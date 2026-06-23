Qarshida hokim yordamchisi 200 dollar bilan ushlandi

·31·Jamiyat
Qarshida hokim yordamchisi 200 dollar bilan ushlandi

Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahrida fuqaroga imtiyozli kredit rasmiylashtirib berishni va’da qilib, pul talab qilgan hokim yordamchisi qo‘lga olindi.

Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida mansabdor shaxs o‘z xizmat xonasida pul mablag‘ini qabul qilayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan.

Rasmiy ma’lumotga ko‘ra, hokim yordamchisi kambag‘allikni qisqartirish dasturi doirasida ajratiladigan 33 million so‘mlik imtiyozli kreditni boshqa mahallada yashovchi fuqaro nomiga rasmiylashtirib berishni va’da qilgan.

U mazkur xizmat evaziga fuqarodan 200 AQSH dollari talab qilgan. Tezkor tadbir chog‘ida mansabdor shaxs kelishilgan pulni olayotgan paytda qo‘lga tushgan.

Holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi uchinchi qismi «v» bandi — firibgarlik alomatlari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Ayni paytda ish doirasida tergov harakatlari olib borilmoqda. Hodisaning barcha tafsilotlari va unga aloqador boshqa holatlar o‘rganilmoqda.

QarshiQashqadaryoO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent metrosining 20 dan ortiq bekatida noqonuniy reklama aniqlandiToshkent metrosining 20 dan ortiq bekatida noqonuniy reklama aniqlandiBugun, 12:58Bo‘stonliqdagi kanalga cho‘kib ketgan ikkinchi bolaning jasadi ham topildiBo‘stonliqdagi kanalga cho‘kib ketgan ikkinchi bolaning jasadi ham topildiBugun, 12:05O‘zbekistonliklar uchun Vetnamga kirishda yangi talab joriy etildiO‘zbekistonliklar uchun Vetnamga kirishda yangi talab joriy etildiBugun, 11:57«Kobalt» yo‘lovchisining sumkasidan 505 gramm gashish topildi«Kobalt» yo‘lovchisining sumkasidan 505 gramm gashish topildiBugun, 10:38Toshkentda 1,5 mln dollarlik kriptofiribgarlik faoliyatiga chek qo‘yildiToshkentda 1,5 mln dollarlik kriptofiribgarlik faoliyatiga chek qo‘yildiBugun, 10:07Sergeli-5 da uylar qisqa vaqt ichida uchinchi marta bo‘yalmoqdaSergeli-5 da uylar qisqa vaqt ichida uchinchi marta bo‘yalmoqdaKecha, 17:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi