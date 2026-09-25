Aichi-Nagoyada O‘zbekiston delegatsiyasi yana bir kumush medalni qo‘lga kiritdi
Yaponiyaning Aichi-Nagoya shahrida o‘tayotgan Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi medallar sonini 29 taga yetkazdi. 25 sentyabr kuni sportchilarimiz yana bir kumush medalga sazovor bo‘ldi.
Kanoeda eshkak eshish bo‘yicha 500 metr masofaga juftlik bahslarida Shohsanam Sherzodova va Nilufar Zokirova tandemi finishga ikkinchi bo‘lib yetib keldi.
Shu tariqa, O‘zbekiston delegatsiyasining umumiy medallar jamg‘armasi 6 ta oltin, 15 ta kumush va 8 ta bronza medalga yetdi.
O‘zbekiston — umumjamoa hisobida 5-o‘rinda
25 sentyabr kungi bellashuvlarda bu O‘zbekiston uchun uchinchi kumush medal bo‘ldi. Avvalroq baydarkada qizlar kvarteti hamda kanoeda Vladlen Denisov sovrindorlar safidan joy olgan edi.
Hozircha 29 ta medal bilan O‘zbekiston umumjamoa hisobida 5-o‘rinni egallab turibdi. Aichi-Nagoyadagi musobaqalar davom etar ekan, delegatsiyamiz hisobidagi medallar soni yana oshishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…