SpaceX oʻta ogʻir Falcon Heavy raketasini start maydoniga olib chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- SpaceX kompaniyasi oʻzining eng qudratli Falcon Heavy raketasini Kennedi nomidagi kosmik markazga olib chiqdi.
- Ushbu raketa AQSh Milliy razvedka boshqarmasi hamda Kosmik kuchlari manfaatlarini koʻzlab tashkil etilayotgan maxfiy NROL-97 missiyasini bajaradi.
- Falcon Heavy raketasining navbatdagi muhim parvozi 2026-yilning 1-oktabr kuni AQSh Sharqiy vaqti bilan soat 23:53 da amalga oshirilishi rejalashtirilgan.
Aerokosmik gigant SpaceX kompaniyasi oʻzining eng qudratli va noyob Falcon Heavy raketa-tashuvchisini gorizontal holatda transportir yordamida Kennedi nomidagi kosmik markazdagi mashhur LC-39A стартовый maydonchasiga olib chiqdi. Mazkur operatsiya kelgusi yirik parvozga tayyorgarlik jarayonining muhim bosqichi hisoblanib, u AQSh milliy xavfsizligini taʼminlashga qaratilgan maxfiy topshiriqni bajarish uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu oʻta ogʻir raketa AQSh Milliy razvedka boshqarmasi hamda Kosmik kuchlari manfaatlarini koʻzlab tashkil etilayotgan maxfiy NROL-97 missiyasini bajaradi. Hozirgi vaqtda mutaxassislar barcha tizimlarni sinovdan oʻtkazib, parvozoldi tayyorgarliklarini yakuniy bosqichga olib chiqishmoqda.
Parvoz sanasi va tafsilotlariQayd etilishicha, Falcon Heavy raketasining navbatdagi muhim parvohi 2026-yilning 1-oktabr kuni AQSh Sharqiy vaqti bilan soat 23:53 da tarixiy 39A maydonchasidan amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Mazkur vaqt Toshkent vaqti bilan 2-oktabr tongiga toʻgʻri keladi. Missiya davomida foydali yukni orbitaga chiqarish va uning xavfsizligini taʼminlash asosiy vazifa etib belgilangan.
Raketa kosmosga koʻtarilib, oʻz vazifasini bajarib boʻlgach, uning yon tezlatgichlari Yerga muvaffaqiyatli qaytishi kutilmoqda. Rejaga koʻra, ular LZ-1 va LZ-2 qoʻnish maydonchalariga yumshoq tarzda kelib qoʻnishi kerak. Ushbu parvozda ilgari ham foydalanilgan yon tezlatgichlar qoʻllanilishi diqqatga sazovordir: ulardan biri oʻzining toʻrtinchi, ikkinchisi esa ikkinchi kosmik safariga otlanmoqda.
Falcon Heavy tarixidagi yutuqlarSpaceX kompaniyasining oʻta ogʻir raketa-tashuvchisi oʻzining ilk debyutini 2028-yilda amalga oshirgan edi. Shundan buyon oʻtgan davr mobaynida ushbu rusumdagi raketalar jami 13 ta orbital missiyani muvaffaqiyatli bajarib ulgurdi. Eng muhimi, ularning barchasi yuz foizlik natija bilan yakunlangan.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, Falcon Heavy ishtirokidagi birorta ham start foydali yukning yoʻqolishi yoki orbitaga chiqarish vaqtidagi favqulodda holat bilan yakunlanmagan. Bu esa kompaniya texnologiyalarining naqadar yuqori darajada ishonchli va mukammal ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.
Izohlar 0
…