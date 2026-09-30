SpaceX oʻta ogʻir Falcon Heavy raketasini start maydoniga olib chiqdi

·25·Texno
SpaceX oʻta ogʻir Falcon Heavy raketasini start maydoniga olib chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • SpaceX kompaniyasi oʻzining eng qudratli Falcon Heavy raketasini Kennedi nomidagi kosmik markazga olib chiqdi.
  • Ushbu raketa AQSh Milliy razvedka boshqarmasi hamda Kosmik kuchlari manfaatlarini koʻzlab tashkil etilayotgan maxfiy NROL-97 missiyasini bajaradi.
  • Falcon Heavy raketasining navbatdagi muhim parvozi 2026-yilning 1-oktabr kuni AQSh Sharqiy vaqti bilan soat 23:53 da amalga oshirilishi rejalashtirilgan.

Aerokosmik gigant SpaceX kompaniyasi oʻzining eng qudratli va noyob Falcon Heavy raketa-tashuvchisini gorizontal holatda transportir yordamida Kennedi nomidagi kosmik markazdagi mashhur LC-39A стартовый maydonchasiga olib chiqdi. Mazkur operatsiya kelgusi yirik parvozga tayyorgarlik jarayonining muhim bosqichi hisoblanib, u AQSh milliy xavfsizligini taʼminlashga qaratilgan maxfiy topshiriqni bajarish uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu oʻta ogʻir raketa AQSh Milliy razvedka boshqarmasi hamda Kosmik kuchlari manfaatlarini koʻzlab tashkil etilayotgan maxfiy NROL-97 missiyasini bajaradi. Hozirgi vaqtda mutaxassislar barcha tizimlarni sinovdan oʻtkazib, parvozoldi tayyorgarliklarini yakuniy bosqichga olib chiqishmoqda.

Parvoz sanasi va tafsilotlari

Qayd etilishicha, Falcon Heavy raketasining navbatdagi muhim parvohi 2026-yilning 1-oktabr kuni AQSh Sharqiy vaqti bilan soat 23:53 da tarixiy 39A maydonchasidan amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Mazkur vaqt Toshkent vaqti bilan 2-oktabr tongiga toʻgʻri keladi. Missiya davomida foydali yukni orbitaga chiqarish va uning xavfsizligini taʼminlash asosiy vazifa etib belgilangan.

Raketa kosmosga koʻtarilib, oʻz vazifasini bajarib boʻlgach, uning yon tezlatgichlari Yerga muvaffaqiyatli qaytishi kutilmoqda. Rejaga koʻra, ular LZ-1 va LZ-2 qoʻnish maydonchalariga yumshoq tarzda kelib qoʻnishi kerak. Ushbu parvozda ilgari ham foydalanilgan yon tezlatgichlar qoʻllanilishi diqqatga sazovordir: ulardan biri oʻzining toʻrtinchi, ikkinchisi esa ikkinchi kosmik safariga otlanmoqda.

Falcon Heavy tarixidagi yutuqlar

SpaceX kompaniyasining oʻta ogʻir raketa-tashuvchisi oʻzining ilk debyutini 2028-yilda amalga oshirgan edi. Shundan buyon oʻtgan davr mobaynida ushbu rusumdagi raketalar jami 13 ta orbital missiyani muvaffaqiyatli bajarib ulgurdi. Eng muhimi, ularning barchasi yuz foizlik natija bilan yakunlangan.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, Falcon Heavy ishtirokidagi birorta ham start foydali yukning yoʻqolishi yoki orbitaga chiqarish vaqtidagi favqulodda holat bilan yakunlanmagan. Bu esa kompaniya texnologiyalarining naqadar yuqori darajada ishonchli va mukammal ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

SpaceXFalcon HeavyKosmosNROL-97Raketa
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Falcon Heavy raketasining yangi kadrlarini namoyish etdiSpaceX Falcon Heavy raketasining yangi kadrlarini namoyish etdiKecha 11:55SpaceX Falcon Heavy kosmosga yangi Nancy Grace Roman teleskopini muvaffaqiyatli chiqardiSpaceX Falcon Heavy kosmosga yangi Nancy Grace Roman teleskopini muvaffaqiyatli chiqardi30 avgust 17:27Starship kosmik kemasi tarixda ilk bor orbitaga chiqdiStarship kosmik kemasi tarixda ilk bor orbitaga chiqdi28 sentabr 18:51NASA kosmik teleskopi 4 milliard dollarlik byudjet muammosidan soʻng uchirilishga hozirlanmoqdaNASA kosmik teleskopi 4 milliard dollarlik byudjet muammosidan soʻng uchirilishga hozirlanmoqda28 avgust 14:23Starship V3 kosmik parvozlari narxini keskin pasaytiradiStarship V3 kosmik parvozlari narxini keskin pasaytiradi30 avgust 13:50Elon Musk 2030 yilgacha kuniga 30 ta Starship uchirishni rejalashtirmoqdaElon Musk 2030 yilgacha kuniga 30 ta Starship uchirishni rejalashtirmoqda21 avgust 14:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi