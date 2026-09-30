Qashqadaryoda erkak janjal vaqtida xotinining qo‘lini tishladi

·45·Jamiyat
Qashqadaryoda erkak janjal vaqtida xotinining qo‘lini tishladi

Qashqadaryo viloyatida erkak oilaviy janjal vaqtida turmush o‘rtog‘ining o‘ng qo‘lini tishlab, unga yengil tan jarohati yetkazgan. Sud hujjatiga ko‘ra, erkak ma’muriy javobgarlikka tortilgan.

Ma’lum qilinishicha, 1993 yilda Chiroqchi tumanida tug‘ilgan erkak turmush o‘rtog‘i bilan oilaviy masalada janjallashib qolgan. Janjal vaqtida u ayolni haqorat qilib, o‘ng qo‘lini tishlagan.

Sudda erkak qilgan ishidan pushaymonligini bildirgan va xotinidan kechirim so‘ragan. Ayol esa turmush o‘rtog‘iga nisbatan da’vosi yo‘qligini ma’lum qilgan.

Sud erkakning harakatlarini Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 59²-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan oilaviy (maishiy) zo‘ravonlik bilan bog‘liq huquqbuzarlik sifatida baholagan. Mazkur norma xotiniga yoki eriga qasddan yengil tan jarohati yetkazish uchun jarima yoki ma’muriy qamoq jazosini nazarda tutadi.

Sud qaroriga ko‘ra, erkakka 824 ming so‘m miqdorida jarima tayinlangan.

Kashqadaryo viloyatiChiroqchi tumanima’muriy javobgarlikzo‘ravonlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryoda to‘ydan mast holda qaytgan erkak 64 yoshli kishini urib o‘ldirdiQashqadaryoda to‘ydan mast holda qaytgan erkak 64 yoshli kishini urib o‘ldirdi23 sentabr 16:10Qashqadaryoda xo‘roz sabab qo‘shnilar janjallashdi — ish sudgacha yetib bordiQashqadaryoda xo‘roz sabab qo‘shnilar janjallashdi — ish sudgacha yetib bordi27 sentabr 08:59Qashqadaryoda YPX xodimini obro‘sizlantiruvchi video tarqatgan fuqaro qamaldiQashqadaryoda YPX xodimini obro‘sizlantiruvchi video tarqatgan fuqaro qamaldi25 sentabr 15:02Qashqadaryoda Lacetti piyodalarni urib yuborishiga bir bahya qoldiQashqadaryoda Lacetti piyodalarni urib yuborishiga bir bahya qoldi23 sentabr 14:01G‘uzorda yillar davomida tazyiq ostida yashagan o‘qituvchi ayol vafot etdiG‘uzorda yillar davomida tazyiq ostida yashagan o‘qituvchi ayol vafot etdi25 avgust 21:47Qashqadaryoda 17 yoshli haydovchi yigit o‘ynab yurgan 3 yoshli bolakayni urib yubordi (video)Qashqadaryoda 17 yoshli haydovchi yigit o‘ynab yurgan 3 yoshli bolakayni urib yubordi (video)21 avgust 16:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)