Oppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy Z Fold8 taqqoslandi

·22·Texno
Oppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy Z Fold8 taqqoslandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Insayder Ice Universe Samsung Galaxy Z Fold8 va Oppo Find X10 Pro Max modellarining dasturiy ta'minot imkoniyatlarini taqqoslab, Oppo Find X10 Pro Max'ning ColorOS 17 qobig'idagi interfeys animatsiyalari sezilarli darajada silliqroq ekanligini ta'kidladi.
  • Xususan, galereya ilovasidagi albomlarni ochish va yopish jarayonida ColorOS 17 foydalanuvchi tegan nuqtadan boshlab animatsiyani silliq yoyib beradi va yig'adi, Samsung Galaxy Z Fold8'ning One UI 9.

Taniqli insayder Ice Universe mobil texnologiyalar bozoridagi ikki yetakchi flagman — Samsung Galaxy Z Fold8 va eng yangi Oppo Find X10 Pro Max modellarining dasturiy taʼminot imkoniyatlarini oʻzaro taqqosladi. ixbt.com xabar berishicha, sinov jarayonida qurilmalarning interfeys animatsiyalari hamda mikrovzaoʻqitish elementlari alohida eʼtibor markazida boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassisning taʼkidlashicha, eng sezilarli farq galereya ilovasidagi albomlarni ochish va yopish jarayonida yaqqol koʻzga tashlanadi. Oppo Find X10 Pro Max qurilmasidagi ColorOS 17 qobigʻi interfeerni aynan foydalanuvchi tegingan nuqtadan boshlab yoyib beradi va xuddi shunday silliqlik bilan ortga yig‘adi.

Shu bilan birga, Samsung Galaxy Z Fold8 va uning One UI 9.0 interfeysidagi xuddi shunday o‘tish jarayoni keskinroq ko‘rinishi va maxsus animatsiyadan mahrum ekanligi qayd etildi. Bu esa foydalanuvchi tajribasiga o‘z taʼsirini o‘tkazmasdan qolmaydi.

Interfeyslardagi farqlar

Avvalroq ham Ice Universe ColorOS 17 qobig‘ining boshqa qiziqarli xususiyatlarini, jumladan, foydalanuvchi eʼtiborini jalb qiluvchi dinamik yorug‘lik effektlari va harakatlarga kichik interaktiv javoblarni namoyish etgan edi. Uning fikricha, aynan shunday mayda detallar yaxlit va tirik interfeys tuyg‘usini shakllantiradi.

Tahlillarga koʻra, Samsung bu borada Oppo kompaniyasidan sezilarli darajada ortda qolmoqda. One UI 9.0 mikrovzao‘qitish darajasida yetarlicha puxta ishlanmaganidek taassurot qoldiradi.

Ayni paytda ColorOS 17 silliq o‘tishlar hamda animatsiyalarni foydalanuvchining harakatlariga bevosita bog‘lash borasida faolroq yondashuvni namoyish etmoqda. Bu esa zamonaviy smartfonlar foydalanuvchilari uchun kundalik foydalanishda muhim ahamiyat kasb etadi.

OppoSamsungColorOSOne UISmartfon
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ColorOS faol foydalanuvchilari soni 770 milliondan oshdiColorOS faol foydalanuvchilari soni 770 milliondan oshdi17 sentabr 12:52Samsung Galaxy A57 uchun yangi xavfsizlik yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 uchun yangi xavfsizlik yangilanishi chiqdi14 sentabr 16:56Oppo, Realme va OnePlus brendlari birlashmoqda: Strategik oʻzgarishlar eʼlon qilindiOppo, Realme va OnePlus brendlari birlashmoqda: Strategik oʻzgarishlar eʼlon qilindi19 iyul 05:59Oppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy S27 Ultra aloqasi maʼlum boʻldiOppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy S27 Ultra aloqasi maʼlum boʻldi14 sentabr 18:23Samsung Galaxy A55 uchun Android 17 asosidagi One UI 9.0 ilk betasini chiqardiSamsung Galaxy A55 uchun Android 17 asosidagi One UI 9.0 ilk betasini chiqardi8 sentabr 17:52Samsung flagmanlari uchun avgust oyi xavfsizlik patchi chiqdiSamsung flagmanlari uchun avgust oyi xavfsizlik patchi chiqdi27 avgust 09:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi