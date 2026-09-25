Oppo Find X10 Pro Max va Samsung Galaxy Z Fold8 taqqoslandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Insayder Ice Universe Samsung Galaxy Z Fold8 va Oppo Find X10 Pro Max modellarining dasturiy ta'minot imkoniyatlarini taqqoslab, Oppo Find X10 Pro Max'ning ColorOS 17 qobig'idagi interfeys animatsiyalari sezilarli darajada silliqroq ekanligini ta'kidladi.
- Xususan, galereya ilovasidagi albomlarni ochish va yopish jarayonida ColorOS 17 foydalanuvchi tegan nuqtadan boshlab animatsiyani silliq yoyib beradi va yig'adi, Samsung Galaxy Z Fold8'ning One UI 9.
Taniqli insayder Ice Universe mobil texnologiyalar bozoridagi ikki yetakchi flagman — Samsung Galaxy Z Fold8 va eng yangi Oppo Find X10 Pro Max modellarining dasturiy taʼminot imkoniyatlarini oʻzaro taqqosladi. ixbt.com xabar berishicha, sinov jarayonida qurilmalarning interfeys animatsiyalari hamda mikrovzaoʻqitish elementlari alohida eʼtibor markazida boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassisning taʼkidlashicha, eng sezilarli farq galereya ilovasidagi albomlarni ochish va yopish jarayonida yaqqol koʻzga tashlanadi. Oppo Find X10 Pro Max qurilmasidagi ColorOS 17 qobigʻi interfeerni aynan foydalanuvchi tegingan nuqtadan boshlab yoyib beradi va xuddi shunday silliqlik bilan ortga yig‘adi.
Shu bilan birga, Samsung Galaxy Z Fold8 va uning One UI 9.0 interfeysidagi xuddi shunday o‘tish jarayoni keskinroq ko‘rinishi va maxsus animatsiyadan mahrum ekanligi qayd etildi. Bu esa foydalanuvchi tajribasiga o‘z taʼsirini o‘tkazmasdan qolmaydi.
Interfeyslardagi farqlarAvvalroq ham Ice Universe ColorOS 17 qobig‘ining boshqa qiziqarli xususiyatlarini, jumladan, foydalanuvchi eʼtiborini jalb qiluvchi dinamik yorug‘lik effektlari va harakatlarga kichik interaktiv javoblarni namoyish etgan edi. Uning fikricha, aynan shunday mayda detallar yaxlit va tirik interfeys tuyg‘usini shakllantiradi.
Tahlillarga koʻra, Samsung bu borada Oppo kompaniyasidan sezilarli darajada ortda qolmoqda. One UI 9.0 mikrovzao‘qitish darajasida yetarlicha puxta ishlanmaganidek taassurot qoldiradi.
Ayni paytda ColorOS 17 silliq o‘tishlar hamda animatsiyalarni foydalanuvchining harakatlariga bevosita bog‘lash borasida faolroq yondashuvni namoyish etmoqda. Bu esa zamonaviy smartfonlar foydalanuvchilari uchun kundalik foydalanishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Izohlar 0
…