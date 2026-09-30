Futbolchi voz kechgan taxtga teleboshlovchi o‘tirdi

·50·Dunyo
Futbolchi voz kechgan taxtga teleboshlovchi o‘tirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ugandaning Tooro qirolligida sobiq teleboshlovchi Edvard Rukidi Kijanangoma yangi qirol sifatida taxtga o‘tirdi va Edvard Rukidi Nyabongo I nomini oldi.
  • 56 yoshli Kijanangoma, 34 yoshida saraton kasalligidan vafot etgan marhum qirol Oyo Nimba Kabamba Iguro Rukidi IVning amakivachchasi hisoblanadi.
  • Qirollik qo‘mitasi avval futbolchi Jorj Desmond Kamurasini voris sifatida tanlagan bo‘lsa-da, u taxtni rad etgan va shundan so‘ng Kijanangoma 13-monarx etib saylangan.

Ugandaning Tooro qirolligida sobiq teleboshlovchi Edvard Rukidi Kijanangoma yangi qirol sifatida taxtga o‘tirdi. U 29 sentyabr kuni o‘tkazilgan an’anaviy marosimda Edvard Rukidi Nyabongo I nomini oldi. Bu haqda Reuters xabar berdi.

56 yoshli Kijanangoma marhum qirol Oyo Nimba Kabamba Iguro Rukidi IVning amakivachchasi hisoblanadi. Oyo 27 avgust kuni AQSHda saraton kasalligidan 34 yoshida vafot etgan. Kijanangoma Tooro qirolligining 13-monarxi bo‘ldi.

Yangi qirolni Batoro xalqining hukmron Babiito urug‘idan tuzilgan 21 kishilik qo‘mita tanlagan. Kijanangoma avval Uganda Broadcasting Corporation telekanalida yangiliklar boshlovchisi va muharriri bo‘lib ishlagan.

Taxt vorisligi marhum qirolning vafotidan so‘ng bahsli tus olgan. Oyoning onasi Best Kemigisa va singlisi malika Rut Komuntale marhum qirolning yosh o‘g‘li borligini hamda uning vasiyatnomasida bola taxt vorisi sifatida ko‘rsatilganini bildirgan. Biroq Babiito urug‘i rahbari Charlz Kayondo Kamurasi bu bola urug‘ga ma’lum emasligini aytgan.

Avvalroq qirollik qo‘mitasi Oyoning amakivachchasi, Londonda futbol o‘ynaydigan Jorj Desmond Kamurasini voris sifatida tanlagan edi. Biroq u taxtni rad etgan va shundan so‘ng Kijanangoma yangi qirol sifatida tanlangan.

Toj kiyish marosimi Tooro qirolligining poytaxti Fort-Portal shahridagi Karuziika saroyida bo‘lib o‘tgan. Unda an’anaviy raqslar, nogora sadolari, ramziy jang va qirollik marosimlari o‘tkazilgan. Marosimda buqa so‘yilib, tovuq qonidan ham foydalanilgan. Tadbirda Uganda Prezidenti Yoveri Museveni ham qatnashgan.

Yangi qirol ilk nutqida Tooro xalqining madaniyati, urf-odatlari va an’analarini asrashga va’da bergan. Shuningdek, aholini atrof-muhitni muhofaza qilishga chaqirgan.

Ma’lumot uchun, Uganda saylangan prezident boshqaradigan konstitutsiyaviy respublika hisoblanadi. Mamlakatdagi tarixiy qirolliklar siyosiy hokimiyatga ega emas, biroq madaniy meros va milliy o‘zlikning muhim ramzlari sifatida saqlanib qolgan.

Edvard Rukidi KijanangomaTooro qirolligiUganda Brodkasting KorporatsiyaYoveri Museven
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya klubi darvozaboni Uganda podshohi bo‘ldi: Jorj Kamorasining shov-shuvli hayot yo‘li!Angliya klubi darvozaboni Uganda podshohi bo‘ldi: Jorj Kamorasining shov-shuvli hayot yo‘li!14 sentabr 11:52Mashhur teleboshlovchi o‘lim jazosiga hukm qilindiMashhur teleboshlovchi o‘lim jazosiga hukm qilindi8 sentabr 14:46Norvegiyada qirol vafotidan ikki hafta o‘tib malika ham olamdan o‘tdiNorvegiyada qirol vafotidan ikki hafta o‘tib malika ham olamdan o‘tdi13 sentabr 11:123 yoshida taxtga chiqqan qirol 34 yoshida vafot etdi3 yoshida taxtga chiqqan qirol 34 yoshida vafot etdi28 avgust 19:17Mashhur oshpaz Konstantin Ivlev oilasida og‘ir judolik: Sobiq rafiqasi nimalarni ochiqladi?Mashhur oshpaz Konstantin Ivlev oilasida og‘ir judolik: Sobiq rafiqasi nimalarni ochiqladi?10 sentabr 21:15Rus milliy taomlarini asragan Maksim Sirnikov vafot etdiRus milliy taomlarini asragan Maksim Sirnikov vafot etdi23 iyul 15:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota