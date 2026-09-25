Starlink Mobile xizmati Ugandada ishga tushirildi

·9·Texno
Starlink Mobile xizmati Ugandada ishga tushirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Uganda hududida Starlink va Airtel Uganda hamkorligida to‘g‘ridan-to‘g‘ri sun’iy yo‘ldosh aloqasi xizmati ishga tushirildi.
  • Ushbu yangi texnologiya an’anaviy uyali aloqa tarmoqlari yetib bormaydigan olis hududlarda oddiy smartfonlar orqali muloqot qilish imkonini beradi.
  • Uganda Afrika qit’asidagi ushbu innovatsion xizmat taqdim etilgan ikkinchi davlat bo‘ldi.

Uzoq va qishloq hududlarda aloqa imkoniyatlarini tubdan yaxshilashga qaratilgan muhim qadam tashlandi. Starlink kompaniyasi Uganda hududida mahalliy Airtel Uganda operatori bilan hamkorlikda toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldosh aloqasi xizmatini yoʻlga qoʻydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi texnologiya anʼanaviy uyali aloqa tarmoqlari yetib bormaydigan olis va kimsasiz joylarda ham smartfonlar orqali muloqot qilish imkonini beradi. Mazkur qadam millionlab insonlar uchun raqamli infratuzilmadan foydalanish imkoniyatini ochib beradi.

Mobil aloqa yetmaydigan hududlar uchun yechim

Starlink Mobile xizmati qoʻshimcha uskunalar talab etmasdan, oddiy smartfonlar bilan ishlashga moʻljallangan. Hozircha xizmat maxsus mos keluvchi Android-smartfonlar egalari uchun moʻljallangan boʻlib, foydalanuvchilarga internet ilovalari orqali xabar almashish va aloqada qolish imkonini taqdim etadi.

Ushbu zamonaviy texnologiyaning joriy etilishi yerusti tayanch stansiyalarini qurish qiyin yoki iqtisodiy jihatdan samarasiz boʻlgan geografik hududlardagi aloqa muammosini hal etishga xizmat qiladi. Starlink vakillarining taʼkidlashicha, potensial jihatdan millionlab aholi ushbu qamrovdan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladi.

Afrika qitʼasidagi ikkinchi bozor

Uganda ushbu innovatsion xizmat taqdim etilgan Afrika qitʼasidagi ikkinchi davlatga aylandi. Eslatib oʻtamiz, qitʼada ilk bor Starlink Mobile xizmati Dемократическая Республика Конго — Demokratik Kongo Respublikasida ishga tushirilgan edi.

Airtel Uganda kompaniyasi yangi mijozlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida maxsus aksiya eʼlon qildi. Unga koʻra, foydalanuvchilar joriy yilning 23-oktabriga qadar 30 kunlik bepul sinov davridan foydalanishlari mumkin, biroq mazkur aksiya doirasida operatorning qoʻshimcha shartlari ham amal qiladi.

Ulanish jarayoni oddiy tarzda tashkil etilgan boʻlib, barcha amaliyotlar foydalanuvchilar uchun tanish boʻlgan MyAirtel ilovasi orqali amalga oshiriladi. Bu esa xizmatdan foydalanishni yanada ommabop va qulay qiladi.

StarlinkUgandaAirtelTexnologiyaMobil aloqa
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh interneti bilan Uganda bozoriga kirdiStarlink yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh interneti bilan Uganda bozoriga kirdi3 sentabr 13:21Starlink Panamada toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh aloqasini ishga tushirdiStarlink Panamada toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh aloqasini ishga tushirdi19 sentabr 12:22Starlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadiStarlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadi3 avgust 13:51Buyuk Britaniya Starlink tizimiga muqobil sifatida stratosferadan internet tarqatmoqchiBuyuk Britaniya Starlink tizimiga muqobil sifatida stratosferadan internet tarqatmoqchi17 sentabr 15:56Starlink V3 orbital guruhini kengaytirish ishlari 2026-yilda boshlanadiStarlink V3 orbital guruhini kengaytirish ishlari 2026-yilda boshlanadi16 sentabr 13:58Buyuk Britaniya fermalarida Starlink interneti sinovdan oʻtkaziladiBuyuk Britaniya fermalarida Starlink interneti sinovdan oʻtkaziladi15 sentabr 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi