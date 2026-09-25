O‘zbekiston U-23 Saudiya Arabistonini yirik hisobda mag‘lub etib, yarim finalga chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Osiyo o‘yinlarining chorak finalida Saudiya Arabistonini 3:0 hisobida mag‘lub etib, yarim finalga yo‘l oldi.
- Uchrashuvda Dilshod Murtozayev (12'), Azizbek To‘lqinbekov (78') va Firdavs Abdurahmonov (86') gollari bilan hisobni ochishdi.
- Ravshan Haydarov shogirdlari o‘yin davomida ustunlikni saqlab qolishdi va darvozabon Samandar Muratbayev boshchiligidagi himoya chizig‘i daxlsizligini ta’minladi.
Osiyo o‘yinlarining chorak final bosqichida O‘zbekiston U-23 olimpiya terma jamoasi qit’aning eng kuchli grandlaridan biri — Saudiya Arabistoni U-23 termasiga qarshi maydonga tushib, raqibini 3:0 hisobida taslim etdi va yarim final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi. Ravshan Haydarov shogirdlari italiyalik taniqli mutaxassis Luidji Di Byadjo boshqaruvidagi arab jamoasiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi.
Uchrashuvning 12-daqiqasidayoq Dilshod Murtozayev hisobni ochib, vakillarimizga ustunlik taqdim etdi. Ikkinchi bo‘limda ham tashabbusni boy bermagan yoshlarimiz 78-daqiqada Azizbek To‘lqinbekovning aniq zarbasi bilan hisobni ishonchli ko‘rinishga olib keldi. 81-daqiqada maydonga tushgan Firdavs Abdurahmonov esa oradan besh daqiqa o‘tib, 86-daqiqada Saudiya darvozasiga 3-to‘pni joylab, bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi. Darvozabon Samandar Muratbayev va himoya chizig‘ining ishonchli harakatlari evaziga darvoza daxlsizligi saqlab qolindi.
«3:0 hisobi, super-almashtirish va Di Byadjo mag‘lubiyati»: Chorak finalning 5 ta asosiy nuqtasi
Osiyo o‘yinlaridagi tarixiy g‘alabadan eng muhim faktlar:
Yirik hisobdagi g‘alaba: O‘zbekiston U-23 jamoasi Saudiya Arabistonini 3:0 hisobida mag‘lub etib, yarim finalga chiqdi;
Murtozayevning tezkor goli: 12-daqiqada Dilshod Murtozayev tomonidan kiritilgan gol o‘yin ssenariysini to‘liq nazorat qilishga zamin yaratdi;
Haydarovning nishonga tekkan o‘zgarishi: 81-daqiqada zaxiradan tushgan Firdavs Abdurahmonov 86-daqiqada gol urib, g‘alabani mustahkamladi;
Di Byadjo taktikasi barbod bo‘ldi: Italiyalik murabbiy boshchiligidagi saudiyaliklar o‘zbek jamoasining pressingiga javob qaytara olmadi;
Quruq hisob va ishonchli himoya: Samandar Muratbayev boshchiligidagi mudofaa chizig‘i 90 daqiqa davomida raqibga deyarli xavfli vaziyat yaratishga yo‘l qo‘ymadi.
O‘yin protokoli: O‘zbekiston U-23 va Saudiya Arabistoni U-23 bahsi raqamlarda
Chorak final bahsining to‘liq statistik tafsilotlari:
Ko‘rsatkichlar
O‘zbekiston U-23 terma jamoasi
Saudiya Arabistoni U-23 terma jamoasi
Yakuniy hisob
3:0 (Yarim final yo‘llanmasi)
0:3 (Musobaqa bilan xayrlashdi)
Gol mualliflari
D. Murtozayev (12'), A. To‘lqinbekov (78'), F. Abdurahmonov (86')
Gol ura olmadi
Bosh murabbiy
Ravshan Haydarov
Luidji Di Byadjo
Darvozabon harakati
Samandar Muratbayev (Quruq o‘yin)
Yazan Alruvaiili (3 ta gol o‘tkazdi)
Asosiy o‘zgarishlar
O. Karimov (62'), D. Abdullayev (81'), F. Abdurahmonov (81'), N. Ibraimov (85'), Sh. Shodiboyev (85')
T. Algumayl (46'), A. Albishri (64'), S. Almutxari (64')
Futbol ekspertizasi: Nega O‘zbekiston Saudiyadan har tomonlama ustun keldi?
Mutaxassislar va sport tahlilchilarining xulosalari:
Taktik yetuklik va markaz nazorati: Ravshan Haydarov tanlagan muvozanatli sxema saudiyaliklarning tezkor qanot hujumlarini to‘liq blokladi; Fayzullayev, Jumayev va O‘rinboyev markazda raqibni erkin nafas olishga qo‘ymadi;
Standartlar va pressing samaradorligi: O‘yindagi birinchi goldan so‘ng jamoa orqaga chekinmasdan, faol qarshi hujum va pressing usulini qo‘lladi; To‘lqinbekovning 78-daqiqadagi goli ruhiy bosimni to‘liq sindirdi;
Medallar sari dadil yurish: Bu avlod o‘z jismoniy qudrati va o‘yin intizomi bilan Osiyo o‘yinlarining bosh oltin medaliga asosiy da’vogar ekanini yana bir karra isbotladi.
Sizningcha, Ravshan Haydarov boshchiligidagi O‘zbekiston U-23 jamoasi Osiyo o‘yinlarining bosh sovrini — oltin medalni qo‘lga kirita oladimi? Saudiya Arabistoni ustidan qozonilgan 3:0 hisobidagi g‘alabaga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va termamizning g‘alabasini barcha futbol muxlislari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…