Starlink Mobile xizmati Ugandada ishga tushirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Uganda hududida Starlink va Airtel Uganda hamkorligida to‘g‘ridan-to‘g‘ri sun’iy yo‘ldosh aloqasi xizmati ishga tushirildi.
- Ushbu yangi texnologiya an’anaviy uyali aloqa tarmoqlari yetib bormaydigan olis hududlarda oddiy smartfonlar orqali muloqot qilish imkonini beradi.
- Uganda Afrika qit’asidagi ushbu innovatsion xizmat taqdim etilgan ikkinchi davlat bo‘ldi.
Uzoq va qishloq hududlarda aloqa imkoniyatlarini tubdan yaxshilashga qaratilgan muhim qadam tashlandi. Starlink kompaniyasi Uganda hududida mahalliy Airtel Uganda operatori bilan hamkorlikda toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldosh aloqasi xizmatini yoʻlga qoʻydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi texnologiya anʼanaviy uyali aloqa tarmoqlari yetib bormaydigan olis va kimsasiz joylarda ham smartfonlar orqali muloqot qilish imkonini beradi. Mazkur qadam millionlab insonlar uchun raqamli infratuzilmadan foydalanish imkoniyatini ochib beradi.
Mobil aloqa yetmaydigan hududlar uchun yechimStarlink Mobile xizmati qoʻshimcha uskunalar talab etmasdan, oddiy smartfonlar bilan ishlashga moʻljallangan. Hozircha xizmat maxsus mos keluvchi Android-smartfonlar egalari uchun moʻljallangan boʻlib, foydalanuvchilarga internet ilovalari orqali xabar almashish va aloqada qolish imkonini taqdim etadi.
Ushbu zamonaviy texnologiyaning joriy etilishi yerusti tayanch stansiyalarini qurish qiyin yoki iqtisodiy jihatdan samarasiz boʻlgan geografik hududlardagi aloqa muammosini hal etishga xizmat qiladi. Starlink vakillarining taʼkidlashicha, potensial jihatdan millionlab aholi ushbu qamrovdan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladi.
Afrika qitʼasidagi ikkinchi bozorUganda ushbu innovatsion xizmat taqdim etilgan Afrika qitʼasidagi ikkinchi davlatga aylandi. Eslatib oʻtamiz, qitʼada ilk bor Starlink Mobile xizmati Dемократическая Республика Конго — Demokratik Kongo Respublikasida ishga tushirilgan edi.
Airtel Uganda kompaniyasi yangi mijozlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida maxsus aksiya eʼlon qildi. Unga koʻra, foydalanuvchilar joriy yilning 23-oktabriga qadar 30 kunlik bepul sinov davridan foydalanishlari mumkin, biroq mazkur aksiya doirasida operatorning qoʻshimcha shartlari ham amal qiladi.
Ulanish jarayoni oddiy tarzda tashkil etilgan boʻlib, barcha amaliyotlar foydalanuvchilar uchun tanish boʻlgan MyAirtel ilovasi orqali amalga oshiriladi. Bu esa xizmatdan foydalanishni yanada ommabop va qulay qiladi.
Izohlar 0
…