ko‘ra turnir jadvalining eng quyi — 20-pog‘onasini band etib turibdi;

  • Lempard uchun sinovli mavsum: Ekspertlar «Koventri» sifatli futbol ko‘rsatayotganiga qaramay, elitada ochko olish uchun faqat yaxshi o‘yin kamlik qilishini, natija keltirmaydigan maqtovlar esa jamoani quyi liga girdobiga tortib ketishi mumkinligini ta’kidlamoqda.

Sizningcha, Frenk Lempard «Koventri»ni APLda saqlab qola oladimi yoki 3 turdagi 0 ochko klubning yana Chempionshipga qaytishidan dalolatmi? Debyutant jamoaning «Siti»ga qarshi ko‘rsatgan o‘yini muxlislarda umid uyg‘ota oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buzilgan kelishuv: Bektemir Meliqo‘ziyev WBA va Mungiyaga ochiq isyon ko‘tardi!Buzilgan kelishuv: Bektemir Meliqo‘ziyev WBA va Mungiyaga ochiq isyon ko‘tardi!Bugun, 16:42Postekoglu Ronalduning fenomenini ochiqladi — 1000 ta gol sari yurish, temir motivatsiya!Postekoglu Ronalduning fenomenini ochiqladi — 1000 ta gol sari yurish, temir motivatsiya!Bugun, 16:37Portu Portugaliya chempionatidagi gʻalabadan soʻng Manchester Siti bilan bahsga hozirlik koʻrmoqdaPortu Portugaliya chempionatidagi gʻalabadan soʻng Manchester Siti bilan bahsga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 13:32Erling Xoland yangi imidji va jamoaning gʻalabalari haqida gapirdiErling Xoland yangi imidji va jamoaning gʻalabalari haqida gapirdiBugun, 12:13Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistoni chempionatidagi uchrashuvda raqib taktikasini poylab koʻrdiCristiano Ronaldo Saudiya Arabistoni chempionatidagi uchrashuvda raqib taktikasini poylab koʻrdiBugun, 11:18Arbeloaning “Fulhem”i “Kristal Pelas”ga mag‘lub bo‘ldi — 2:3 hisobidagi dramaArbeloaning “Fulhem”i “Kristal Pelas”ga mag‘lub bo‘ldi — 2:3 hisobidagi dramaBugun, 09:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)