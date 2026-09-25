Toshkent viloyatida prokuror yordamchisi 4700 dollar olgan vaqtida ushlandi
Toshkent viloyati Oqqo‘rg‘on tumani prokurori yordamchisining fuqarodan pul talab qilgani fosh etildi. Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuraturaning Shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbirda mansabdor shaxs 4700 AQSH dollarini olgan vaqtida ushlangan.
Tergovga qadar tekshiruvda u fuqaroning avtomobil oldi-sotdisi bilan bog‘liq masalasini hal qilib berish hamda bankdan 600 mln so‘m imtiyozli kredit olishiga ko‘maklashishni va’da qilgani aniqlangan.
Buning evaziga jami 12 ming dollar talab qilingan. Shundan 4700 dollar tezkor tadbir vaqtida olingan, avvalroq esa yana 1300 dollar berilgani ma’lum bo‘lgan.
Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atish masalasi ko‘rib chiqilmoqda.
Fuqarolardan korrupsiya yoki boshqa qonunbuzilish holatlariga duch kelganda DXXning 1520 qisqa raqami orqali xabar berish so‘raldi. Rasmiy ma’lumotga ko‘ra, murojaat qiluvchining shaxsi sir saqlanishi kafolatlanadi.
Izohlar 0
…