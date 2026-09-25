O‘zbekiston U-23 Saudiya Arabistonini yirik hisobda mag‘lub etib, yarim finalga chiqdi

·70·Sport
O‘zbekiston U-23 Saudiya Arabistonini yirik hisobda mag‘lub etib, yarim finalga chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston U-23 terma jamoasi Osiyo o‘yinlarining chorak finalida Saudiya Arabistonini 3:0 hisobida mag‘lub etib, yarim finalga yo‘l oldi.
  • Uchrashuvda Dilshod Murtozayev (12'), Azizbek To‘lqinbekov (78') va Firdavs Abdurahmonov (86') gollari bilan hisobni ochishdi.
  • Ravshan Haydarov shogirdlari o‘yin davomida ustunlikni saqlab qolishdi va darvozabon Samandar Muratbayev boshchiligidagi himoya chizig‘i daxlsizligini ta’minladi.

Osiyo o‘yinlarining chorak final bosqichida O‘zbekiston U-23 olimpiya terma jamoasi qit’aning eng kuchli grandlaridan biri — Saudiya Arabistoni U-23 termasiga qarshi maydonga tushib, raqibini 3:0 hisobida taslim etdi va yarim final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi. Ravshan Haydarov shogirdlari italiyalik taniqli mutaxassis Luidji Di Byadjo boshqaruvidagi arab jamoasiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi.

Uchrashuvning 12-daqiqasidayoq Dilshod Murtozayev hisobni ochib, vakillarimizga ustunlik taqdim etdi. Ikkinchi bo‘limda ham tashabbusni boy bermagan yoshlarimiz 78-daqiqada Azizbek To‘lqinbekovning aniq zarbasi bilan hisobni ishonchli ko‘rinishga olib keldi. 81-daqiqada maydonga tushgan Firdavs Abdurahmonov esa oradan besh daqiqa o‘tib, 86-daqiqada Saudiya darvozasiga 3-to‘pni joylab, bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi. Darvozabon Samandar Muratbayev va himoya chizig‘ining ishonchli harakatlari evaziga darvoza daxlsizligi saqlab qolindi.

«3:0 hisobi, super-almashtirish va Di Byadjo mag‘lubiyati»: Chorak finalning 5 ta asosiy nuqtasi

Osiyo o‘yinlaridagi tarixiy g‘alabadan eng muhim faktlar:

  • Yirik hisobdagi g‘alaba: O‘zbekiston U-23 jamoasi Saudiya Arabistonini 3:0 hisobida mag‘lub etib, yarim finalga chiqdi;

  • Murtozayevning tezkor goli: 12-daqiqada Dilshod Murtozayev tomonidan kiritilgan gol o‘yin ssenariysini to‘liq nazorat qilishga zamin yaratdi;

  • Haydarovning nishonga tekkan o‘zgarishi: 81-daqiqada zaxiradan tushgan Firdavs Abdurahmonov 86-daqiqada gol urib, g‘alabani mustahkamladi;

  • Di Byadjo taktikasi barbod bo‘ldi: Italiyalik murabbiy boshchiligidagi saudiyaliklar o‘zbek jamoasining pressingiga javob qaytara olmadi;

  • Quruq hisob va ishonchli himoya: Samandar Muratbayev boshchiligidagi mudofaa chizig‘i 90 daqiqa davomida raqibga deyarli xavfli vaziyat yaratishga yo‘l qo‘ymadi.

O‘yin protokoli: O‘zbekiston U-23 va Saudiya Arabistoni U-23 bahsi raqamlarda

Chorak final bahsining to‘liq statistik tafsilotlari:

Ko‘rsatkichlar

O‘zbekiston U-23 terma jamoasi

Saudiya Arabistoni U-23 terma jamoasi

Yakuniy hisob

3:0 (Yarim final yo‘llanmasi)

0:3 (Musobaqa bilan xayrlashdi)

Gol mualliflari

D. Murtozayev (12'), A. To‘lqinbekov (78'), F. Abdurahmonov (86')

Gol ura olmadi

Bosh murabbiy

Ravshan Haydarov

Luidji Di Byadjo

Darvozabon harakati

Samandar Muratbayev (Quruq o‘yin)

Yazan Alruvaiili (3 ta gol o‘tkazdi)

Asosiy o‘zgarishlar

O. Karimov (62'), D. Abdullayev (81'), F. Abdurahmonov (81'), N. Ibraimov (85'), Sh. Shodiboyev (85')

T. Algumayl (46'), A. Albishri (64'), S. Almutxari (64')

Futbol ekspertizasi: Nega O‘zbekiston Saudiyadan har tomonlama ustun keldi?

Mutaxassislar va sport tahlilchilarining xulosalari:

  • Taktik yetuklik va markaz nazorati: Ravshan Haydarov tanlagan muvozanatli sxema saudiyaliklarning tezkor qanot hujumlarini to‘liq blokladi; Fayzullayev, Jumayev va O‘rinboyev markazda raqibni erkin nafas olishga qo‘ymadi;

  • Standartlar va pressing samaradorligi: O‘yindagi birinchi goldan so‘ng jamoa orqaga chekinmasdan, faol qarshi hujum va pressing usulini qo‘lladi; To‘lqinbekovning 78-daqiqadagi goli ruhiy bosimni to‘liq sindirdi;

  • Medallar sari dadil yurish: Bu avlod o‘z jismoniy qudrati va o‘yin intizomi bilan Osiyo o‘yinlarining bosh oltin medaliga asosiy da’vogar ekanini yana bir karra isbotladi.

Sizningcha, Ravshan Haydarov boshchiligidagi O‘zbekiston U-23 jamoasi Osiyo o‘yinlarining bosh sovrini — oltin medalni qo‘lga kirita oladimi? Saudiya Arabistoni ustidan qozonilgan 3:0 hisobidagi g‘alabaga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va termamizning g‘alabasini barcha futbol muxlislari bilan baham ko‘ring!

O‘zbekiston U-23Saudiya Arabistoni U-23Osiyo o‘yinlarining chorak finaliRavshan Haydarov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston U-23 chorakfinalda Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadiO‘zbekiston U-23 chorakfinalda Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadi22 sentabr 19:02Chorak final setkasi: Osiyo o‘yinlarida guruh bosqichi "portlash" bilan tugadiChorak final setkasi: Osiyo o‘yinlarida guruh bosqichi "portlash" bilan tugadi23 sentabr 22:53Fransiya prezidenti terma jamoasining mag‘lubiyatidan keyin nimalar dedi?Fransiya prezidenti terma jamoasining mag‘lubiyatidan keyin nimalar dedi?15 iyul 08:03Mohammad Salahning Liverpuldan ketishi va yangi jamoasi borasida yangi tafsilotlar chiqdiMohammad Salahning Liverpuldan ketishi va yangi jamoasi borasida yangi tafsilotlar chiqdi22 iyul 04:11Ispaniya Saudiya Arabistonini yirik hisobda magʻlub etib, pley-off masalasini hal qildiIspaniya Saudiya Arabistonini yirik hisobda magʻlub etib, pley-off masalasini hal qildi21 iyun 23:12Skaloni tanqidlarga javob berdi: Argentina hali tirik...Skaloni tanqidlarga javob berdi: Argentina hali tirik...15 iyul 16:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?