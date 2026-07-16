Abdulla Oripovning akasi Abdurazzoq Oripov vafot etdi

·43·Jamiyat
Abdulla Oripovning akasi Abdurazzoq Oripov vafot etdi

15 iyul kuni O‘zbekiston xalq shoiri, O‘zbekiston Qahramoni Abdulla Oripovning akasi Abdurazzoq Oripov vafot etdi. Bu haqda O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, marhumning janoza namozi bugun soat 08:00 da Qarshi shahrining “Samarqand” mahallasi, Yangi tong ko‘chasi, 23-uy manzilida o‘qildi.

Abdurazzoq Oripov uzoq yillar davomida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining O‘simlikshunoslik va yem-xashak yetishtirish kafedrasida professor sifatida samarali faoliyat yuritgan. U ilm-fan rivojiga munosib hissa qo‘shgan taniqli olimlardan biri sifatida e’tirof etilgan.

Marhum O‘zbekistonning buyuk adabiyot namoyandalaridan biri, O‘zbekiston Qahramoni va O‘zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning akasi edi. Abdulla Oripov o‘zbek adabiyotiga ulkan hissa qo‘shgan ijodkor bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi matni muallifi sifatida ham keng tanilgan. Uning "Munojot", "Sohibqiron", "Haj daftari" kabi asarlari milliy adabiyotimizning nodir durdonalari qatoridan joy olgan.

O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi marhumning oila a’zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildirib, uning xotirasi hamisha ehtirom bilan yodga olinishini ta’kidladi.

Abdurazzoq OripovAbdulla OripovO'zbekistonQarshiСамарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

10 yillik kutuvdan so‘ng 3 egizak dunyoga keldi10 yillik kutuvdan so‘ng 3 egizak dunyoga keldiBugun, 16:51iPhone'ni qaytarish 1000 dollarga tushdi: Navoiyda tergovchi ushlandiiPhone'ni qaytarish 1000 dollarga tushdi: Navoiyda tergovchi ushlandiBugun, 16:46Toshkentda metro bekati tomi quladi, ikki yo‘lovchi jarohatlandiToshkentda metro bekati tomi quladi, ikki yo‘lovchi jarohatlandiBugun, 16:42Yozning eng kulgili videosi: tovuqlar ham jazirama issiqqa chiday olishmayapti! (video)Yozning eng kulgili videosi: tovuqlar ham jazirama issiqqa chiday olishmayapti! (video)Bugun, 16:31Mahallalarga o‘rtacha 5,5 mlrd so‘mdan mablag‘ ajratilgani ma’lum qilindiMahallalarga o‘rtacha 5,5 mlrd so‘mdan mablag‘ ajratilgani ma’lum qilindiBugun, 16:03Mahallalardagi «katta o‘yin»: Hokim yordamchilari imtiyozli kreditlarni "tuya" qilishdiMahallalardagi «katta o‘yin»: Hokim yordamchilari imtiyozli kreditlarni "tuya" qilishdiBugun, 14:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda