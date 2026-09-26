O‘zbekistonda 11 ta futbol klubi tadbirkorlarga beriladi
O‘zbekiston Superligasining 11 ta klubi tadbirkorlarga ishonchli boshqaruv asosida berish uchun tanlovga qo‘yiladi. Yangi tizim klublarga xususiy mablag‘ va zamonaviy boshqaruvni kengroq jalb etishga qaratilgan.
Qaysi klublar boshqaruvga beriladi?
Tanlov «Bunyodkor», «Buxoro», «Dinamo», «Qizilqum», «Navbahor», «Nasaf», «Neftchi», «Lokomotiv», «Mash’al», OKMK va «Paxtakor» klublarini qamrab oladi.
Talabga ko‘ra, klublarni ishonchli boshqarishni istagan tadbirkor yoki tadbirkorlar guruhi professional klubning yillik barcha xarajatlarining kamida 20 foizi miqdorida homiylik mablag‘lari kiritishi kerak.
Tadbirkorlarga qanday imtiyozlar beriladi?
Klublarni boshqaruvga olgan tadbirkorlar uchun bir qator yengilliklar nazarda tutilgan:
klub faoliyatiga yo‘naltirilgan ayrim homiylik mablag‘lari bo‘yicha foyda solig‘i hisobida imtiyoz;
futbolchilar uchun jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i bo‘yicha imtiyoz va ijtimoiy soliqning 1 foizlik stavkasi;
klubni sotib olish yoki sport obyektlarini qurish va ta’mirlash uchun 5 yilgacha, 14 foiz stavkada kredit olish imkoniyati;
tadbirkor mahsulot va xizmatlarini MTRK tizimidagi markaziy va hududiy telekanallarda reklama qilishda 50 foiz chegirma.
Yangi yondashuv klublarning moliyaviy barqarorligini oshirish, boshqaruvda xususiy sektor ishtirokini kengaytirish va futbol infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan.
Izohlar 0
…