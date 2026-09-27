Samarqandda ikki qizga zo‘ravonlik qilgan ayol jazolandi

·0·Jamiyat
Samarqandda ikki qizga zo‘ravonlik qilgan ayol jazolandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqand viloyati Toyloq tumanida vasiylikdagi 8 va 6 yoshli opa-singilga muntazam zo‘ravonlik qilgan ayol jazolandi.
  • Ayol bolalarni uy yumushlariga majburlab, ularga qo‘l ko‘targani hamda ularning tanasida yengil tan jarohatlari aniqlangani sudda isbotlandi.
  • Sud-tibbiy ekspertizasi natijasida aniqlangan jarohatlar va ayolning o‘zi tomonidan tasdiqlangan videotasvirlar asosida ayol Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan aybli deb topildi.

Samarqand viloyati Toyloq tumanida vasiyligida bo‘lgan ikki nafar voyaga yetmagan qizga muntazam ravishda zo‘ravonlik qilgan ayolga sud hukmi o‘qildi. U bolalarni uy yumushlariga majburlagani va ularga qo‘l ko‘targani aniqlangan.

Sud hujjatlariga ko‘ra, 8 va 6 yoshli opa-singil 2025 yil 24 sentyabrda “Inson” ijtimoiy xizmatlar markazi qarori bilan mazkur ayol vasiyligiga berilgan.

Ma’lum bo‘lishicha, qizlarning onasi sudlanuvchi bilan bir mahallada yashagan va ular uzoq yillardan buyon tanish bo‘lgan. 2021 yilda ayolning eri uni uydan haydab yuborgach, u ikki farzandi bilan sudlanuvchining xonadonida yashay boshlagan.

2025 yil sentyabr oyida esa bolalarning onasi ishlash maqsadida Turkiyaga ketgan va qizlarini shu yerda qoldirgan. Sudda ma’lum bo‘lishicha, ona xorijga ketganidan keyin vasiy ayolning bolalarga munosabati o‘zgargan.

Qizlardan biri sudda ayol ularning aytganini qilmagan paytda ularga qo‘l ko‘targanini aytgan. Sudlanuvchining o‘zi ham bolalarni turtib, yig‘layotgan paytlarini videoga olgani va ushbu tasvirlarni ularning xorijdagi onasiga yuborganini tan olgan.

Ayolning bildirishicha, u bu orqali bolalarning onasiga rahmi kelib, ularni olib ketishini istagan.

Sud-tibbiy ekspertizasi natijasida opa-singilning tanasida qontalashlar aniqlangan. Mutaxassislar ushbu jarohatlarni yengil tan jarohati sifatida baholagan.

Holat ma’lum bo‘lgach, “Inson” ijtimoiy xizmatlar markazi va ichki ishlar xodimlari bolalarni ayolning qaramog‘idan olib, Toyloq tumanidagi oilaviy bolalar uyiga joylashtirgan.

Jinoyat ishlari bo‘yicha Toyloq tuman sudi ayolni Jinoyat kodeksining 110-moddasi 2-qismi “a” va “v” bandlarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topdi.

Toyloq tumaniInson ijtimoiy xizmatlar markaziJinoyat kodeksi 110-moddaBolalarga nisbatan zo‘ravonlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizga nisbatan zo‘ravonlik ishi bo‘yicha munosabat bildirdiSaida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizga nisbatan zo‘ravonlik ishi bo‘yicha munosabat bildirdiBugun 10:19Andijondagi shov-shuvli mojaro: «G‘amxo‘rlik» markazida nogiron bolalarga zo‘ravonlik qilinganAndijondagi shov-shuvli mojaro: «G‘amxo‘rlik» markazida nogiron bolalarga zo‘ravonlik qilingan2 sentabr 12:12Farg‘onada noodatiy holat: ayol erini urgani uchun jazolandiFarg‘onada noodatiy holat: ayol erini urgani uchun jazolandi22 may 18:24Toshkent markazida bir qizga “sizga ko‘z tekkan” deya uning 500 ming so‘m pulini aldab, firibgarlik qilishdiToshkent markazida bir qizga “sizga ko‘z tekkan” deya uning 500 ming so‘m pulini aldab, firibgarlik qilishdi21 avgust 15:59Uy xizmatchisi 91 yoshli ayolni muntazam qiynab kelgani fosh bo‘ldiUy xizmatchisi 91 yoshli ayolni muntazam qiynab kelgani fosh bo‘ldi8 iyul 12:18Andijonda voyaga yetmagan qizga “samosud” qilindiAndijonda voyaga yetmagan qizga “samosud” qilindi8 may 22:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)