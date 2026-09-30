Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max taqdim etildi

·32·Texno
Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max osma kiyim quritgichi taqdim etildi, u brend tarixida ilk bor alohida nozik quritish va sterilizatsiya zonasiga ega bo'lgan modeldir.
  • Qurilma uch xil ish rejimiga ega bo'lib, kiyimlarni odatdagidan besh baravar tezroq quritadi va 99 foiz samaradorlikka ega antibakterial komponentlar hamda yuqori konsentratsiyali plazma bilan gigiyenani ta'minlaydi.

Xiaomi kompaniyasi aqlli maishiy texnika vositalari qatorini yangi qurilma bilan boyitib, Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max osma kiyim quritgichining dastlabki savdolarini boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yangilik brend tarixida ilk bor alohida nozik quritish hamda sterilizatsiya zonasiga ega boʻlgan model sifatida eʼtiborga loyiqdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tashqi koʻrinishidan oddiy shift chirogʻini eslatib yuboradigan mazkur qurilma kiyim-kechaklarni quritish va parvarish qilish jarayonini tubdan oʻzgartirishga qaratilgan. Maxsus panjaraga kiyimlar joylashtirilgach, quritish vali ventilyatsiya teshigiga qarab koʻtariladi. Natijada boshqariladigan haroratdagi issiq havo aylanib turadigan yarim yopiq makon hosil boʻladi.

Uch xil rejim va yuqori samaradorlik

Qurilma foydalanuvchilarga kiyimlarning holatiga qarab uch xil ish rejimini taklif etadi. Bular issiq havoning bir tekis taqsimlanishini taʼminlovchi standart quritish, namlik datchigi maʼlumotlari asosida haroratni avtomatik rostlovchi aqlli quritish hamda tabiiy havo oqimidan foydalanuvchi yumshoq bris rejimidir.

Qurilmaning isish jarayoni uzunligi 770 millimetr boʻlgan va quvvati 1250 W ni tashkil etuvchi havo chiqarish kanali orqali amalga oshiriladi. Tabiiy quritishning alohida rejimi uchun esa 10 W quvvatli dvigatel ishlatiladi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, mazkur texnologiya tufayli kiyimlar odatdagi havodagi quritishga qaraganda taxminan besh baravar tezroq quriydi.

Xavfsizlik va qoʻshimcha imkoniyatlar

Kiyimlarni toza saqlash va gigiyenasini taʼminlash maqsadida qurilma ikki bosqichli tizim bilan jihozlangan. Toʻr tarkibida 99 foiz samaradorlikka ega antibakterial komponentlar mavjud boʻlib, sterilizatsiya rejimi yoqilganda havo chiqarish teshigidan yuqori konsentratsiyali plasma uzatiladi. Bu yoqimsiz hidlarni yoʻq qilishga xizmat qiladi. Ushbu mahsulot Xitoy onalar va bolalar uchun mahsulotlarni baholash markazining sinovlari va sertifikatidan muvaffaqiyatli oʻtgan.

Konstruksiya umumiy uzunligi 2,4 metr boʻlgan beshta zonani oʻz ichiga oladi: kengaytirilgan zona, nozik quritish, tez-tez ishlatiladigan kiyimlar, yostiqlar hamda ikkita koʻrpa uchun joylar. Qurilmaning maksimal yuk koʻtarish quvvati 45 kilogrammgacha yetadi. Shuningdek, yigʻilgan holatda qalinligi 9 santimetr boʻlgan ixcham tuzilma sirtga va ichki qismga oʻrnatish imkoniyatlarini qoʻllab-quvvatlaydi.

Boshqaruv jarayoni Mi Home ilovasi, Xiaomi ekotizimidagi avtomatlashtirish ssenariylari hamda Xiao Ai ovozli buyruqlari yordamida amalga oshiriladi. Mexanizm toʻliq yuklama ostida 6000 marta koʻtarilish sikliga moʻljallangan boʻlib, 2 millimetrli poʻlat arqonlar hamda ortiqcha yuklanish, qarshilik va toʻqnashuvdan himoya qilish tizimlari bilan taʼminlangan.

XiaomiMijiaSmart HomeTexnologiyaYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi oʻzining ilk issiqlik nasosli kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi oʻzining ilk issiqlik nasosli kir yuvish mashinasini taqdim etdi28 sentabr 18:29Xiaomi uch yilgacha ishlaydigan yangi avlod eshik va deraza datchigini taqdim etdiXiaomi uch yilgacha ishlaydigan yangi avlod eshik va deraza datchigini taqdim etdiBugun 12:21Xiaomi vanna xonasi uchun aqlli isitgichni chiqardiXiaomi vanna xonasi uchun aqlli isitgichni chiqardi5 avgust 16:21Xiaomi kompaniyasi 220 dollarlik yangi uch kamerali muzlatgichni chiqardiXiaomi kompaniyasi 220 dollarlik yangi uch kamerali muzlatgichni chiqardi21 sentabr 21:23Xiaomi sakkiz qatlam ipakni tesha oladigan yangi dazmollash tizimini chiqardiXiaomi sakkiz qatlam ipakni tesha oladigan yangi dazmollash tizimini chiqardi19 avgust 22:22Xiaomi Mijia Sterilizing Foot Bath 2 oyoq vannasini chiqardiXiaomi Mijia Sterilizing Foot Bath 2 oyoq vannasini chiqardi17 sentabr 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi