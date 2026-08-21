Yangi tayinlovlar: Qiziqchi Shukurullo Isroilov davlat lavozimiga tayinlandi

·0·Jamiyat
Yangi tayinlovlar: Qiziqchi Shukurullo Isroilov davlat lavozimiga tayinlandi

Toshkent shahar madaniyat boshqarmasida rahbariyat tarkibi yangilandi. Taniqli so‘z ustasi Shukurillo Ahmadqulovich Isroilov boshqarma boshlig‘i o‘rinbosari lavozimiga tayinlandi.

Boshqarma rahbari lavozimi esa Bekzod Bahrom o‘g‘li Bahromovga ishonib topshirildi.

Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning ma’lum qilishicha, yangi rahbarlar 21 avgust kuni bo‘lib o‘tgan yig‘ilishda jamoaga rasman tanishtirildi.

Rahbariyatda qanday o‘zgarish bo‘ldi?

  • Bekzod Bahrom o‘g‘li Bahromov — Toshkent shahar madaniyat boshqarmasi boshlig‘i;

  • Shukurillo Ahmadqulovich Isroilov — boshqarma boshlig‘i o‘rinbosari.

Yangi tayinlovlar: Qiziqchi Shukurullo Isroilov davlat lavozimiga tayinlandi

Toshkent shahar madaniyat boshqarmasidagi yangi tayinlovlar

Lavozim

Tayinlangan shaxs

Sohaviy faoliyati

Boshqarma boshlig‘i

Bekzod Bahrom o‘g‘li Bahromov

Madaniyat va ma’muriy boshqaruv yo‘nalishi

Boshliq o‘rinbosari

Shukurillo Ahmadqulovich Isroilov

Taniqli so‘z ustasi, estrada va teatr artisti

E’lon qilgan mas’ul

Ozodbek Nazarbekov

O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri

Tanishtiruv sanasi

21 avgust

Rasmiy tanishtiruv yig‘ilishi o‘tkazildi

Yangi rahbarlar oldida qanday vazifalar turibdi?

Toshkent shahri madaniy hayotini yanada rivojlantirish, sohadagi loyihalarni muvofiqlashtirish va madaniyat muassasalari faoliyatini samarali tashkil etish yangi rahbariyat oldidagi muhim vazifalardan biri bo‘ladi.

Toshkent shahar madaniyat boshqarmasidagi mazkur kadrlar o‘zgarishi madaniyat sohasidagi yangi tashabbuslar va loyihalarga qanday ta’sir qilishi esa vaqt o‘tishi bilan ma’lum bo‘ladi.

Sizningcha, ko‘p yillik sahna tajribasiga ega ijodkorlarning rahbarlik lavozimlariga kelishi poytaxt madaniy hayotini rivojlantirishga qanday ijobiy ta’sir ko‘rsatadi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va san’at ixlosmandlariga ushbu muhim tayinlov xabarini darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maktablarda yangi o‘quv yili qachondan boshlanishi aytildiMaktablarda yangi o‘quv yili qachondan boshlanishi aytildiBugun, 16:53Qashqadaryoda 17 yoshli haydovchi yigit o‘ynab yurgan 3 yoshli bolakayni urib yubordi (video)Qashqadaryoda 17 yoshli haydovchi yigit o‘ynab yurgan 3 yoshli bolakayni urib yubordi (video)Bugun, 16:07Toshkent markazida bir qizga “sizga ko‘z tekkan” deya uning 500 ming so‘m pulini aldab, firibgarlik qilishdiToshkent markazida bir qizga “sizga ko‘z tekkan” deya uning 500 ming so‘m pulini aldab, firibgarlik qilishdiBugun, 15:59Tog‘a va voyaga yetmagan jiyani giyohvand modda bilan ushlandiTog‘a va voyaga yetmagan jiyani giyohvand modda bilan ushlandiBugun, 15:50Qashqadaryolik juftlik 35 yil o‘tib nikohini rasmiylashtirdiQashqadaryolik juftlik 35 yil o‘tib nikohini rasmiylashtirdiBugun, 14:41Xonqada qarzdorga tegishli qidiruvdagi BYD avtomashinasi xatlandiXonqada qarzdorga tegishli qidiruvdagi BYD avtomashinasi xatlandiBugun, 09:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi