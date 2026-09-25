Xiaomi Mijia Smart Thermometer 3 Pro qurilmasi xitga aylandi

·28·Texno
Xiaomi Mijia Smart Thermometer 3 Pro qurilmasi xitga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi Mijia Smart Thermometer 3 Pro aqlli termometri va namlik oʻlchagichi Xiaomi Youpin kraudfanding platformasida 670 000 yuan mablagʻ toʻplab, 5912 ishtirokchini jalb qildi.
  • Ushbu qurilma xonadagi harorat, namlik va karbonat angidrid (CO2) konsentratsiyasini oʻlchash imkoniyatiga ega boʻlib, havoning tozaligini rangli indikator orqali koʻrsatadi.

Xiaomi kompaniyasining yangi Mijia Smart Thermometer 3 Pro aqlli termometri va namlik oʻlchagichi savdolar boshlanishidan avvaloq katta muvaffaqiyatga erishdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu qurilma Xiaomi Youpin kraudfangding platformasida 670 000 yuan mablagʻ toʻplashga muvaffaq boʻlgan va loyihada 5912 nafar ishtirokchi qatnashgan. Mazkur koʻrsatkich kampaniyaning muvaffaqiyat darajasi 11813 foizni tashkil etganini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirda aqlli uy ishqibozlari uchun yangi gadjet keng jamoatchilikka taqdim etilish bosqichida turibdi. Kraudfangding ishtirokchilari uchun qurilmaning narxi 114 yuanni tashkil etgan boʻlsa, uning tavsiya etilgan chakana narxi 149 yuan etib belgilandi. Dastlabki buyurtmalarni yetkazib berish ishlari joriy yilning 29-sentabridan boshlanishi rejalashtirilgan.

Yangi avlod datchigi va kengaytirilgan imkoniyatlar

Mazkur modelning avvalgi avlod qurilmalaridan asosiy farqi xonadagi karbonat angidrid (CO2) konsentratsiyasini oʻlchash funksiyasining qoʻshilganidir. Qurilma Sensirion kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan kam quvvat sarflaydigan zamonaviy CO2 datchigi bilan jihozlangan. Natijada gadjet bir vaqtning oʻzida harorat, namlik va havodagi karbonat angidrid darajasini nazorat qilib boradi.

Havoning tozaligini baholash uchun maxsus rangli indikator koʻzda tutilgan. Yashil, sariq va qizil ranglar xonani qachon shamollatish kerakligini tezda tushunish imkonini beradi. Maʼlumotlarni aks ettirish uchun Mijia Smart Thermometer 3 Pro 3,6 dyuymli qulay LCD-displey bilan taʼminlangan boʻlib, unda sana, haftaning kuni, vaqt hamda asosiy iqlim koʻrsatkichlari bir vaqtning oʻzida koʻrsatilib turadi.

Aqlli uy tizimlari bilan integratsiya

Foydalanuvchilar qulayligi uchun ekranni bitta bosish orqali boshqarish mumkin, gadjetning oʻzini esa oddiy stol soati sifatida ishlatishga ruxsat etiladi. Termometrni stol ustiga qoʻyish yoki devorga qulay tarzda oʻrnatish imkoniyati mavjud. Bitta CR2450 batareyasidan quvvat oluvchi qurilma bir yilgacha uzluksiz ishlay oladi.

Xiaomi Surge Smart Connectivity texnologiyasi orqali ushbu termometr umumiy aqlli uy tizimiga ulanadi. Xonadagi parametrlar oʻzgarganda konditsioner yoki namlagich avtomatik ravishda ishga tushishi mumkin. CO2 darajasi oshib ketganda esa Xiao Ai ovozli yordamchisi orqali ogohlantirish eslatmasi beriladi. Shuningdek, barcha yigʻilgan maʼlumotlar Mi Home ilovasi bilan sinxronizatsiyalanib, mikroiqlim oʻzgarishlari grafigini tuzishga yordam beradi.

XiaomiSmart ThermometerGadjetlarAqlli uySensirion
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro aqlli akvariumini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro aqlli akvariumini taqdim etdi7 sentabr 11:58Xiaomi eski simlar bilan ishlaydigan Smart Switch 2 moslamasini chiqardiXiaomi eski simlar bilan ishlaydigan Smart Switch 2 moslamasini chiqardi2 sentabr 14:53Xiaomi kompaniyasi Mijia Ceiling Fan bilan xalqaro bozorga chiqmoqdaXiaomi kompaniyasi Mijia Ceiling Fan bilan xalqaro bozorga chiqmoqda2 sentabr 05:56Xiaomi kompaniyasi Wi-Fi 6 qoʻllab-quvvatlovchi arzon aqlli rozetkani chiqardiXiaomi kompaniyasi Wi-Fi 6 qoʻllab-quvvatlovchi arzon aqlli rozetkani chiqardiKecha 12:57Xiaomi oʻzining yangi aqlli oʻchirgichini erkin savdoga chiqardiXiaomi oʻzining yangi aqlli oʻchirgichini erkin savdoga chiqardi21 sentabr 12:58Xiaomi kompaniyasi yangi Smart Switch 2 aqlli ornatgichini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Smart Switch 2 aqlli ornatgichini taqdim etdi7 sentabr 14:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi