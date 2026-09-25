Ko‘rfaz kubogida Qatar amaldagi chempionni mag‘lub etdi

·1·Sport
Ko‘rfaz kubogida Qatar amaldagi chempionni mag‘lub etdi

Saudiya Arabistonining Jidda shahrida o‘tayotgan Ko‘rfaz kubogida V guruhi jamoalari musobaqani ishonchli boshladi. 1-turning har ikki uchrashuvida ham g‘oliblar raqib darvozasini ikki va undan ortiq marta ishg‘ol qildi.

BAAdan yirik g‘alaba

Zlatko Dalich boshqarayotgan BAA Yamanni 4:0 hisobida mag‘lub etdi. Gollarni Ximenes (26, 51), Yaman himoyachisi Sahal (36 — avtogol) va Pereyra (45+4) kiritdi.

Qatar chempionni to‘xtatdi

Kunning e’tiborga molik natijalaridan biri Qatar — Bahrayn uchrashuvida qayd etildi. Xulen Lopetegi shogirdlari amaldagi chempionni 2:0 hisobida mag‘lub etdi.

Qatar safida Huhi 61-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, Al Haydos 90+9-daqiqada penaltidan foydalanib, yakuniy natijani belgiladi.

Shu tariqa, V guruhida 1-turdan so‘ng BAA va Qatar g‘alaba bilan musobaqa boshladi. Avvalroq A guruhida dastlabki tur uchrashuvlari o‘tkazilgan edi.

Ko‘rfaz kubogiBAAQatarZlatko Dalich
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiya Arabistonidagi olovli start: Ko‘rfaz kubogi dramatik bahslar bilan boshlandiSaudiya Arabistonidagi olovli start: Ko‘rfaz kubogi dramatik bahslar bilan boshlandiKecha 06:35Aichi-Nagoyada ikki o‘zbek bokschisi chorakfinalga yo‘l oldiAichi-Nagoyada ikki o‘zbek bokschisi chorakfinalga yo‘l oldiBugun 11:18Aichi-Nagoyada O‘zbekiston delegatsiyasi yana bir kumush medalni qo‘lga kiritdiAichi-Nagoyada O‘zbekiston delegatsiyasi yana bir kumush medalni qo‘lga kiritdiBugun 11:15O‘zbekistonlik sportchi Osiyo o‘yinlarida ikkinchi kumushini oldiO‘zbekistonlik sportchi Osiyo o‘yinlarida ikkinchi kumushini oldiBugun 11:12O‘zbekiston delegatsiyasi Osiyo o‘yinlarida 27-medalga erishdiO‘zbekiston delegatsiyasi Osiyo o‘yinlarida 27-medalga erishdiBugun 11:10Samarqandda titanlar jangi: 9-turda O‘zbekiston – AQSH to‘qnashuvi va Hindiston sinoviSamarqandda titanlar jangi: 9-turda O‘zbekiston – AQSH to‘qnashuvi va Hindiston sinoviBugun 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?