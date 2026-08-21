Yangi tayinlovlar: Qiziqchi Shukurullo Isroilov davlat lavozimiga tayinlandi
Toshkent shahar madaniyat boshqarmasida rahbariyat tarkibi yangilandi. Taniqli so‘z ustasi Shukurillo Ahmadqulovich Isroilov boshqarma boshlig‘i o‘rinbosari lavozimiga tayinlandi.
Boshqarma rahbari lavozimi esa Bekzod Bahrom o‘g‘li Bahromovga ishonib topshirildi.
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning ma’lum qilishicha, yangi rahbarlar 21 avgust kuni bo‘lib o‘tgan yig‘ilishda jamoaga rasman tanishtirildi.
Rahbariyatda qanday o‘zgarish bo‘ldi?
Bekzod Bahrom o‘g‘li Bahromov — Toshkent shahar madaniyat boshqarmasi boshlig‘i;
Shukurillo Ahmadqulovich Isroilov — boshqarma boshlig‘i o‘rinbosari.
Toshkent shahar madaniyat boshqarmasidagi yangi tayinlovlar
Lavozim
Tayinlangan shaxs
Sohaviy faoliyati
Boshqarma boshlig‘i
Bekzod Bahrom o‘g‘li Bahromov
Madaniyat va ma’muriy boshqaruv yo‘nalishi
Boshliq o‘rinbosari
Shukurillo Ahmadqulovich Isroilov
Taniqli so‘z ustasi, estrada va teatr artisti
E’lon qilgan mas’ul
Ozodbek Nazarbekov
O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri
Tanishtiruv sanasi
21 avgust
Rasmiy tanishtiruv yig‘ilishi o‘tkazildi
Yangi rahbarlar oldida qanday vazifalar turibdi?
Toshkent shahri madaniy hayotini yanada rivojlantirish, sohadagi loyihalarni muvofiqlashtirish va madaniyat muassasalari faoliyatini samarali tashkil etish yangi rahbariyat oldidagi muhim vazifalardan biri bo‘ladi.
Toshkent shahar madaniyat boshqarmasidagi mazkur kadrlar o‘zgarishi madaniyat sohasidagi yangi tashabbuslar va loyihalarga qanday ta’sir qilishi esa vaqt o‘tishi bilan ma’lum bo‘ladi.
Sizningcha, ko‘p yillik sahna tajribasiga ega ijodkorlarning rahbarlik lavozimlariga kelishi poytaxt madaniy hayotini rivojlantirishga qanday ijobiy ta’sir ko‘rsatadi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va san’at ixlosmandlariga ushbu muhim tayinlov xabarini darhol ulashing!
…