Tramp AQSH hukumati uchun "sun’iy intellekt" atamasini o‘zgartirdi

·13·Dunyo
Tramp AQSH hukumati uchun "sun’iy intellekt" atamasini o‘zgartirdi

AQSH Prezidenti Donald Tramp 29 sentyabr kuni federal hukumat hujjatlarida “sun’iy intellekt” va “AI” atamalaridan voz kechib, ularning o‘rniga “super intellekt” va “SI” atamalaridan foydalanishni nazarda tutuvchi farmonni imzoladi. Bu haqda Oq uy xabariga tayanib, xorijiy OAV ma’lum qildi.

Farmonga ko‘ra, AQSH ijro hokimiyati tarkibidagi barcha departament va idoralar rasmiy yozishmalar, ommaviy xabarlar, veb-saytlar, hisobotlar, siyosiy hujjatlar hamda qonunchilik hujjati hisoblanmaydigan boshqa materiallarda “Super Intelligence” va “SI” atamalaridan foydalanishi kerak.

Hujjatda “sun’iy intellekt” atamasi texnologiyaning jadal rivojlanib borayotgan imkoniyatlarini to‘liq ifodalamagani qayd etilgan. Farmonda “super intellekt” iborasi ushbu texnologiyalarning salohiyati va rivojlanish imkoniyatlarini yaxshiroq aks ettirishi ta’kidlangan.

Shu bilan birga, bu o‘zgarish “sun’iy intellekt” atamasi dunyo miqyosida rasman bekor qilinganini anglatmaydi. Farmonning talablari AQSH federal ijro hokimiyati doirasidagi rasmiy materiallarga taalluqli.

Ma’lumot uchun, “Artificial Intelligence” atamasi 1955 yil 31 avgustda tayyorlangan Dartmut yozgi tadqiqot loyihasi taklifida qo‘llangan. Hujjat mualliflari Jon Makkarti, Marvin Minskiy, Natanil Rochester va Klod Shennon bo‘lgan.

Donald TrampAQSH federal hukumatSuper intellektSun'iy intellekt
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdi«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdi23 sentabr 06:43Oq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlariOq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlari25 sentabr 07:59Dubay hukumati ayollar uchun “avlodlar bunyodkori” atamasini rasman tasdiqladiDubay hukumati ayollar uchun “avlodlar bunyodkori” atamasini rasman tasdiqladi29 iyul 18:01Si Szinpin va Tramp Oq uydagi muzokaralarni «haqiqiy va chuqur» deb atadiSi Szinpin va Tramp Oq uydagi muzokaralarni «haqiqiy va chuqur» deb atadi25 sentabr 08:50Tramp Oq uyni o‘zgartirayapti: Oliy sud harbiy bunker qurilishga yo‘l ochdiTramp Oq uyni o‘zgartirayapti: Oliy sud harbiy bunker qurilishga yo‘l ochdi22 avgust 11:19Dubay shahzodasi "uy bekasi" atamasini o‘zgartirishni taklif qildiDubay shahzodasi "uy bekasi" atamasini o‘zgartirishni taklif qildi28 iyul 15:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota