Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max osma kiyim quritgichi taqdim etildi, u brend tarixida ilk bor alohida nozik quritish va sterilizatsiya zonasiga ega bo'lgan modeldir.
- Qurilma uch xil ish rejimiga ega bo'lib, kiyimlarni odatdagidan besh baravar tezroq quritadi va 99 foiz samaradorlikka ega antibakterial komponentlar hamda yuqori konsentratsiyali plazma bilan gigiyenani ta'minlaydi.
Xiaomi kompaniyasi aqlli maishiy texnika vositalari qatorini yangi qurilma bilan boyitib, Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max osma kiyim quritgichining dastlabki savdolarini boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yangilik brend tarixida ilk bor alohida nozik quritish hamda sterilizatsiya zonasiga ega boʻlgan model sifatida eʼtiborga loyiqdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tashqi koʻrinishidan oddiy shift chirogʻini eslatib yuboradigan mazkur qurilma kiyim-kechaklarni quritish va parvarish qilish jarayonini tubdan oʻzgartirishga qaratilgan. Maxsus panjaraga kiyimlar joylashtirilgach, quritish vali ventilyatsiya teshigiga qarab koʻtariladi. Natijada boshqariladigan haroratdagi issiq havo aylanib turadigan yarim yopiq makon hosil boʻladi.
Uch xil rejim va yuqori samaradorlikQurilma foydalanuvchilarga kiyimlarning holatiga qarab uch xil ish rejimini taklif etadi. Bular issiq havoning bir tekis taqsimlanishini taʼminlovchi standart quritish, namlik datchigi maʼlumotlari asosida haroratni avtomatik rostlovchi aqlli quritish hamda tabiiy havo oqimidan foydalanuvchi yumshoq bris rejimidir.
Qurilmaning isish jarayoni uzunligi 770 millimetr boʻlgan va quvvati 1250 W ni tashkil etuvchi havo chiqarish kanali orqali amalga oshiriladi. Tabiiy quritishning alohida rejimi uchun esa 10 W quvvatli dvigatel ishlatiladi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, mazkur texnologiya tufayli kiyimlar odatdagi havodagi quritishga qaraganda taxminan besh baravar tezroq quriydi.
Xavfsizlik va qoʻshimcha imkoniyatlarKiyimlarni toza saqlash va gigiyenasini taʼminlash maqsadida qurilma ikki bosqichli tizim bilan jihozlangan. Toʻr tarkibida 99 foiz samaradorlikka ega antibakterial komponentlar mavjud boʻlib, sterilizatsiya rejimi yoqilganda havo chiqarish teshigidan yuqori konsentratsiyali plasma uzatiladi. Bu yoqimsiz hidlarni yoʻq qilishga xizmat qiladi. Ushbu mahsulot Xitoy onalar va bolalar uchun mahsulotlarni baholash markazining sinovlari va sertifikatidan muvaffaqiyatli oʻtgan.
Konstruksiya umumiy uzunligi 2,4 metr boʻlgan beshta zonani oʻz ichiga oladi: kengaytirilgan zona, nozik quritish, tez-tez ishlatiladigan kiyimlar, yostiqlar hamda ikkita koʻrpa uchun joylar. Qurilmaning maksimal yuk koʻtarish quvvati 45 kilogrammgacha yetadi. Shuningdek, yigʻilgan holatda qalinligi 9 santimetr boʻlgan ixcham tuzilma sirtga va ichki qismga oʻrnatish imkoniyatlarini qoʻllab-quvvatlaydi.
Boshqaruv jarayoni Mi Home ilovasi, Xiaomi ekotizimidagi avtomatlashtirish ssenariylari hamda Xiao Ai ovozli buyruqlari yordamida amalga oshiriladi. Mexanizm toʻliq yuklama ostida 6000 marta koʻtarilish sikliga moʻljallangan boʻlib, 2 millimetrli poʻlat arqonlar hamda ortiqcha yuklanish, qarshilik va toʻqnashuvdan himoya qilish tizimlari bilan taʼminlangan.
Izohlar 0
…