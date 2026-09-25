Xiaomi Mijia Smart Thermometer 3 Pro qurilmasi xitga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi Mijia Smart Thermometer 3 Pro aqlli termometri va namlik oʻlchagichi Xiaomi Youpin kraudfanding platformasida 670 000 yuan mablagʻ toʻplab, 5912 ishtirokchini jalb qildi.
- Ushbu qurilma xonadagi harorat, namlik va karbonat angidrid (CO2) konsentratsiyasini oʻlchash imkoniyatiga ega boʻlib, havoning tozaligini rangli indikator orqali koʻrsatadi.
Xiaomi kompaniyasining yangi Mijia Smart Thermometer 3 Pro aqlli termometri va namlik oʻlchagichi savdolar boshlanishidan avvaloq katta muvaffaqiyatga erishdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu qurilma Xiaomi Youpin kraudfangding platformasida 670 000 yuan mablagʻ toʻplashga muvaffaq boʻlgan va loyihada 5912 nafar ishtirokchi qatnashgan. Mazkur koʻrsatkich kampaniyaning muvaffaqiyat darajasi 11813 foizni tashkil etganini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirda aqlli uy ishqibozlari uchun yangi gadjet keng jamoatchilikka taqdim etilish bosqichida turibdi. Kraudfangding ishtirokchilari uchun qurilmaning narxi 114 yuanni tashkil etgan boʻlsa, uning tavsiya etilgan chakana narxi 149 yuan etib belgilandi. Dastlabki buyurtmalarni yetkazib berish ishlari joriy yilning 29-sentabridan boshlanishi rejalashtirilgan.
Yangi avlod datchigi va kengaytirilgan imkoniyatlarMazkur modelning avvalgi avlod qurilmalaridan asosiy farqi xonadagi karbonat angidrid (CO2) konsentratsiyasini oʻlchash funksiyasining qoʻshilganidir. Qurilma Sensirion kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan kam quvvat sarflaydigan zamonaviy CO2 datchigi bilan jihozlangan. Natijada gadjet bir vaqtning oʻzida harorat, namlik va havodagi karbonat angidrid darajasini nazorat qilib boradi.
Havoning tozaligini baholash uchun maxsus rangli indikator koʻzda tutilgan. Yashil, sariq va qizil ranglar xonani qachon shamollatish kerakligini tezda tushunish imkonini beradi. Maʼlumotlarni aks ettirish uchun Mijia Smart Thermometer 3 Pro 3,6 dyuymli qulay LCD-displey bilan taʼminlangan boʻlib, unda sana, haftaning kuni, vaqt hamda asosiy iqlim koʻrsatkichlari bir vaqtning oʻzida koʻrsatilib turadi.
Aqlli uy tizimlari bilan integratsiyaFoydalanuvchilar qulayligi uchun ekranni bitta bosish orqali boshqarish mumkin, gadjetning oʻzini esa oddiy stol soati sifatida ishlatishga ruxsat etiladi. Termometrni stol ustiga qoʻyish yoki devorga qulay tarzda oʻrnatish imkoniyati mavjud. Bitta CR2450 batareyasidan quvvat oluvchi qurilma bir yilgacha uzluksiz ishlay oladi.
Xiaomi Surge Smart Connectivity texnologiyasi orqali ushbu termometr umumiy aqlli uy tizimiga ulanadi. Xonadagi parametrlar oʻzgarganda konditsioner yoki namlagich avtomatik ravishda ishga tushishi mumkin. CO2 darajasi oshib ketganda esa Xiao Ai ovozli yordamchisi orqali ogohlantirish eslatmasi beriladi. Shuningdek, barcha yigʻilgan maʼlumotlar Mi Home ilovasi bilan sinxronizatsiyalanib, mikroiqlim oʻzgarishlari grafigini tuzishga yordam beradi.
Izohlar 0
…